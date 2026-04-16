जयपुर: महिलाओं के लिए खुलेंगे नए मौके, नारी शक्ति वंदन अधिनियम पर CM भजनलाल शर्मा का बयान

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि प्रदेश की बेटियां आज हर क्षेत्र में अपनी विशिष्ट पहचान बना रही हैं. नारी शक्ति वंदन अधिनियम महिला सशक्तीकरण के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण निर्णायक कदम है. इस अधिनियम के माध्यम से आधी आबादी अब निर्णय लेने की मुख्य भूमिका भी निभाएगी. इससे महिलाएं योजना एवं बजट बनाने सहित देश के हर अहम निर्णय में शामिल होंगी. उन्होंने कहा कि बेटियों का दृढ़ आत्मविश्वास ही विकसित भारत के सपने को हकीकत में बदलेगा.

सीएम ने बुधवार (15 अप्रैल) को मुख्यमंत्री आवास पर वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से प्रदेशभर की छात्राओं के साथ संवाद कर रहे थे. उन्होंने कहा कि जब बेटियां आगे बढ़ती हैं तो परिवार, जिला, प्रदेश और राष्ट्र प्रगति के पथ पर अग्रसर होता है. नेतृत्व में नारी शक्ति की भागीदारी बढ़े, इसके लिए यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी नारी शक्ति वंदन अधिनियम लाए हैं. इस अधिनियम के माध्यम से संसद और विधानसभाओं में महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण का मार्ग प्रशस्त हुआ है.

महिलाओं के लिए संभावनाओं के द्वार खोलेगा अधिनियम-सीएम

मुख्यमंत्री ने कहा कि बेटियां हर क्षेत्र में अग्रणी हैं और नारी शक्ति वंदन अधिनियम उनके लिए संभावनाओं के नए द्वार खोलेगा. छात्राएं आत्मनिर्भर बनने के साथ ही समाज और प्रदेश के विकास में भी सक्रिय भूमिका निभा रही हैं. मुख्यमंत्री ने कहा कि यशस्वी प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में डबल इंजन सरकार महिलाओं की सुरक्षा और समृद्धि के संकल्प के साथ कार्य कर रही है. बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ जैसी योजना के माध्यम से बालिका लिंगानुपात में बढ़ोतरी हुई है. उज्ज्वला, जन-धन और मुद्रा जैसी योजनाओं के माध्यम से महिलाओं को आर्थिक और सामाजिक सुरक्षा प्रदान की गई है.

महिलाओं की सुरक्षा और सम्मान के लिए प्रतिबद्ध राज्य सरकार

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि राज्य सरकार महिलाओं के सम्मान और सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध है. इसी क्रम में लाडो प्रोत्साहन योजना राशि को 1 लाख रुपये से बढ़ाकर 1 लाख 50 हजार रुपये किया गया है. मातृ वंदना योजना में गर्भवती महिलाओं के लिए सहायता राशि को बढ़ाकर 6 हजार 500 रुपये किया गया है. मां वाउचर योजना के माध्यम से महिलाओं को निशुल्क सोनोग्राफी की सुविधा मिली है. उन्होंने कहा कि विभिन्न योजनाओं की राशि डीबीटी के माध्यम से सीधे लाभार्थियों के बैंक खाते में पहुंच रही है. लखपति दीदी ऋण योजना की सीमा को 1 लाख से बढ़ाकर 1 लाख 50 हजार रुपये किया गया है. प्रदेश में 16 लाख से अधिक लखपति दीदी बनाई गई हैं. उन्होंने कहा कि राज्य में महिला अपराधों में कमी दर्ज की गई है. प्रदेश में 600 कालिका पेट्रोलिंग यूनिट और 65 एंटी रोमियो स्क्वॉड प्रभावी ढंग से कार्य कर रही हैं.

युवाओं के रोजगार का मार्ग हो रहा प्रशस्त

मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी मंशा है कि युवा रोजगार प्राप्त करने के साथ रोजगार प्रदाता भी बनें. मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के तहत ब्याजमुक्त ऋण दिया जा रहा है. उन्होंने कहा कि हमारी सरकार युवाओं को सरकारी क्षेत्र में 4 लाख एवं निजी क्षेत्र में 6 लाख रोजगार देने के लक्ष्य पर कार्य कर रही है. अब तक 1 लाख 25 हजार से अधिक सरकारी पदों पर नियुक्तियां दी जा चुकी हैं तथा 1 लाख 25 हजार नई सरकारी नौकरियों की भर्तियों का मार्ग भी प्रशस्त हुआ है. उन्होंने कहा कि पूर्ववर्ती सरकार में पेपरलीक से युवाओं के सपने टूटे, लेकिन हमारी सरकार में एक भी पेपर लीक नहीं हुआ.

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