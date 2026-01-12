राजस्थान में मिड-डे-मील घोटाले को लेकर पक्ष–विपक्ष आमने-सामने नजर आ रहा है. SOG की ओर से 2023 करोड़ रुपये के घोटाले का पर्दाफाश किया गया है, जिसमें 21 आरोपियों के खिलाफ नामजद FIR दर्ज की गई है. इसमें पूर्व मंत्री के पुत्रों सहित कई निजी फर्में शामिल हैं. इस घोटाले में कई अधिकारियों के भी नाम सामने आ रहे हैं, जिनको लेकर SOG ने संबंधित विभाग से अधिकारियों के खिलाफ जांच करने की अनुमति मांगी है.

जांच में हुए नियमों के मनमाने बदलाव के खुलासे

एसीबी की जांच में सामने आया कि मिड-डे-मील योजना से जुड़े अधिकारियों और कॉनफैड के अफसरों ने आपसी मिलीभगत से नियमों में मनमाने बदलाव किए. पात्र और योग्य फर्मों को टेंडर प्रक्रिया से बाहर कर अपनी चहेती फर्मों को अनुचित लाभ पहुंचाया गया. टेंडर मिलने के बाद इन फर्मों ने कार्य को अवैध रूप से सबलेट कर दिया, जिससे फर्जी आपूर्तिकर्ताओं और ट्रांसपोर्टरों का संगठित नेटवर्क खड़ा हुआ. जांच में यह भी उजागर हुआ कि कई मामलों में वास्तविक खरीद और आपूर्ति किए बिना ही ऊंची दरों के फर्जी बिल लगाए गए और उन्हीं के आधार पर सरकारी भुगतान उठा लिया गया.

मामले पर कांग्रेस की प्रतिक्रिया

इस मामले को लेकर PCC चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा, "अरे भाई कोई घोटाला नहीं है, विधानसभा शुरू होने वाली है. ‘अपनी चमड़ी बचाने के लिए इस तरीक़े की नौटंकी लाएंगे’. कई तरह की बातें करेंगे, इसको आप ज़्यादा सीरियस मतलब लो. और आप एक बात बताओ, 2 साल हो गए BJP की सरकार बने, यह बात अब ही क्यों आई. तीन-चार साल पुराना मामला बता रहे हैं, कभी कोई आरोप नहीं, कोई चर्चा नहीं. ‘अब इनको पता लग गया राजस्थान की विधानसभा में इनकी खाल-खिंचाई होगी’ और इनके घोटाले उजागर होंगे, तो ये सब माहौल बनाने के लिए कर रहे हैं. अभी इनकी सरकार है, जो मर्जी आए करो, कौन मना कर रहा है."

आपको बता दें कि जिस पूर्व मंत्री राजेन्द्र यादव के पुत्रों पर मिड-डे-मील में भ्रष्टाचार के आरोप हैं, उसको लेकर SOG जाँच कर रही है. राजेन्द्र यादव पूर्ववर्ती गहलोत सरकार में मंत्री रहे हैं और लोकसभा चुनाव से पहले उन्होंने कांग्रेस छोड़कर भाजपा ज्वाइन कर ली थी. फ़िलहाल वे भाजपा में ही हैं.