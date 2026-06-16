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हिंदी न्यूज़राज्यराजस्थानकोटा में राहुल गांधी के छात्र संवाद कार्यक्रम से पहले गरमाई सियासत, अशोक गहलोत ने ओम बिरला पर लगाए ये आरोप

कोटा में राहुल गांधी के छात्र संवाद कार्यक्रम से पहले गरमाई सियासत, अशोक गहलोत ने ओम बिरला पर लगाए ये आरोप

Ashok Gehlot On Om Birla: अशोक गहलोत ने आरोप लगाया कि लोकसभा स्पीकर के कार्यालय से फोन कर कोचिंग, पीजी और गेस्ट हाउस संचालकों को धमकाया जा रहा है कि उनके यहां से कोई विद्यार्थी इस कार्यक्रम में न जाए.

Reported By : मुबारिक खान |  Edited By: ज़हीन तकवी |  Updated at : 16 Jun 2026 03:56 PM (IST)
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नीट पेपर लीक मामले को लेकर कांग्रेस देशभर में चार छात्र महारैली का आयोजन करने जा रही है. इसकी शुरुआत कल 17 जून को कोटा से होने वाली है, जहां लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने वाले छात्रों के साथ बैठकर संवाद करेंगे और उन्हें परीक्षा प्रणाली में हो रही समस्याओं पर चर्चा करेंगे.

वहीं अब इसको लेकर सियासत शुरू हो गई है. पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कोटा सांसद और लोकसभा अध्यक्ष पर छात्र संवाद कार्यक्रम को लेकर गंभीर आरोप लगाए हैं.

कोचिंग सेंटर्स को धमकाया जा रहा- गहलोत

दरअसल, कोटा में राहुल गांधी के संवाद कार्यक्रम में कोचिंग संस्थानों में पढ़ने वाले छात्र का हिस्सा बनेंगे. पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आरोप लगाते हुए कहा कि राहुल गांधी परीक्षा की तैयारी करने वाले बच्चों से संवाद करने कोटा आ रहे हैं. इस कार्यक्रम को लेकर युवाओं के उत्साह को देखकर बीजेपी पूरी तरह बौखला गई है और कोटा सांसद एवं लोकसभा स्पीकर के कार्यालय से फोन कर कोचिंग, पीजी और गेस्ट हाउस संचालकों को धमकाया जा रहा है कि उनके यहां से कोई विद्यार्थी इस कार्यक्रम में न जाए.

 

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ओम बिरला को ऐसी सोच नहीं रखनी चाहिए- गहलोत

अशोक गहलोत ने आगे कहा, "स्पीकर जैसे गरिमामय पद पर विराजमान व्यक्ति को ऐसी सोच नहीं रखनी चाहिए. विद्यार्थियों के साथ नेता प्रतिपक्ष, लोकसभा के संवाद की लोकतांत्रिक प्रक्रिया को रोकने का ऐसा प्रयास निंदनीय है."

कोटा से सियासी संदेश देने की तैयारी

अशोक गहलोत के आरोपों के बाद सियासत गरमाई हुई है. राहुल गांधी कल छात्रों से संवाद करने पहुंचेंगे तो वहीं इन आरोपों से बयानबाजी तेज हो सकती है. इस कार्यक्रम के लिए कांग्रेस ने कोटा को इसलिए भी चुना की यहां देशभर के लाखों छात्र नीट परीक्षा की तैयारी करते हैं साथ ही राजनीतिक रूप से भी बड़ा संदेश देश भर में जाएगा.

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About the author मुबारिक खान

मुबारिक खान को पत्रकारिता में करीब 8 सालों का अनुभव है. उन्होंने राजस्थान की राजनीतिक खबरों के साथ-साथ ट्रांसपोर्ट, एजुकेशन और मेडिकल क्षेत्र से जुड़ी ख़बरों की रिपोर्टिंग की है. 2023 के विधानसभा और 2024 के लोकसभा चुनाव में राजस्थान की अलग-अलग विधानसभा सीटों पर ग्राउंड जीरो से रिपोर्टिंग की. आनंदपाल एनकाउंटर और लॉरेंस बिश्नोई गैंग की मैडम माया पर स्टोरी ने खूब सुर्खियां बटोरी. मुबारिक खान ने राजस्थान यूनिवर्सिटी से स्नातक की पढ़ाई करने के बाद बीजेएमसी में डिप्लोमा प्राप्त किया.
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Published at : 16 Jun 2026 03:48 PM (IST)
Tags :
Ashok Gehlot OM BIRLA Ashok Gehlot  Kota News
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