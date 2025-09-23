CM भजनलाल शर्मा ने भीलवाड़ा में किया शहरी सेवा शिविरों का अवलोकन, कहा- 'जरूरतमंद लोगों को...'

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने मंगलवार (23 सितंबर) को भीलवाड़ा में शहरी सेवा शिविरों का अवलोकन किया. इस दौरान उन्होंने कहा कि आमजन को एक ही स्थान पर सरकारी सुविधाएं एवं सेवाएं उपलब्ध करवाने के लिए राज्य सरकार द्वारा 17 सितंबर से 17 अक्टूबर तक प्रदेशभर में ग्रामीण और शहरी सेवा शिविर का आयोजन किया जा रहा है.

सीएम भजनलाल ने आगे कहा, "इस शिविर से अंतिम छोर पर बैठे व्यक्ति तक को राहत मिल रही है. इन शिविरों के माध्यम से लोगों को केंद्र और राज्य सरकार की सभी योजनाओं से लाभान्वित किया जा रहा है." सीएम ने आमजन से अपील की है कि वे इन शिविरों में शामिल होकर सभी योजनाओं का भरपूर लाभ उठाएं और आस-पास के जरूरतमंद लोगों को भी इन शिविरों से जुड़वाने में मददगार बनें.

मुख्यमंत्री शर्मा भीलवाड़ा नगर निगम और नगर पालिका हमीरगढ़ में आयोजित शहरी सेवा शिविर के परिसर में आयोजित जनसभा को संबोधित कर रहे थे. उन्होंने कहा कि भीलवाड़ा की यह भूमि अपनी समृद्ध परंपरा के लिए प्रसिद्ध है. साथ ही, यहां के योद्धाओं और संत-महात्माओं की वीरगाथा आज भी हमें प्रेरणा देती है.

'शिविरों से घर बैठे मिल रहीं सुविधाएं'

मुख्यमंत्री शर्मा ने कहा कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय एवं बाबा भीमराव अम्बेडकर की अंत्योदय की अवधारणा को धरातल पर मूर्त रूप देने के लिए इन शिविरों का आयोजन किया जा रहा हैं, जिससे अंतिम पायदान पर बैठे व्यक्ति को योजनाओं का फायदा मिले और उनका जीवन स्तर ऊपर उठें.

उन्होंने कहा कि इन शिविरों से आमजन को जन्म-मृत्यु प्रमाण पत्र से लेकर जाति प्रमाण पत्र तक, आय प्रमाण पत्र से लेकर निवास प्रमाण पत्र तक सेवाएं मिल रही है. साथ ही, इन शिविरों से पेंशन, राशन कार्ड, सड़कों का मरम्मतीकरण, शहर की साफ-सफाई सहित विभिन्न जनकल्याणकारी कार्य करवाएं जा रहे हैं जिससे लोगों को तत्काल राहत मिल रही है.

'भारत की दुनिया के मानचित्र पर बनी नई पहचान'

इस दौरान सीएम भजनलाल शर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के जन्मदिवस के अवसर पर शुरू किए गए सेवा पखवाड़ा के तहत इन शिविरों का आयोजन किया जा रहा है. प्रधानमंत्री ने अपने जन्मदिवस को सेवा पखवाड़ा के तौर पर मनाने का जो संदेश दिया है, वह केवल राजनीति का नहीं बल्कि समाजसेवा का मार्ग है.

उन्होंने कहा कि आज का भारत दुनिया के मानचित्र पर एक नई पहचान बना रहा है. देश आज जीडीपी ग्रोथ रेट, डिजिटल इकॉनोमी, स्टार्टअप इकोसिस्टम सहित सभी क्षेत्रों में आगे बढ़ रहा है. निवेश अनुकूल नीतियों के कारण विदेशी कंपनियां भी भारत में व्यापार एवं निवेश कर रही है.