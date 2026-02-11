हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Rajasthan Budget 2026 Live: राजस्थान को आज क्या मिलेगा? वित्त मंत्री दीया कुमारी आज विधानसभा में पेश करेंगी बजट

Rajasthan Budget 2026 Live: राजस्थान का 2026-27 का बजट 11 फरवरी को पेश होगा, जिसमें सभी वर्गों के समावेशी विकास पर मुख्य फोकस होगा. युवाओं, किसानों और महिलाओं के हितों को प्राथमिकता दी जाएगी.

By : निमिषा श्रीवास्तव  | Updated at : 11 Feb 2026 09:02 AM (IST)

LIVE

Key Events
राजस्थान बजट 2026 लाइव अपडेट्स
Source : ANI

Background

राजस्थान सरकार का वित्त वर्ष 2026-27 का वार्षिक बजट बुधवार को पेश किया जाएगा. उपमुख्यमंत्री एवं वित्त मंत्री दीया कुमारी 11 फरवरी को राज्य विधानसभा में बजट प्रस्तुत करेंगी. तय कार्यक्रम के अनुसार वित्त मंत्री सुबह 11 बजे सदन में लगातार तीसरी बार बजट पेश करेंगी. उल्लेखनीय है कि राज्य विधानसभा का बजट सत्र 28 जनवरी को शुरू हुआ था.
 
बजट से पहले उपमुख्यमंत्री प्रेम चंद बैरवा ने कहा कि राज्य के आगामी बजट में सभी वर्गों का ध्यान रखा जाएगा और यह समावेशी होगा. भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने विश्वास जताया कि आगामी बजट युवाओं, किसानों, महिलाओं और समाज के सभी वर्गों के हित में होगा. उन्होंने कहा कि यह राज्य के समग्र विकास के लिए समर्पित भजनलाल सरकार का तीसरा बजट होगा और इसमें युवाओं, किसानों, महिलाओं और आम लोगों के हितों का ध्यान रखा जाएगा.
 
वहीं एक सामाजिक कार्यकर्ता ने कहा कि राजस्थान के लोगों को रोजगार, बुनियादी ढांचे और किसान हितों पर केंद्रित बजट की उम्मीद है. उन्होंने कहा कि बजट में राज्य में, विशेषकर ग्रामीण और दूरदराज के इलाकों में बुनियादी ढांचे को बेहतर बनाने पर ध्यान दिया जाना चाहिए.
 
इस बीच बजट 2026-27 को अंतिम रूप दिए जाने के बाद वित्त मंत्री ने आज मुख्यमंत्री कार्यालय में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से शिष्टाचार भेंट की. इस दौरान प्रमुख शासन सचिव (वित्त) वैभव गालरिया, शासन सचिव वित्त (व्यय) टीना सोनी, शासन सचिव वित्त (बजट) राजन विशाल, शासन सचिव वित्त (राजस्व) कुमारपाल गौतम और निदेशक वित्त (बजट) बृजेश किशोर शर्मा उपस्थित रहे.
 
इसी क्रम में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि कल का दिन राजस्थान के लिए ऐतिहासिक होने जा रहा है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ‘सबका साथ, सबका विकास’ के मंत्र को साकार करता ‘विकसित राजस्थान 2047’ का यह बजट प्रदेश की प्रगति का सशक्त रोडमैप सिद्ध होगा. उन्होंने आस्था को सम्मान, अंत्योदय को संबल और अर्थव्यवस्था को नई गति देने वाला बताते हुए उपमुख्यमंत्री एवं वित्त मंत्री दीया कुमारी और उनकी पूरी टीम को बधाई दी. मुख्यमंत्री ने विश्वास जताया कि यह बजट राजस्थान के स्वर्णिम भविष्य की सुदृढ़ आधारशिला सिद्ध होगा.
09:02 AM (IST)  •  11 Feb 2026

Rajasthan Budget 2026 Live: बजट से पहले किसानों की महापंचायत

राजस्थान के हनुमानगढ़ में आज एक बार फिर किसानों की महापंचायत है. एथनाल फैक्ट्री के एमओयू रद्द किए जाने और किसानों के खिलाफ दर्ज अपराधिक मुकदमे वापस लिए जाने की मांग की जाएगी. किसानों की महापंचायत के मद्देनजर टिब्बी कस्बे में एक बार फिर से रात 12.00 बजे तक के लिए इंटरनेट बंद किया गया. महापंचायत में शामिल किसान कहीं कूच न करने पाएं, इसके लिए खास इंतजाम किए गए हैं. पुलिस और प्रशासन के बड़े अधिकारी मौके पर ही कैंप कर रहे हैं.

08:49 AM (IST)  •  11 Feb 2026

Rajasthan Budget Live 2026: भजन लाल शर्मा सरकार का तीसरा बजट 

आज, बुधवार 11 फरवरी को राजस्थान की भजनलाल शर्मा सरकार का तीसरा आम बजट पेश किया जाएगा. वित्त मंत्री और डिप्टी सीएम दीया कुमारी यह बजट पेश करेंगी. बजट में कई लोक लुभावन घोषणाएं किए जाने की उम्मीद है. महिलाओं और किसानों पर विशेष फोकस हो सकता है. वहीं, पर्यटन उद्योग को भी बढ़ावा दिए जाने की उम्मीद है. इसके अलावा, टैक्स में भी राहत मिल सकती है. उद्योगों को विशेष छूट दिए जाने की संभावना भी जताई जा रही है.

