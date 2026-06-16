नीट पेपर लीक मामले को लेकर कांग्रेस देशभर में चार छात्र महारैली का आयोजन करने जा रही है. इसकी शुरुआत कल 17 जून को कोटा से होने वाली है, जहां लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने वाले छात्रों के साथ बैठकर संवाद करेंगे और उन्हें परीक्षा प्रणाली में हो रही समस्याओं पर चर्चा करेंगे.

वहीं अब इसको लेकर सियासत शुरू हो गई है. पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कोटा सांसद और लोकसभा अध्यक्ष पर छात्र संवाद कार्यक्रम को लेकर गंभीर आरोप लगाए हैं.

कोचिंग सेंटर्स को धमकाया जा रहा- गहलोत

दरअसल, कोटा में राहुल गांधी के संवाद कार्यक्रम में कोचिंग संस्थानों में पढ़ने वाले छात्र का हिस्सा बनेंगे. पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आरोप लगाते हुए कहा कि राहुल गांधी परीक्षा की तैयारी करने वाले बच्चों से संवाद करने कोटा आ रहे हैं. इस कार्यक्रम को लेकर युवाओं के उत्साह को देखकर बीजेपी पूरी तरह बौखला गई है और कोटा सांसद एवं लोकसभा स्पीकर के कार्यालय से फोन कर कोचिंग, पीजी और गेस्ट हाउस संचालकों को धमकाया जा रहा है कि उनके यहां से कोई विद्यार्थी इस कार्यक्रम में न जाए.

ये भी पढ़ें: कॉकरोच जनता पार्टी के प्रदर्शन के बाद बीजेपी दफ्तर पर कड़ा पहरा, हाई अलर्ट पर प्रशासन

ओम बिरला को ऐसी सोच नहीं रखनी चाहिए- गहलोत

अशोक गहलोत ने आगे कहा, "स्पीकर जैसे गरिमामय पद पर विराजमान व्यक्ति को ऐसी सोच नहीं रखनी चाहिए. विद्यार्थियों के साथ नेता प्रतिपक्ष, लोकसभा के संवाद की लोकतांत्रिक प्रक्रिया को रोकने का ऐसा प्रयास निंदनीय है."

कोटा से सियासी संदेश देने की तैयारी

अशोक गहलोत के आरोपों के बाद सियासत गरमाई हुई है. राहुल गांधी कल छात्रों से संवाद करने पहुंचेंगे तो वहीं इन आरोपों से बयानबाजी तेज हो सकती है. इस कार्यक्रम के लिए कांग्रेस ने कोटा को इसलिए भी चुना की यहां देशभर के लाखों छात्र नीट परीक्षा की तैयारी करते हैं साथ ही राजनीतिक रूप से भी बड़ा संदेश देश भर में जाएगा.

ये भी पढ़ें: Jaipur News: स्वच्छ एवं हरित विद्यालय रेटिंग 2025-26 में राजस्थान तीसरे स्थान पर, 11 स्कूलों को राष्ट्रीय मेरिट प्रमाण पत्र