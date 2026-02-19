राहुल गांधी सहित 25 सांसदों को गोली मारने की धमकी, पुलिस हिरासत में आरोपी राज सिंह आमेरा

लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी समेत 25 सांसदों को गोली मारने की धमकी देने वाले राज सिंह आमेरा को पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए हिरासत में ले लिया. कोटा शहर पुलिस ने सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में दी गई धमकी को गंभीरतापूर्वक संज्ञान लेते हुए आरोपी को डिटेन किया. कोटा शहर एसपी तेजस्वनी गौतम की ओर से जारी संदेश में कहा गया है कि इस मामले में विधिक कार्यवाही जारी है. कानून सर्वोपरी है. कानून को हाथ में लेने की कोशिश पर सख्त कार्रवाई तय है.

इससे हमारा कोई संबंध नहीं- करणी सेना

वीडियो में राज सिंह आमेरा ने खुद को करणी सेना का कोटा संभागीय प्रभारी बताया. वहीं, करणी सेना ने कहा कि इससे हमारा कोई संबंध नहीं है. फिलहाल जिस अकाउंट से ये धमकी दी गई थी वह बंद कर दिया गया है. आमेरा कोटा का रहने वाला है. इसने इंस्टाग्राम पर यह पोस्ट डालकर धमकी दी थी.

अपडेट: धमकी भरा वायरल वीडियो प्रकरण.

सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में दी गई धमकी को गंभीरतापूर्वक संज्ञान लेते हुए कोटा शहर पुलिस ने त्वरित कार्रवाई कर आरोपी को डिटेन कर लिया है. pic.twitter.com/2DQ8jVHcS1 — Kota City Police (@KotaPolice) February 19, 2026

BJP-RSS की कट्टर वैचारिक उग्रता का मॉडल- डोटासरा

राजस्थान कांग्रेस के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा, "लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गाधी को खुलेआम हत्या की धमकियां दी जा रही हैं, ये RSS की वही ज़हरीली मानसिकता है जिसने कभी नाथूराम गोडसे को जन्म दिया था. ये BJP-RSS की कट्टर वैचारिक उग्रता का मॉडल है, जहां असहमति और विरोध को "राष्ट्र-विरोध" बताकर पहले माहौल बनाया जाता है, और अंत में हिंसा की जमीन तैयार करते हैं."

'ये देश गोडसे की सोच पर नहीं, गांधी के रास्ते पर चलेगा'

इसके आगे उन्होंने कहा, "संवैधानिक पद पर बैठे नेता विपक्ष राहुल जी करोड़ों हिंदुस्तानियों के हक व न्याय की आवाज़ हैं. लेकिन हैरानी की बात है कि उन्हें हत्या की धमकी देने और षड्यंत्र करने वाले उग्र संगठनों के नेता व कार्यकर्ता आजाद घूम रहे हैं. आखिर ऐसे लोगों पर कब कार्रवाई होगी? BJP-RSS कितना भी ज़हर घोल ले, ये देश गोडसे की सोच पर नहीं, गांधी के रास्ते पर चलेगा."