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हिंदी न्यूज़राज्यराजस्थानराजस्थान: बायतु में स्कूल बस को ट्रक ने मारी टक्कर, 10 बच्चे घायल; 5 छात्र गंभीर

राजस्थान: बायतु में स्कूल बस को ट्रक ने मारी टक्कर, 10 बच्चे घायल; 5 छात्र गंभीर

Rajasthan News In Hindi: बायतु में ट्रक और स्कूल बस की टक्कर में 10 बच्चे घायल हो गए, जिनमें 5 गंभीर हैं. बता दें कि हादसे के बाद से ड्राइवर फरार है. पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी गई है.

By : मुबारिक खान | Edited By: पुष्पेंद्र कुमार | Updated at : 22 Apr 2026 12:48 PM (IST)
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राजस्थान राज्य के बालोतरा जिले के बायतु क्षेत्र में आज सुबह एक बड़ा हादसा हो गया. एक ट्रक और स्कूल बस के बीच जोरदार भिड़ंत हो गई. हादसे के समय बस में करीब 3 दर्जन बच्चे सवार थे. टक्कर इतनी तेज थी कि मौके पर अफरातफरी मच गई और चीख-पुकार सुनाई देने लगी.

घटना में 10 लोग घायल हो गए, जिसमें सभी स्कूली बच्चे शामिल हैं. घायलों को तुरंत स्थानीय अस्पताल पहुंचाया गया. जहां प्राथमिक उपचार के बाद 5 गंभीर घायलों को बेहतर इलाज के लिए रेफर किया गया है.

ट्रक और सब की टक्कर में स्कूल के बच्चे घायल

जानकारी के अनुसार, सूचना मिलते ही पुलिस और प्रशासन मौके पर पहुंचे और राहत-बचाव कार्य शुरू किया. आसपास के लोगों ने भी घायलों को बस से निकालने में मदद की. फिलहाल घायलों का अस्पताल में इलाज जारी है वहीं गंभीर घायलों को रेफर किया गया है. मिली जानकारी के अनुसार निजी स्कूल बस बच्चों को घरों से स्कूल ले जा रही थी इसी दौरान हाईवे पर कूलर से भरे ट्रक ने बस को पीछे से टक्कर मारी, इससे बस में सवार बच्चे घायल हो गए.

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घटना के बाद मौके से फरार हो गया ड्राइवर

घटना के बाद ट्रक ड्राइवर मौके से फरार हो गया. वहीं घायलों को बायतु हॉस्पिटल पहुंचाया गया. 5 गंभीर घायल बच्चों को बालोतरा रेफर किया गया है. जिनमें एक बच्चे के सिर में गंभीर चोट बतायी जा रही है तो वहीं कई बच्चों के हाथ और दांतों पर चोट लगी है. घटना की जानकारी मिलने के बाद बाड़मेर इस बीच सोनाराम जाट हादसे की जानकारी लेने मौके पर पहुंचे और पूरे घटनाक्रम की जानकारी ली. वहीं पुलिस ने बताया कि स्कूली बस को ट्रक ने पीछे से टक्कर मारी है फिलहाल मामले की जांच कर रहे हैं.

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About the author मुबारिक खान

मुबारिक खान को पत्रकारिता में करीब 8 सालों का अनुभव है. उन्होंने राजस्थान की राजनीतिक खबरों के साथ-साथ ट्रांसपोर्ट, एजुकेशन और मेडिकल क्षेत्र से जुड़ी ख़बरों की रिपोर्टिंग की है. 2023 के विधानसभा और 2024 के लोकसभा चुनाव में राजस्थान की अलग-अलग विधानसभा सीटों पर ग्राउंड जीरो से रिपोर्टिंग की. आनंदपाल एनकाउंटर और लॉरेंस बिश्नोई गैंग की मैडम माया पर स्टोरी ने खूब सुर्खियां बटोरी. मुबारिक खान ने राजस्थान यूनिवर्सिटी से स्नातक की पढ़ाई करने के बाद बीजेएमसी में डिप्लोमा प्राप्त किया.
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Published at : 22 Apr 2026 12:48 PM (IST)
Tags :
Baytu News RAJASTHAN NEWS ROAD ACCIDENT
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