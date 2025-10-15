राजस्थान उपचुनाव के लिए BJP उम्मीदवार अब तक तय नहीं, क्या वसुंधरा राजे के करीबी को मिलेगा टिकट?

राजस्थान की अंता विधानसभा सीट पर होने जा रहे उपचुनाव में बीजेपी जल्द अपने प्रत्याशी के नाम का ऐलान कर सकती है. इसके लिए पूर्व कृषि मंत्री प्रभु लाल सैनी ने पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी की वरिष्ठ नेता वसुंधरा राजे की मुलाकात की है. इसके बाद से ऐसा माना जा रहा है कि प्रभु लाल सैनी को ही बीजेपी उम्मीदवार बनाया जा सकता है.

बताया जा रहा है कि प्रभु लाल सैनी और वसुंधरा राजे के बीच लंबी मंत्रणा हुई है. प्रभु लाल सैनी साल 2013 और 2018 का विधानसभा चुनाव अंता सीट से लड़ चुके हैं.

पहले भी प्रमोद जैन-प्रभु लाल सैनी रहे आमने-सामने

उपचुनाव के मद्देनजर वसुंधरा राजे से प्रभु लाल सैनी की यह मुलाकात अहम मानी जा रही है. प्रभुलाल सैनी की इस मुलाकात के बाद सियासी हलके में उनके नाम को लेकर चर्चा शुरू हो चुकी है. वहीं, बीजेपी भी अब जल्द ही अपने प्रत्याशी के नाम का ऐलान कर सकती है.

कांग्रेस ने इस सीट पर पूर्व मंत्री प्रमोद जैन भाया को मैदान में उतारा है. भाया और सैनी पहले भी आमने-सामने चुनाव लड़ चुके हैं, जिसमें एक बार प्रभु लाल सैनी जीते तो एक बार प्रमोद जैन भाया जीतकर विधानसभा पहुंचे. अब यहां एक बार फिर बीजेपी प्रभु लाल सैनी को मैदान में उतारती है तो देखना होगा कि इस बार जीत का सहारा किसके बंधेगा.

नंदलाल सुमन का नाम भी चर्चा में

बीजेपी की ओर से अब तक नाम फाइनल नहीं किया गया है. इस सीट पर पूर्व जिला प्रमुख नंदलाल सुमन का भी नाम चल रहा है. नंदलाल सुमन को कल जयपुर बुलाया गया था. वहीं, आज सुबह वसुंधरा राजे और प्रभु लाल सैनी की भी मुलाकात हुई है.

अंता सीट पर त्रिकोणीय मुकाबला

इस सीट पर त्रिकोणीय संघर्ष नजर आ रहा है. कांग्रेस ने जहां एक बार फिर पूर्व मंत्री प्रमोद जैन भाया को मैदान में उतारा है, तो वहीं नरेश मीणा ने भी निर्दलीय ताल ठोक दी है. अब ऐसे में बीजेपी जातिगत समीकरण देखते हुए अपना प्रत्याशी उतारेगी. सियासी जानकारों का कहना है कि सीट पर वसुंधरा राजे की सहमति के बाद ही प्रत्याशी के नाम का ऐलान होगा.