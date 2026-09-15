गणेश उत्सवExplainer#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यराजस्थानराजस्थान निकाय चुनाव : CM के जिले के आसपास BJP का बुरा हाल! 2 तिहाई सीटों पर सूपड़ा साफ

राजस्थान निकाय चुनाव : CM के जिले के आसपास BJP का बुरा हाल! 2 तिहाई सीटों पर सूपड़ा साफ

भरतपुर CM भजनलाल शर्मा का गृह नगर है और सीएम ने वोटिंग से पहले उम्मीदवारों के समर्थन में प्रचार किया था. निर्दलीय उम्मीदवारों की यह लहर नगर निगम से कहीं आगे तक फैली.

Written By : पीटीआई- भाषा |  Updated at : 15 Sep 2026 03:38 PM (IST)
Preferred Sources

राजस्थान में हाल ही में हुए नगर निकाय चुनाव में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के गृह क्षेत्र भरतपुर और पड़ोसी डीग में बड़ी संख्या में निर्दलीय उम्मीदवार जीते हैं. भरतपुर और डीग के शहरी वार्डों में पार्षद की लगभग दो-तिहाई सीटों पर निर्दलीय उम्मीदवारों ने जीत दर्ज की है.

निकाय चुनाव में इतनी अधिक संख्या में निर्दलीय उम्मीदवारों की जीत को राजनीतिक रूप से काफी रोचक कहा जा रहा है क्योंकि यह मुख्यमंत्री का गृह क्षेत्र है. भरतपुर व डीग की कुल सात विधानसभा सीटों में से पांच पर BJP का कब्जा है नगर सीट से विधायक जवाहर सिंह बेढम, शर्मा सरकार में गृह राज्य मंत्री हैं.

415 वार्डों में से 262 पर निर्दलीय उम्मीदवार जीते 

मुख्यमंत्री शर्मा मूल रूप से भरतपुर के रहने वाले हैं लेकिन राजस्थान विधानसभा में जयपुर की सांगानेर सीट का प्रतिनिधित्व करते हैं. भरतपुर और डीग जिले (जो पहले एक ही भरतपुर जिले का हिस्सा थे) में कुल 13 शहरी स्थानीय निकायों के 415 वार्डों में से 262 पर निर्दलीय उम्मीदवार जीते हैं. इन दोनों जिलों में कुल वार्डों में से 63.1 प्रतिशत पर निर्दलीय उम्मीदवार जीते.

निकाय चुनाव के लिए डाले गए मतों की गिनती सोमवार को हुई. इनमें से BJP ने 131 वार्डों (31.6 प्रतिशत) पर जीत दर्ज की जबकि कांग्रेस को सिर्फ 19 वार्ड (4.6 प्रतिशत) ही पार्षद मिल पाए. बहुजन समाज पार्टी ने दो और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने एक वार्ड जीता.

भरतपुर और डीग के सभी 13 नगरीय निकायों में निर्दलीय उम्मीदवार सबसे बड़े 'फैक्टर' के तौर पर उभरे. इससे पता चलता है कि यह रुझान सिर्फ मुख्यमंत्री के गृह शहर भरतपुर तक ही सीमित नहीं था.

ये नतीजे राजस्थान विधानसभा में इस क्षेत्र के प्रतिनिधित्व से बिल्कुल अलग तस्वीर पेश करते हैं. इन दो जिलों में विधानसभा की कुल सात सीटें हैं जिनमें से पांच BJP के कब्जे में हैं. बयाना सीट का प्रतिनिधित्व एक निर्दलीय उम्मीदवार करते हैं और भरतपुर सीट का प्रतिनिधित्व राष्ट्रीय लोकदल करती है.

कांग्रेस के पास इनमें से कोई भी सीट नहीं है. BJP के पांच विधायकों में बेढम भी शामिल हैं जो डीग जिले की नगर विधानसभा सीट का प्रतिनिधित्व करते हैं और राज्य सरकार में मंत्री हैं.

उदयपुर: मेवाड़ के पूर्व राजघराने की विजयराज कुमारी का निधन, 83 साल में ली अंतिम सांस

नगर निकाय चुनाव में भरतपुर और डीग में निर्दलीय उम्मीदवारों का प्रदर्शन पड़ोसी जिलों की तुलना में भी उल्लेखनीय है. कई इलाकों में निर्दलीय उम्मीदवारों ने अच्छा प्रदर्शन किया. निर्दलीय उम्मीदवारों ने करौली जिले में 42.4 प्रतिशत, खैरथल-तिजारा में 42.2 प्रतिशत, अलवर में 36.6 प्रतिशत और कोटपूतली-बहरोड़ में 36 प्रतिशत शहरी वार्डों में जीत हासिल की. धौलपुर में उनका हिस्सा 26.1 प्रतिशत और दौसा में 22.5 प्रतिशत था.

आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार पूर्वी राजस्थान के कुछ हिस्सों में निर्दलीय उम्मीदवारों का प्रदर्शन काफी अच्छा रहा लेकिन भरतपुर और डीग में उनकी संख्या आस-पास के जिलों की तुलना में काफी ज्यादा थी. राज्य के कुल नतीजों से तुलना करने पर यह अंतर और भी साफ हो जाता है.

सोमवार को घोषित परिणामों में निर्दलीय उम्मीदवारों ने 10,235 वार्डों में से 2,273 वार्ड जीते. यह कुल संख्या का लगभग 22.2 प्रतिशत है. भरतपुर और डीग में उनका 63.1 प्रतिशत हिस्सा राज्य के औसत का लगभग तीन गुना है.

BJP को 4179 और कांग्रेस को 3613 वार्डों में जीत

नगर निकाय चुनाव के कुल परिणाम में पूरे राज्य में BJP को 4179 और कांग्रेस को 3613 वार्डों में जीत मिली. भरतपुर-डीग में 415 वार्डों में से BJP ने 131 वार्ड जीते, जबकि कांग्रेस को इन दो जिलों में सिर्फ 19 वार्ड मिले.

सबसे अहम नतीजा 65 सदस्यों वाले भरतपुर नगर निगम से आया जहां निर्दलीय उम्मीदवारों ने 36 वार्ड जीते. यह BJP और कांग्रेस की कुल जीती हुई सीटों से अधिक है. BJP ने 20 वार्ड और कांग्रेस ने सात वार्ड जीते जबकि बीएसपी और आरएलपी ने एक-एक सीट पर जीत दर्ज की.

भरतपुर शर्मा का गृह नगर है और मुख्यमंत्री ने मतदान से पहले शहर में पार्टी के उम्मीदवारों के समर्थन में प्रचार किया था. निर्दलीय उम्मीदवारों की यह लहर नगर निगम से कहीं आगे तक फैली.

भरतपुर जिले के सात नगर निकायों में निर्दलीय उम्मीदवारों ने 235 में से 152 वार्ड जीते. BJP ने 66, कांग्रेस ने 15 और बसपा व आरएलपी ने एक-एक वार्ड जीता.

बयाना नगर पालिका में निर्दलीय उम्मीदवारों ने 35 में से 22 वार्ड जीते जबकि भुसावर में 25 में से 22, नदबई में 35 में से 25, रूपवास में 25 में से 14, उच्चैन में 25 में से 13 और वैर में 25 में से 20 वार्ड जीते. कमोबेश यही रुख पड़ोसी डीग जिले में भी देखने को मिला.

डीग जिले में निर्दलीय उम्मीदवारों ने 180 शहरी वार्डों में से 110 वार्ड जीते. BJP ने 65, कांग्रेस ने चार और बसपा ने एक वार्ड जीता. उन्होंने डीग नगर परिषद में 40 में से 24 वार्ड, बृजनगर नगरपालिका में 35 में से 23, कामां में 35 में से 21 वार्ड, कुम्हेर में 25 में से 13 वार्ड, पहाड़ी में 20 में से 13 वार्ड और सिकरी में 25 में से 16 वार्ड जीते.

इन नतीजों के बाद महापौर और अध्यक्ष के चुनाव से पहले निर्दलीय पार्षदों का समर्थन हासिल करने के लिए BJP और कांग्रेस के बीच होड़ शुरू हो गई है. दोनों पार्टियों का दावा है कि निर्दलीय विजेताओं में उनके बागी या समर्थक शामिल हैं और उन्हें उनके समर्थन से निकाय बोर्ड बनाने का भरोसा है.

भारतीय जनता पार्टी की भरतपुर जिला अध्यक्ष शिवानी दायमा ने कहा कि बड़ी संख्या में निर्दलीय विजेताओं की जीत को निकाय चुनावों के स्थानीय स्वरूप और टिकट बंटवारे के बाद हुई बगावत के संदर्भ में देखा जाना चाहिए.

दायमा ने कहा, 'ये स्थानीय चुनाव हैं और लोग अक्सर उन उम्मीदवारों को वोट देते हैं जिन्हें वे व्यक्तिगत रूप से जानते हैं. पार्टी टिकट तो एक ही उम्मीदवार को दे सकती है जबकि कई दावेदार होते हैं. कुछ लोग बागी के तौर पर चुनाव लड़ते हैं और जीत जाते हैं. जीतने वाले ज्यादातर निर्दलीय हमारी तरफ से हैं.'

जब उनसे पूछा गया कि क्या मुख्यमंत्री के गृह नगर में लोगों का 'बागी' होकर चुनाव लड़ना पार्टी में अनुशासनहीनता का सकेत है तो उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं है.

उन्होंने कहा, 'यह मुख्यमंत्री का गृह नगर है और यहां के लोग विकास कार्यों से खुश हैं. लेकिन स्थानीय चुनावों में लोग अक्सर अलग तरह से वोट करते हैं.' उन्होंने कहा कि पार्टी नतीजों का विश्लेषण कर रही है.

डीग-कुम्हेर में BJP के जिला अध्यक्ष सतीश बंसल ने दावा किया कि उनके जिले में जीते सभी निर्दलीय उम्मीदवार BJP के समर्थक हैं.

बंसल ने कहा, 'सभी निर्दलीय उम्मीदवार BJP के समर्थक हैं. कभी-कभी हालात ऐसे होते हैं कि पार्टी सिर्फ एक उम्मीदवार को टिकट दे पाती है और बाकी लोग नाराज हो जाते हैं. हो सकता है कि पार्टी का आधिकारिक उम्मीदवार हार जाए, लेकिन सभी निर्दलीय हमारे साथ हैं. हमारे जिले के हर शहरी निकाय में BJP ही बोर्ड बनाएगी.'

यह BJP की सबसे बड़ी विफलता- डोटासरा

बंसल ने यह भी दावा किया कि निर्दलीय पार्षद पहले से ही BJP के प्रशिक्षण शिविर में शामिल हैं हालांकि उन्होंने यह नहीं बताया कि शिविर कहां हो रहा है.

दूसरी ओर राजस्थान कांग्रेस के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने दावा किया कि निर्दलीय उम्मीदवार कांग्रेस का समर्थन कर रहे हैं और उनकी पार्टी उनके समर्थन से ही निकाय बोर्ड बनाएगी.

डोटासरा ने कहा, 'BJP सिर्फ 'हॉर्स-ट्रेडिंग' यानी पार्षदों की खरीद-फरोख्त में यकीन रखती है. मुख्यमंत्री के अपने गृह नगर की स्थिति देखिए -- वहां BJP के कम उम्मीदवार जीते हैं जबकि निर्दलीय बहुमत में हैं. यह BJP की सबसे बड़ी विफलता है.'

उन्होंने कहा, 'हम ही बोर्ड बनाएंगे.' शहरी निकायों में महापौर और अध्यक्ष का चुनाव 21 सितंबर को होगा. उप महापौर और उपाध्यक्ष के चुनाव 22 सितंबर को होंगे. 

Published at : 15 Sep 2026 03:26 PM (IST)
Tags :
BJP Rajasthan Politics Rajasthan News Bhajan Lal Sharma Rajasthan Nikay Chunav 2026
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

राजस्थान
राजस्थान निकाय चुनाव: मां ने आखिरी बार दिया वोट, बेटे ने BJP को हराया
राजस्थान निकाय चुनाव: मां ने आखिरी बार दिया वोट, बेटे ने BJP को हराया
राजस्थान
उदयपुर: मेवाड़ के पूर्व राजघराने की विजयराज कुमारी का निधन, 83 साल में ली अंतिम सांस
उदयपुर: मेवाड़ के पूर्व राजघराने की विजयराज कुमारी का निधन, 83 साल में ली अंतिम सांस
राजस्थान
BAP ने डूंगरपुर जिलाध्यक्ष को हटाया, पंचायत चुनाव से पहले बांसवाड़ा टीम भंग
BAP ने डूंगरपुर जिलाध्यक्ष को हटाया, पंचायत चुनाव से पहले बांसवाड़ा टीम भंग
राजस्थान
पोखरण की रेत में दिखी भविष्य की जंग! Dronathon-2026 में ड्रोन से AI तक का दम
पोखरण की रेत में दिखी भविष्य की जंग! Dronathon-2026 में ड्रोन से AI तक का दम
Advertisement

वीडियोज

BRICS CONTROVERSY: BRICS में खाने को लेकर क्यों आमने-सामने आईं पार्टियां? |ABPLIVE
Gurugram Accident Viral Video: गुरुग्राम की फीयर फाइल्स ! | ABP News | Sansani
Gujarat के Vadodra से कंपा देने वाली खबर..पानी से भरा सड़क.. गड्ढे में गिरी महिला और फिर..
Gurugram Accident Viral Video: गुरुग्राम में ना महिलाएं सुरक्षित ना 'वॉर वेटरन'! | Janhit | Delhi
Jaipur में चमत्कारी मेंहदी के लिए मारामारी !। Janhit With Chitra Tripathi
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
2000 से ज्यादा UPI पर सरकार वसूलेगी टैक्स? BJP नेता ने बताया असली नियम
2000 से ज्यादा UPI पर सरकार वसूलेगी टैक्स? BJP नेता ने बताया असली नियम
हरियाणा
Exclusive: गुरुग्राम हिट एंड रन की शिकार सिया बोलीं- मेरी मौत हो सकती थी
Exclusive: गुरुग्राम हिट एंड रन की शिकार सिया बोलीं- मेरी मौत हो सकती थी
विश्व
ट्रंप जूनियर की शादी में रूसी अरबपति का पैसा! पुतिन के करीबी ने दो रातों में बहाया पैसा
ट्रंप जूनियर की शादी में रूसी अरबपति का पैसा! पुतिन के करीबी ने दो रातों में बहाया पैसा
क्रिकेट
पाकिस्तान क्रिकेट का सबसे खराब दौर, रैंकिंग में जिम्बाब्वे से पिछड़ने के करीब
पाकिस्तान क्रिकेट का सबसे खराब दौर, रैंकिंग में जिम्बाब्वे से पिछड़ने के करीब
ओटीटी
'लस्ट स्टोरीज 3' से 'इरुमुडी' तक, नेटफ्लिक्स पर इस हफ्ते गर्दा उड़ाएंगी ये 5 फिल्में
नेटफ्लिक्स पर इस हफ्ते गर्दा उड़ाएंगी ये 5 फिल्में, चेक करें लिस्ट
इंडिया
'मैं राहुल गांधी से...', बांसुरी स्वराज ने आखिर ये क्या पूछ दिया, खूब हो रही चर्चा
'मैं राहुल गांधी से...', बांसुरी स्वराज ने आखिर ये क्या पूछ दिया, खूब हो रही चर्चा
ऑटो
गुरुग्राम की वायरल लेडी बाइकर कौन सी बाइक चला रही थी, कितने की आती है?
गुरुग्राम की वायरल लेडी बाइकर कौन सी बाइक चला रही थी, कितने की आती है?
ट्रैवल
मौसम के साथ इस झील का पानी बदलता है रंग, कैसे कर सकते हैं यहां की यात्रा?
मौसम के साथ इस झील का पानी बदलता है रंग, कैसे कर सकते हैं यहां की यात्रा?
ENT LIVE
Bigg Boss 20: Uditi Singh की एक Life खत्म, Gullu ने Kanika Mann को किया Propose
Bigg Boss 20: Uditi Singh की एक Life खत्म, Gullu ने Kanika Mann को किया Propose
ENT LIVE
Ramayana का पहला गाना ‘Jai Jai Ram’ रिलीज, Ranbir Kapoor के Ram अवतार ने जीता दिल
Ramayana का पहला गाना ‘Jai Jai Ram’ रिलीज, Ranbir Kapoor के Ram अवतार ने जीता दिल
ENT LIVE
Ganesh Chaturthi 2026: Salman Khan से Ayushmann Khurrana तक सितारों ने किया Bappa का स्वागत
Ganesh Chaturthi 2026: Salman Khan से Ayushmann Khurrana तक सितारों ने किया Bappa का स्वागत
ENT LIVE
Salman Khan की Maatrubhumi को लेकर बड़ा अपडेट, जल्द CBFC के पास जाएगी फिल्म
Salman Khan की Maatrubhumi को लेकर बड़ा अपडेट, जल्द CBFC के पास जाएगी फिल्म
ENT LIVE
Hanuman Ansh Oscar 2026 की रेस से बाहर, Producer ने बताई चौंकाने वाली वजह
Hanuman Ansh Oscar 2026 की रेस से बाहर, Producer ने बताई चौंकाने वाली वजह
Embed widget