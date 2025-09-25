हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़राज्यराजस्थानबैठक में अधिकारी ने फोन पर की बात तो सांसद संजना जाटव हुईं गुस्सा, 'हमारे फोन नहीं उठाते, लेकिन...'

बैठक में अधिकारी ने फोन पर की बात तो सांसद संजना जाटव हुईं गुस्सा, 'हमारे फोन नहीं उठाते, लेकिन...'

Rajasthan News: सांसद संजना जाटव ने कहा कि किसानों की खराब हुई फसलों के लिए मुआवज़ा उपलब्ध कराने और रबी की फसल हेतु पर्याप्त खाद की समय पर व्यवस्था करने की आवश्यकता पर जोर दिया.

By : सतपाल सिंह, भरतपुर | Edited By: जान्हवी सिंह | Updated at : 25 Sep 2025 04:07 PM (IST)
Preferred Sources

राजस्थान के भरतपुर से कांग्रेस की सांसद संजना जाटव की बैठक का एक वीडियो वायरल हो रहा है. दरअसल, वो जिला कलेक्ट्रेट में जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति की बैठक ले रही थीं, जिसमें जिला कलेक्टर कमर उल जमान चौधरी के अलावा जिले के सभी विभागों के अधिकारी मौजूद थे.

बैठक के दौरान जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. गौरव कपूर के मोबाइल पर किसी का फोन आ गया और वह फोन पर बात करने लगे. चिकित्सा अधिकारी को फोन पर बात करते हुए देख सांसद को गुस्सा आ गया. उन्होंने लताड़ लगाते हुए अधिकारी से कहा कि वैसे तो आप हमारे फोन नहीं उठाते, लेकिन बैठक में फोन पर बात कर रहे हो.

सांसद ने बैठक में अधिकारियों को दिए निर्देश

सांसद ने कहा, ''एक दिन किसी बच्ची को ऑक्सीजन की अर्जेंट जरूरत थी, मगर आपने हमारे फोन तक नहीं उठाए. मैं अपने परिजन नहीं बल्कि जनता की मदद कर रही थी, जो मेरा काम है.''

सांसद संजना जाटव ने कहा कि आज हुई बैठक में अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि किसानों को समय पर खाद मिले, जिससे कोई भी किसान खाद के लिए परेशान ना हों. दूसरी तरफ, जल जीवन मिशन के काम समय पर पूरे हों, जिससे लोगों को पानी मिल सके. 

सांसद ने जलापूर्ति सुनिश्चित करने पर जोर दिया

सांसद संजना जाटव ने किसानों की खराब हुई फसलों के लिए मुआवजा उपलब्ध कराने और रबी की फसल हेतु पर्याप्त खाद की समय पर व्यवस्था करने की आवश्यकता पर जोर दिया. अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि प्रत्येक समस्या का समयबद्ध समाधान किया जाए. 

संजना ने कहा, ''मेरा स्पष्ट मानना है कि राजनीति केवल भाषण देने का माध्यम नहीं, बल्कि समाधान देने का संकल्प है. जनता के विश्वास और अपेक्षाओं को निभाते हुए मैं हर मंच पर उनकी सशक्त आवाज़ बनकर खड़ी रहूंगी.''

Published at : 25 Sep 2025 04:07 PM (IST)
Tags :
Bharatpur News Sanjana Jatav RAJASTHAN NEWS
