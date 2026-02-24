हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़राज्यराजस्थान'युवाओं के भागकर लव मैरिज से भारतीय संस्कृति को नुकसान', BJP विधायक ने सदन में उठाया मुद्दा

Rajasthan Assembly: आहोर से विधायक छगन सिंह राजपुरोहित ने राजस्थान विधानसभा में युवाओं के प्रेम विवाह और लिव-इन संबंधों पर चिंता जताई. उन्होंने कहा कि इससे भारतीय संस्कृति को नुकसान हो रहा है.

By : पीटीआई- भाषा | Edited By: जतिन राय | Updated at : 24 Feb 2026 02:39 PM (IST)
Preferred Sources

राजस्थान विधानसभा में शून्य काल के दौरान एक अहम मुद्दा उठाया गया. आहोर से बीजेपी विधायक छगन सिंह राजपुरोहित ने सदन में युवाओं के घर से भागकर प्रेम विवाह करने और लिव इन रिलेशनशिप में रहने का मुद्दा उठाया. उन्होंने कहा कि इससे न सिर्फ सामाजिक ताने-बाने को नुकसान हो रहा है बल्कि भारतीय संस्कृति को भी ठेस पहुंच रही है.

विधायक राजपुरोहित ने सदन में कहा कि आज माता-पिता के सामने एक बड़ी समस्या खड़ी हो गई है. युवक-युवतियां घर से भागकर शादी कर रहे हैं या लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे हैं. उन्होंने मांग की कि एक उम्र तक युवाओं के प्रेम विवाह के मामले में अभिभावकों की सहमति अनिवार्य होनी चाहिए.

पढ़ाई भी छूट रही, माता-पिता डरे हुए

बीजेपी विधायक ने कहा कि युवाओं में इस तरह की प्रवृत्ति लगातार बढ़ रही है और अनेक युवा स्कूल या कॉलेज तक छोड़ रहे हैं. ऐसी घटनाओं के डर से कभी-कभी माता-पिता भी खुद अपने बच्चों की पढ़ाई छुड़वा देते हैं ताकि वे घर से बाहर न जाएं.

गुमशुदगी की रिपोर्ट और थाने में इनकार

विधायक ने बताया कि पिछले कुछ वर्षों में कई ऐसे मामले सामने आए हैं जब लड़की के घर से चले जाने पर माता-पिता ने पुलिस थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई. लेकिन जब पुलिस ने लड़की को ढूंढा तो थाने में वह अपने माता-पिता को पहचानने से इनकार कर देती हैं, जिससे परिवारों को गहरा आघात पहुंचता है.

संस्कृति और सामाजिक ढांचे पर चिंता

विधायक राजपुरोहित ने सदन का ध्यान इस ओर दिलाया कि इस तरह की बढ़ती घटनाओं से भारतीय सामाजिक ढांचा कमजोर हो रहा है. उनका कहना था कि परिवार और समाज की भूमिका को नजरअंदाज कर युवाओं का इस तरह फैसले लेना न सिर्फ परिवारों को तोड़ रहा है बल्कि सदियों पुरानी भारतीय संस्कृति और परंपराओं को भी नुकसान पहुंचा रहा है.

Published at : 24 Feb 2026 02:39 PM (IST)
