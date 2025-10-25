हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़राज्यराजस्थानAnta Assembly Bypoll: राजस्थान उपचुनाव में वसुंधरा राजे के बेटे को मिली बड़ी जिम्मेदारी, BJP ने बनाया चुनाव प्रभारी

Anta Assembly Constituency Bypoll: अंता विधानसभा उपचुनाव में बीजेपी ने वसुंधरा राजे के बेटे दुष्यंत सिंह को चुनाव प्रभारी बनाया. जोगाराम पटेल को सरकार प्रतिनिधि और मोरपाल सुमन को उम्मीदवार घोषित कर दिया है.

By : मोहम्मद मोईन | Edited By: पुष्पेंद्र कुमार | Updated at : 25 Oct 2025 12:04 PM (IST)
Preferred Sources

राजस्थान की अंता विधानसभा सीट पर आगामी उपचुनाव को लेकर बीजेपी ने रणनीति तय कर दी है. पार्टी ने पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के सांसद बेटे दुष्यंत सिंह को चुनाव प्रभारी नियुक्त किया है. यह कदम साफ तौर पर यह संदेश देता है कि इस उपचुनाव में वसुंधरा राजे की प्रतिष्ठा और उनकी राजनीतिक पकड़ भी सीधे तौर पर इस सीट से जुड़ी हुई है.

अंता विधानसभा सीट वसुंधरा राजे के बेटे दुष्यंत सिंह के लोकसभा क्षेत्र में आती है. इससे यह चुनाव न केवल स्थानीय बल्कि पार्टी की केंद्रीय रणनीति और नेतृत्व के दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण बन गया है. बीजेपी का मानना है कि सांसद बेटे को चुनाव प्रभारी बनाने से चुनाव संचालन में मजबूती आएगी और पार्टी को लाभ होगा.

उपचुनाव में 11 सदस्यीय चुनाव समिति का किया गठन

राजस्थान सरकार ने इस उपचुनाव के लिए कैबिनेट मंत्री जोगाराम पटेल को सरकार की तरफ से चुनाव प्रभारी मंत्री नियुक्त किया है. मंत्री की नियुक्ति से यह सुनिश्चित किया गया है कि प्रशासनिक दृष्टिकोण से भी चुनाव सुचारू रूप से संपन्न हो. बीजेपी ने अंता विधानसभा उपचुनाव के लिए 11 सदस्यीय चुनाव समिति का गठन भी किया है. इस समिति में दो सांसद, दो मंत्री और सात अन्य विधायक शामिल हैं. समिति का मुख्य उद्देश्य चुनाव प्रचार, जनसंपर्क और मतदान प्रक्रिया को सुचारू रूप से आयोजित करना है. पार्टी के अंदर यह माना जा रहा है कि इस समिति का गठन चुनावी रणनीति को मजबूत बनाने के लिए अहम कदम है.

बीजेपी ने मोरपाल सुमन का बनाया अपना उम्मीदवार

बीजेपी ने अंता विधानसभा सीट से मोरपाल सुमन को अपना उम्मीदवार बनाया है. मोरपाल सुमन के नाम का ऐलान पार्टी की केंद्रीय और राज्य स्तर की रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है. पार्टी का दावा है कि उम्मीदवार की लोकप्रियता और संगठनात्मक मजबूती के आधार पर यह सीट बीजेपी के पाले में रहेगी.

उपचुनाव में बीजेपी ने झोंक दी पूरी ताकत

विश्लेषकों का कहना है कि अंता उपचुनाव केवल सीट जीतने का मामला नहीं है, बल्कि यह वसुंधरा राजे और उनके परिवार की राजनीतिक प्रतिष्ठा के लिए भी महत्वपूर्ण है. सांसद बेटे दुष्यंत सिंह को चुनाव प्रभारी बनाने से यह संदेश भी गया है कि पार्टी इस उपचुनाव में पूरी ताकत झोंक रही है और इसे जीतने के लिए हर संभव कदम उठाएगी.

राज्य और पार्टी की राजनीति पर असर डालेगा उपचुनाव

इस प्रकार, अंता विधानसभा उपचुनाव में बीजेपी ने अपने संगठन, नेतृत्व और रणनीति को मजबूत कर दिया है. दुष्यंत सिंह की जिम्मेदारी, मंत्री जोगाराम पटेल की निगरानी और 11 सदस्यीय चुनाव समिति की सक्रियता से पार्टी को उम्मीद है कि आगामी चुनाव में सफलता मिल सकेगी. उपचुनाव का परिणाम न केवल सीट का फैसला करेगा, बल्कि राज्य और पार्टी की राजनीति पर भी असर डालेगा.

Published at : 25 Oct 2025 11:16 AM (IST)
Vasundhara Raje Dushyant Singh Jaipur News BJP Rajasthan News By-election
