राहुल गांधी को धमकी देने वाले राज आमेरा के खिलाफ केस दर्ज, राजस्थान सरकार ने क्या कहा?

लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी को जान से मारने की धमकी दिए जाने के मामले में केस दर्ज हुआ है. आरोपी राज आमेरा के खिलाफ शांति भंग करने की धारा में केस दर्ज किया गया. आईपीसी की धारा 151 के तहत मामला दर्ज हुआ है. कोटा पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लिया है. इस बीच राजस्थान सरकार ने कांग्रेस पर निशाना साधा है. सूबे के गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेडम ने कहा कि कांग्रेस के लोग इस मामले को बेवजह ज्यादा तूल दे रहे हैं.

उन्होंने कहा, ''कांग्रेस के लोग एक संगठन से जुड़े हुए व्यक्ति की बातों पर हंगामा कर रहे हैं. कांग्रेस कमजोर मानसिकता वाली पार्टी है इसलिए इस मामले को तूल दे रही है.'' आरोपी राजा आमेरा को हिरासत में लेकर पुलिस पूछताछ कर रही है. हालांकि आरोपी के खिलाफ सिर्फ शांति भंग करने की धारा में ही केस दर्ज किया गया है.

राहुल गांधी और 25 सांसदों को आमेरा ने दी धमकी

राजस्थान के कोटा के रहने वाले राज आमेरा ने एक वीडियो जारी कर राहुल गांधी समेत 25 सांसदों को जान से मारने की धमकी दी थी. आमेरा ने संसद भवन में लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के चैंबर में कांग्रेस के 25 सांसदों द्वारा कथित तौर पर हंगामा किए जाने की घटना के लिए राहुल गांधी को जिम्मेदार बताते हुए वीडियो संदेश जारी कर इन सभी सांसदों के खिलाफ कार्रवाई किए जाने की मांग की.

राजा आमेरा ने वीडियो जारी कर क्या कहा?

राज आमेरा ने वीडियो जारी कर कहा कि राहुल गांधी के इशारे पर कांग्रेस के इन सांसदों ने स्पीकर ओम बिरला के चेंबर में हंगामा किया. उसने कहा कि अगर माफी नहीं मांगी जाती या कार्रवाई नहीं होती है तो सभी को अंजाम भुगतना होगा. इन सांसदों के घर में घुसकर तोड़फोड़ की जाएगी. दोबारा इस तरह की घटना हुई तो राहुल गांधी के घर में घुसकर उन्हें गोली मार दी जाएगी. धमकी भरा वीडियो सोशल मीडिया पर जारी होने के बाद पुलिस फौरन हरकत में आई.

चुनाव में आमेरा ने बीजेपी के लिए किया था प्रचार!

पुलिस ने तेजी दिखाते हुए आरोपी राज आमेरा के खिलाफ एक्शन लिया. आरोपी आमेरा बीजेपी कार्यकर्ता भी है, हालांकि बीजेपी में वह किसी पद पर नहीं है. विधानसभा और लोकसभा चुनाव में वह बीजेपी के लिए प्रचार भी कर रहा था. उसके चाचा प्रकाश चंद्र आमेरा बीजेपी के स्थानीय नेता हैं. हालांकि बीजेपी ने इसे अपना कार्यकर्ता मानने से इनकार कर दिया है. पार्टी के जिला अध्यक्ष राकेश जैन का कहना है कि आरोपी का बीजेपी से कोई संबंध नहीं है.

कोटा की एसपी ने क्या कहा?

कोटा की एसपी तेजस्विनी गौतम के मुताबिक आरोपी के खिलाफ पहले भी कर आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं. हिरासत में लेकर उससे गहनता से पूछताछ की जा रही है. पूछताछ के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी. बहरहाल राहुल गांधी को घर में घुसकर गोली मारने की धमकी दिए जाने की बात सामने आने के बाद हड़कंप मचा हुआ है. लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के साथ आरोपी के कुछ फोटो भी सोशल मीडिया पर हैं. ओम बिरला राजस्थान के ही कोटा सीट से सांसद चुने गए हैं. बीजेपी के कई दूसरे नेताओं के साथ भी राजा आमेरा की तस्वीरें हैं. मामले के तूल पकड़ने के बाद राजा आमेरा की फेसबुक प्रोफाइल डिलीट कर दी गई है.