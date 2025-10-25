Anta Assembly Bypoll: राजस्थान उपचुनाव में वसुंधरा राजे के बेटे को मिली बड़ी जिम्मेदारी, BJP ने बनाया चुनाव प्रभारी
Anta Assembly Constituency Bypoll: अंता विधानसभा उपचुनाव में बीजेपी ने वसुंधरा राजे के बेटे दुष्यंत सिंह को चुनाव प्रभारी बनाया. जोगाराम पटेल को सरकार प्रतिनिधि और मोरपाल सुमन को उम्मीदवार घोषित कर दिया है.
राजस्थान की अंता विधानसभा सीट पर आगामी उपचुनाव को लेकर बीजेपी ने रणनीति तय कर दी है. पार्टी ने पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के सांसद बेटे दुष्यंत सिंह को चुनाव प्रभारी नियुक्त किया है. यह कदम साफ तौर पर यह संदेश देता है कि इस उपचुनाव में वसुंधरा राजे की प्रतिष्ठा और उनकी राजनीतिक पकड़ भी सीधे तौर पर इस सीट से जुड़ी हुई है.
अंता विधानसभा सीट वसुंधरा राजे के बेटे दुष्यंत सिंह के लोकसभा क्षेत्र में आती है. इससे यह चुनाव न केवल स्थानीय बल्कि पार्टी की केंद्रीय रणनीति और नेतृत्व के दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण बन गया है. बीजेपी का मानना है कि सांसद बेटे को चुनाव प्रभारी बनाने से चुनाव संचालन में मजबूती आएगी और पार्टी को लाभ होगा.
आज अंता विधानसभा उपचुनाव में भाजपा प्रत्याशी श्री मोरपाल सुमन जी के समर्थन में आयोजित भव्य रोड शो में सम्मिलित हुआ।— Dushyant Singh (@DushyantDholpur) October 18, 2025
अंता की जनता ने अभूतपूर्व उत्साह और जनसमर्थन के साथ यह स्पष्ट संदेश दिया कि वह प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व और भाजपा की विकासोन्मुख नीतियों पर… pic.twitter.com/kbE9TVJcot
उपचुनाव में 11 सदस्यीय चुनाव समिति का किया गठन
राजस्थान सरकार ने इस उपचुनाव के लिए कैबिनेट मंत्री जोगाराम पटेल को सरकार की तरफ से चुनाव प्रभारी मंत्री नियुक्त किया है. मंत्री की नियुक्ति से यह सुनिश्चित किया गया है कि प्रशासनिक दृष्टिकोण से भी चुनाव सुचारू रूप से संपन्न हो. बीजेपी ने अंता विधानसभा उपचुनाव के लिए 11 सदस्यीय चुनाव समिति का गठन भी किया है. इस समिति में दो सांसद, दो मंत्री और सात अन्य विधायक शामिल हैं. समिति का मुख्य उद्देश्य चुनाव प्रचार, जनसंपर्क और मतदान प्रक्रिया को सुचारू रूप से आयोजित करना है. पार्टी के अंदर यह माना जा रहा है कि इस समिति का गठन चुनावी रणनीति को मजबूत बनाने के लिए अहम कदम है.
बीजेपी ने मोरपाल सुमन का बनाया अपना उम्मीदवार
बीजेपी ने अंता विधानसभा सीट से मोरपाल सुमन को अपना उम्मीदवार बनाया है. मोरपाल सुमन के नाम का ऐलान पार्टी की केंद्रीय और राज्य स्तर की रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है. पार्टी का दावा है कि उम्मीदवार की लोकप्रियता और संगठनात्मक मजबूती के आधार पर यह सीट बीजेपी के पाले में रहेगी.
उपचुनाव में बीजेपी ने झोंक दी पूरी ताकत
विश्लेषकों का कहना है कि अंता उपचुनाव केवल सीट जीतने का मामला नहीं है, बल्कि यह वसुंधरा राजे और उनके परिवार की राजनीतिक प्रतिष्ठा के लिए भी महत्वपूर्ण है. सांसद बेटे दुष्यंत सिंह को चुनाव प्रभारी बनाने से यह संदेश भी गया है कि पार्टी इस उपचुनाव में पूरी ताकत झोंक रही है और इसे जीतने के लिए हर संभव कदम उठाएगी.
राज्य और पार्टी की राजनीति पर असर डालेगा उपचुनाव
इस प्रकार, अंता विधानसभा उपचुनाव में बीजेपी ने अपने संगठन, नेतृत्व और रणनीति को मजबूत कर दिया है. दुष्यंत सिंह की जिम्मेदारी, मंत्री जोगाराम पटेल की निगरानी और 11 सदस्यीय चुनाव समिति की सक्रियता से पार्टी को उम्मीद है कि आगामी चुनाव में सफलता मिल सकेगी. उपचुनाव का परिणाम न केवल सीट का फैसला करेगा, बल्कि राज्य और पार्टी की राजनीति पर भी असर डालेगा.
टॉप हेडलाइंस
Source: IOCL