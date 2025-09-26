Bhilwara: राजीव गांधी स्टेडियम में लाइट का कनेक्शन नहीं, फिजिकल प्रतिभागियों को परेशानी

राजस्थान प्रदेश के भीलवाड़ा जिले में मांडल का 'ईडन गार्डन' राजीव गांधी स्टेडियम राजनीतिक द्वेषता और उपेक्षा का शिकार हो रहा है, जिसके चलते खेल प्रेमियों और फिजिकल प्रतिभागियों को तैयारियों में बाधा उत्पन्न हो रही है. स्टेडियम में आजादी के पर्व के बाद से ही लाइट कनेक्शन काट देने से अंधकार फैला हुआ है, जिससे कस्बे के आम लोगों को शाम को वॉकिंग और अल सुबह जॉगिंग करने वालों के लिए भी भारी समस्या आ रही है.

मांडल में स्टेडियम की खराब स्थिति से परेशानी

दो पूर्व सैनिकों से चलाई जा रही निशुल्क अग्निवीर और पुलिस प्रतियोगिता, फिजिकल तैयारी में मांडल कस्बे सहित क्षेत्र भर के प्रतिभागी शामिल होकर तैयारियां कर रहे हैं. लेकिन ट्रैक पर खड्डे और कंक्रीट भरा होने से युवाओं को ट्रैक पर तैयारी करने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है.

राजस्थान प्रदेश की पूर्ववर्ती अशोक गहलोत सरकार में राजस्व मंत्री एवं विधायक राम लाल जाट से लाखों रुपये की राशि खर्च कर मांडल में राजीव गांधी स्टेडियम का निर्माण करवाया था, जो कि देख-रेख और राजनीतिक नेताओं की निजी द्वेषता के चलते राजीव गांधी स्टेडियम अपना स्वरूप खोता जा रहा है.

स्टेडियम में अंधेरा और खतरनाक ट्रैक से प्रतिभागियों को मुश्किल

देख-रेख के साथ-साथ स्टेडियम में लगी लाइटों के कनेक्शन को काट देने से लाइट बंद होने के कारण पूरे स्टेडियम में अंधेरा फैला हुआ रहता है. जगह-जगह खड़े वह पत्थर के टुकड़े पड़े होने से प्रतिभागियों को तैयारी करने में भारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है.

मांडल कांग्रेस ब्लॉक अध्यक्ष विकास सुवालका ने बताया कि गहलोत सरकार में 433.62 लाख की लागत से डीएमएफडी फंड से बने स्टेडियम का स्वरूप वर्तमान सरकार की उपेक्षा और राजनीतिक द्वेषता का शिकार बन रहा है.

ग्रामीण खिलाड़ियों के विकास के लिए स्टेडियम सुधार जरूरी

पूर्व राजस्व मंत्री राम लाल जाट ने बहुउद्देशीय सोच के साथ स्टेडियम का निर्माण कराया था, लेकिन देख-रेख के अभाव के चलते स्टेडियम अपना स्वरूप खोता जा रहा है. इसे राजस्थान क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के अंतर्गत दे देना चाहिए, जिससे क्षेत्र के प्रतिभागियों और खेल में प्रतिभाओं को तराशा जा सके और उन्हें प्रैक्टिस करने में अन्य स्टेडियमों की तरफ नहीं जाना पड़े.

वर्तमान में कस्बे में क्रिकेट के साथ अन्य खेलों में कई प्रतिभाशाली खिलाड़ी हैं, जो कि भीलवाड़ा के स्टेडियमों में जा रहे हैं. ग्रामीण क्षेत्र की प्रतिभाओं को आगे लाने के लिए इस राजीव गांधी स्टेडियम को RCA में लेने की आवश्यकता है.

स्टेडियम सुधार से बच्चों की प्रतिभा निखरेगी

राष्ट्रीय हिन्दू भोज सेना अध्यक्ष गोपाल गुर्जर ने कहा कि मांडल में बने राजीव गांधी स्टेडियम को लेकर राजनीति से परे हटकर कार्य करना चाहिए, जिससे क्षेत्र के ग्रामीण बच्चों में छुपी प्रतिभा को तराशा जा सके और देश-विदेश में मांडल का नाम रोशन हो सके.

इसके लिए इस स्टेडियम को पेरा-फेरी क्षेत्र में होने के बावजूद नगर विकास न्यास द्वारा अपनी देख-रेख में ले लेना चाहिए. वर्तमान में फिलहाल लाइट कनेक्शन और स्टेडियम में लगी घास को खेल मैदान के अनुरूप तैयार करने की आवश्यकता है.