राजस्थान में पंचायत पुनर्गठन पर फूटा जनआक्रोश, सड़क पर दंडवत होकर लेटे गांव के लोग

Rajasthan News: राजस्थान के भीलवाड़ा जिले के जैतपुरा गांव में पंचायत पुनर्गठन के विरोध में ग्रामीणों ने कलेक्ट्रेट पर मुर्गा बनकर और दंडवत लेटकर प्रदर्शन किया. इसके अलावा बहिष्कार की चेतावनी दी.

By : सुरेंद्र सागर, भीलवाड़ा | Edited By: पुष्पेंद्र कुमार | Updated at : 14 Feb 2026 08:38 AM (IST)
राजस्थान प्रदेश के भीलवाड़ा जिले की आसींद विधानसभा क्षेत्र के जैतपुरा गांव में पंचायत परिसमन के निर्णय के विरुद्ध ग्रामीणों का विरोध बीते कई समय से लगातार जारी है जो कि अब तेज होता जा रहा है. शुक्रवार (13 फरवरी) को जैतपुरा से बड़ी संख्या में ग्रामीण हाथों में तख्तियां  लेकर जिला कलेक्ट्रेट पहुंचे.

इस अनोखे तरीके से प्रदर्शन करते हुए सड़क पर ‘मुर्गा बनकर’ तथा दंडवत होकर प्रशासन से सुनवाई की मांग करते हुए एक ज्ञापन दिया. ग्रामीणों ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपते हुए चेतावनी दी है कि यदि उनकी मांगों पर शीघ्र विचार नहीं किया गया, तो वे आगामी चुनावों तथा विभिन्न सरकारी योजनाओं का बहिष्कार करेंगे.

क्या है पूरा मामला?

पंचायत पुनर्गठन के तहत जैतपुरा गांव को निकटवर्ती पालड़ी पंचायत के स्थान पर लगभग 9 किलोमीटर दूर स्थित धौली पंचायत में शामिल कर दिया गया है जो कि 57 किलोमीटर दूर स्थित गुलाबपुरा उपखंड क्षेत्र में आता हैं. वही लगभग 37 किलोमीटर दूर पंचायत समिति क्षेत्र हैं. ग्रामीणों का कहना है कि पालड़ी पंचायत उनके गांव के सबसे नजदीक है, जहां प्रशासनिक कार्य, प्रमाण-पत्र, योजनाओं का लाभ एवं अन्य दैनिक आवश्यक कार्य सरलता से संपन्न हो जाते थे.

धौली पंचायत में शामिल किए जाने से उन्हें अनावश्यक दूरी तय करनी पड़ रही है. जिससे समय, श्रम और आर्थिक संसाधनों पर अतिरिक्त भार पड़ रहा है. ग्रामीणों का आरोप है कि बिना किसी ठोस कारण और जनसहमति के यह निर्णय लिया गया है.

पूर्व में भी कर चुके हैं प्रदर्शन

ग्रामीणों के अनुसार, यह पहला अवसर नहीं है जब उन्होंने विरोध दर्ज कराया हो. इससे पूर्व वे एसडीएम कार्यालय के बाहर भी ‘मुर्गा बनकर’ अनोखे ढंग से प्रदर्शन कर चुके हैं. हालांकि अब तक प्रशासन की ओर से कोई ठोस कार्रवाई या आश्वासन नहीं मिला है.

आंदोलन को उग्र करने की चेतावनी

सोमवार को ग्रामीणों ने आसींद उपखंड मुख्यालय पर मुख्यमंत्री, भीलवाड़ा सांसद, आसींद विधायक तथा पूर्व नेता प्रतिपक्ष के पुतले जलाकर अपना आक्रोश प्रकट किया. उन्होंने स्पष्ट चेतावनी दी है कि यदि जैतपुरा गांव को पुनः पालड़ी पंचायत में शामिल नहीं किया गया, तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा. ग्रामीणों ने कहा है कि वे पंचायतीराज चुनाव में मतदान का बहिष्कार करेंगे तथा जनप्रतिनिधियों और प्रशासनिक अधिकारियों के गांव में प्रवेश पर भी रोक लगाने का निर्णय ले सकते हैं.

जनभावनाओं का सम्मान बहुत जरूरी- ग्रामीण

ग्रामीणों का कहना है कि पंचायत पुनर्गठन का उद्देश्य प्रशासनिक सुविधा और सुशासन सुनिश्चित करना होना चाहिए न कि आमजन को असुविधा में डालना. उन्होंने मांग की है कि जनभावनाओं का सम्मान करते हुए जैतपुरा गांव को पुनः पालड़ी पंचायत में शामिल किया जाए. प्रदर्शन के दौरान महिलाओं ने भी पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर साथ में खड़ी दिखाई दी. उन्होंने भी पुरुषों के साथ सड़क पर लेट कर अनोखा प्रदर्शन किया.

About the author सुरेंद्र सागर, भीलवाड़ा

सुरेंद्र कुमार राजस्थान के भीलवाड़ा की खबरों पर नजर रखते हैं. उन्हें अपराध, राजनीतिक और सामाजिक खबरों में रुचि है.
Published at : 14 Feb 2026 08:38 AM (IST)
