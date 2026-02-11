राजस्थान सरकार का वित्त वर्ष 2026-27 का वार्षिक बजट बुधवार को पेश किया जाएगा. उपमुख्यमंत्री एवं वित्त मंत्री दीया कुमारी 11 फरवरी को राज्य विधानसभा में बजट प्रस्तुत करेंगी. तय कार्यक्रम के अनुसार वित्त मंत्री सुबह 11 बजे सदन में लगातार तीसरी बार बजट पेश करेंगी. उल्लेखनीय है कि राज्य विधानसभा का बजट सत्र 28 जनवरी को शुरू हुआ था.

बजट से पहले उपमुख्यमंत्री प्रेम चंद बैरवा ने कहा कि राज्य के आगामी बजट में सभी वर्गों का ध्यान रखा जाएगा और यह समावेशी होगा. भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने विश्वास जताया कि आगामी बजट युवाओं, किसानों, महिलाओं और समाज के सभी वर्गों के हित में होगा. उन्होंने कहा कि यह राज्य के समग्र विकास के लिए समर्पित भजनलाल सरकार का तीसरा बजट होगा और इसमें युवाओं, किसानों, महिलाओं और आम लोगों के हितों का ध्यान रखा जाएगा.

वहीं एक सामाजिक कार्यकर्ता ने कहा कि राजस्थान के लोगों को रोजगार, बुनियादी ढांचे और किसान हितों पर केंद्रित बजट की उम्मीद है. उन्होंने कहा कि बजट में राज्य में, विशेषकर ग्रामीण और दूरदराज के इलाकों में बुनियादी ढांचे को बेहतर बनाने पर ध्यान दिया जाना चाहिए.

इस बीच बजट 2026-27 को अंतिम रूप दिए जाने के बाद वित्त मंत्री ने आज मुख्यमंत्री कार्यालय में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से शिष्टाचार भेंट की. इस दौरान प्रमुख शासन सचिव (वित्त) वैभव गालरिया, शासन सचिव वित्त (व्यय) टीना सोनी, शासन सचिव वित्त (बजट) राजन विशाल, शासन सचिव वित्त (राजस्व) कुमारपाल गौतम और निदेशक वित्त (बजट) बृजेश किशोर शर्मा उपस्थित रहे.

इसी क्रम में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि कल का दिन राजस्थान के लिए ऐतिहासिक होने जा रहा है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ‘सबका साथ, सबका विकास’ के मंत्र को साकार करता ‘विकसित राजस्थान 2047’ का यह बजट प्रदेश की प्रगति का सशक्त रोडमैप सिद्ध होगा. उन्होंने आस्था को सम्मान, अंत्योदय को संबल और अर्थव्यवस्था को नई गति देने वाला बताते हुए उपमुख्यमंत्री एवं वित्त मंत्री दीया कुमारी और उनकी पूरी टीम को बधाई दी. मुख्यमंत्री ने विश्वास जताया कि यह बजट राजस्थान के स्वर्णिम भविष्य की सुदृढ़ आधारशिला सिद्ध होगा.