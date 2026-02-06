राजस्थान: गहनों के लिए बुजुर्ग महिला को पलंग समेत उठा ले गए चोर, हाथ-पैर बांध खेत में छोड़ा

राजस्थान के भीलवाड़ा जिले के अरवाड़ क्षेत्र के कोठिया गांव में बुधवार रात एक ऐसी वारदात सामने आई, जिसने पूरे इलाके को दहला दिया. चोरों ने 90 वर्षीय बुजुर्ग महिला को उसके पलंग सहित उठा लिया और चांदी के आभूषण लूटने के इरादे से उसे खेत में ले जाकर छोड़ दिया. गनीमत रही कि परिवार और गांव वालों की फुर्ती से महिला की जान बच गई और चोर अपने मंसूबों में नाकाम रहे.

रात के अंधेरे में घर में घुसे चोर

पुलिस के मुताबिक, वारदात उस वक्त हुई जब पूर्व सरपंच नथी देवी माली के घर में सभी लोग सो रहे थे. चोरों ने पहले पूरे घर की रेकी की और फिर चोरी की नीयत से अंदर दाखिल हुए. सबसे पहले उन्होंने परिवार के अन्य सदस्यों को उनके-अपने कमरों में बाहर से बंद कर दिया, ताकि कोई शोर न मचा सके.

बरामदे में सो रही थीं बुजुर्ग महिला

घर के बरामदे में नथी देवी की सास छोटी देवी पलंग पर सो रही थीं. चोरों की नजर उनके चांदी के पारंपरिक गहनों पर पड़ी, जिनका वजन करीब डेढ़ किलो बताया जा रहा है. चोरों ने महिला का मुंह दबाया और पलंग समेत उठाकर पास के खेत की ओर ले गए.

खेत में बांधकर छोड़ दिया

खेत में पहुंचकर आरोपियों ने छोटी देवी के हाथ-पैर बांध दिए और उन्हें वहीं बेसहारा छोड़ दिया. माना जा रहा है कि जल्दबाजी और पकड़े जाने के डर के कारण चोर गहने उतार नहीं पाए और मौके से फरार हो गए.

कुछ देर बाद घर के अंदर बंद परिवार वालों को शक हुआ. उन्होंने दरवाजे खोलने की कोशिश की और शोर मचाया. आवाज सुनकर गांव वाले मौके पर पहुंचे और ताले तोड़े. जब घर में छोटी देवी नहीं मिलीं तो तुरंत तलाश शुरू की गई.

खोजबीन के दौरान बुजुर्ग महिला खेत में बंधी हालत में मिलीं. उन्हें तुरंत घर लाया गया और प्राथमिक मदद दी गई. परिजनों और ग्रामीणों की त्वरित कार्रवाई से एक बड़ी अनहोनी टल गई.

यह घटना ऐसे समय सामने आई है, जब हाल ही में सवाई माधोपुर जिले के कोडाई गांव में चांदी के गहनों के लिए एक महिला की बेरहमी से हत्या कर दी गई थी. इन दोनों घटनाओं ने ग्रामीण इलाकों में बुजुर्ग महिलाओं की सुरक्षा को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं.

सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया गया. आसपास के इलाकों में संदिग्धों से पूछताछ की जा रही है. पुलिस का कहना है कि चांदी की बढ़ती कीमतों के चलते ग्रामीण क्षेत्रों में पारंपरिक गहने पहनने वाली बुजुर्ग महिलाएं अपराधियों के निशाने पर हैं.