राजस्थान के भरतपुर में भीषण सड़क हादसा, 3 की मौत, बच्चा घायल

राजस्थान के भरतपुर जिले के वैर थाना क्षेत्र में हंतरा मोड पर एक स्कूटी और एक बाइक को एक बोलेरो गाड़ी ने जोरदार टक्कर मार दी. टक्कर मारने के बाद ड्राइवर बोलेरो गाड़ी लेकर फरार हो गया. घटना में तीन लोगों की मौत हुई है, साथ ही एक बच्चा घायल हुआ है.

मौके पर पहुंची पुलिस ने शवों को वैर अस्पताल की मॉर्च्युरी में रखवा दिया है, साथ ही घायलों को इलाज के लिए वैर अस्पताल में भर्ती किया गया है. मृतकों और घायलों की अभी शिनाख्त नहीं हो पाई है.

बोलेरो की टक्कर में तीन की मौत

जानकारी के अनुसार, बताया गया है कि वैर थाना क्षेत्र के हंतरा मोड़ पर एक बाइक और एक स्कूटी आगे-पीछे चल रही थी. तभी अचानक एक बोलेरो गाड़ी तेज रफ्तार से आते हुए स्कूटी और बाइक में टक्कर मारकर फरार हो गई. स्थानीय लोगों ने घटना की सूचना तुरंत पुलिस को दी.

सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची, जहां तीन व्यक्ति और एक बच्चा बोलेरो की टक्कर से घायल हो गए. घायलों को तुरंत सरकारी अस्पताल पहुंचाया गया, जहां दो व्यक्तियों को डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया. एक व्यक्ति की इलाज के दौरान मौत हो गई.

बच्चे का इलाज जारी

वैर SHO ने तेराम ने बताया कि घटना देर शाम की है. हंतरा मोड़ पर एक बाइक और स्कूटी कुछ दूरी पर चल रहे थे. तभी पीछे से एक बोलेरो गाड़ी आई और स्कूटी और बाइक को टक्कर मारते हुए फरार हो गई. स्थानीय लोगों ने घटना की सूचना तुरंत पुलिस को दी, जिसके बाद पुलिस की टीम तुरंत मौके पर पहुंची.

तुरंत घायलों को वैर अस्पताल पहुंचाया गया, जहां डॉक्टर ने दो व्यक्तियों को मृत घोषित कर दिया. दोनों मृतकों के शवों को वैर अस्पताल की मॉर्च्युरी में रखवा दिया गया है. एक घायल की इलाज के दौरान मौत हो गई, और एक बच्चे का इलाज जारी है.

पुलिस ने मृतकों के शवों का पोस्टमार्टम करवाया

स्थानीय लोगों ने बताया कि स्कूटी पर एक बच्चा और एक व्यक्ति सवार थे, और बाइक पर दो व्यक्ति सवार थे. पुलिस ने मृतकों के शवों का पोस्टमार्टम करवाया, शव परिजनों को सौंप दिया है.