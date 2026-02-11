Rajasthan Budget 2026 Live: राजस्थान को आज क्या मिलेगा? वित्त मंत्री दीया कुमारी आज विधानसभा में पेश करेंगी बजट
Rajasthan Budget 2026 Live: राजस्थान का 2026-27 का बजट 11 फरवरी को पेश होगा, जिसमें सभी वर्गों के समावेशी विकास पर मुख्य फोकस होगा. युवाओं, किसानों और महिलाओं के हितों को प्राथमिकता दी जाएगी.
Rajasthan Budget 2026 Live: बजट से पहले किसानों की महापंचायत
राजस्थान के हनुमानगढ़ में आज एक बार फिर किसानों की महापंचायत है. एथनाल फैक्ट्री के एमओयू रद्द किए जाने और किसानों के खिलाफ दर्ज अपराधिक मुकदमे वापस लिए जाने की मांग की जाएगी. किसानों की महापंचायत के मद्देनजर टिब्बी कस्बे में एक बार फिर से रात 12.00 बजे तक के लिए इंटरनेट बंद किया गया. महापंचायत में शामिल किसान कहीं कूच न करने पाएं, इसके लिए खास इंतजाम किए गए हैं. पुलिस और प्रशासन के बड़े अधिकारी मौके पर ही कैंप कर रहे हैं.
Rajasthan Budget Live 2026: भजन लाल शर्मा सरकार का तीसरा बजट
आज, बुधवार 11 फरवरी को राजस्थान की भजनलाल शर्मा सरकार का तीसरा आम बजट पेश किया जाएगा. वित्त मंत्री और डिप्टी सीएम दीया कुमारी यह बजट पेश करेंगी. बजट में कई लोक लुभावन घोषणाएं किए जाने की उम्मीद है. महिलाओं और किसानों पर विशेष फोकस हो सकता है. वहीं, पर्यटन उद्योग को भी बढ़ावा दिए जाने की उम्मीद है. इसके अलावा, टैक्स में भी राहत मिल सकती है. उद्योगों को विशेष छूट दिए जाने की संभावना भी जताई जा रही है.
