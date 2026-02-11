डिप्टी CM दीया कुमारी के इस्तीफे की मांग, कांग्रेस का आरोप- Epstein फाइल्स में परिवार का नाम

राजस्थान सरकार का वित्त वर्ष 2026-27 का सालाना बजट 11 फरवरी को पेश हुआ. इस बजट को उप मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री दीया कुमारी ने विधानसभा में सुबह 11 बजे पेश किया. बजट से पहले ही कांग्रेस ने जयपुर में सरकार पर तीखा हमला बोला था. इस दौरान कांग्रेस ने दीया कुमारी से इस्तीफे की मांग कर दी.

कांग्रेस का हमला और इस्तीफे की मांग

जयपुर में कांग्रेस विधायक और पूर्व मंत्री हरीश चौधरी ने बजट से ठीक पहले राज्य सरकार को कठघरे में खड़ा किया था. उन्होंने वित्त मंत्री दीया कुमारी से नैतिकता के आधार पर इस्तीफा देने की मांग की. हरीश चौधरी का कहना था कि एपस्टीन फाइल्स में दीया कुमारी के परिवार का नाम सामने आने के बाद उनका पद पर बने रहना नैतिक रूप से उचित नहीं है.

कांग्रेस नेता ने मांग की कि बजट किसी अन्य मंत्री से पेश कराया जाए. उन्होंने कहा कि सरकार को इस संवेदनशील मामले को गंभीरता से लेना चाहिए और नैतिक जिम्मेदारी निभानी चाहिए. कांग्रेस का आरोप है कि सरकार इस मुद्दे से ध्यान भटकाकर बजट के जरिए राजनीतिक लाभ लेने की कोशिश कर रही है.

एपस्टीन मामले से जुड़ा आरोप और कांग्रेस की चेतावनी

हरीश चौधरी ने आरोप लगाया कि एपस्टीन के एक सहयोगी ने वर्ष 2018 में दीया कुमारी के बेटे महाराजा पदमनाभ सिंह का जन्मदिन रोम में आयोजित कराया था. कांग्रेस का कहना है कि इस तथ्य से मामला और गंभीर हो जाता है और इसकी निष्पक्ष जांच जरूरी है. उन्होंने यह भी कहा कि संभव है बजट से पहले दीया कुमारी इस्तीफा दे दें या फिर बजट कार्यक्रम कुछ दिनों के लिए स्थगित किया जाए.

कांग्रेस नेता ने याद दिलाया कि राजस्थान और बीजेपी में पहले भी नैतिकता के आधार पर इस्तीफे दिए जाते रहे हैं. उन्होंने उम्मीद जताई कि इस बार भी वही परंपरा निभाई जाएगी और संबंधित लोग जांच का सामना करेंगे. कांग्रेस ने साफ संकेत दिए हैं कि यदि सरकार ने इस मुद्दे को नजरअंदाज किया तो वह सदन से सड़क तक विरोध तेज करेगी.