राजस्थान: राहुल गांधी को धमकी के मामले में भड़की कांग्रेस, BJP बोली- 'विपक्ष की सुरक्षा...'

लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी को राजस्थान के कोटा शहर से जान से मारने की धमकी दिए जाने के मामले में अब सियासत तेज हो गई है. धमकी के मुद्दे पर राजस्थान में कांग्रेस और बीजेपी आमने-सामने आ गई हैं. कांग्रेस पार्टी ने इसे बेहद गंभीर मामला बताया है और सरकार पर भेदभाव करने का आरोप लगाया है.

राजस्थान विधानसभा में कांग्रेस के मुख्य सचेतक रफीक खान ने कहा कि वह आज इस मुद्दे को विधानसभा के सदन में उठाएंगे. उनके मुताबिक लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के साथ आरोपी की तस्वीरें सामने आना चिंताजनक है. राहुल गांधी जैसे नेता को जान से मारने की धमकी दिए जाने के बावजूद आरोपी को सिर्फ शांति भंग की धाराओं में हिरासत में लेना भी गलत है. इस मामले में गंभीर धाराओं में केस दर्ज होना चाहिए था.

राहुल गांधी के मामले में चुप्पी साधी गई- कांग्रेस

विधायक रफीक खान ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी और बीजेपी के दूसरे नेताओं के खिलाफ अगर कोई जुमले का भी इस्तेमाल करता है तो बीजेपी शोर मचाने लगती है, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होती है, जबकि राहुल गांधी के मामले में चुप्पी साधी गई है. यह दोहरा मापदंड है. राहुल गांधी की सुरक्षा को लेकर सरकार को सख्त कदम उठाने चाहिए. विधानसभा स्पीकर से इजाजत लेकर आज सदन में इस मुद्दे पर चर्चा कराने का प्रयास किया जाएगा.

सरकार सभी नेताओं की सुरक्षा को लेकर चिंतित- बीजेपी

दूसरी तरफ बीजेपी ने इस मुद्दे पर कांग्रेस पार्टी को ही कटघरे में खड़ा किया है. जयपुर की सिविल लाइंस विधानसभा सीट से बीजेपी के विधायक गोपाल शर्मा का कहना है कि केंद्र सरकार राहुल गांधी की सुरक्षा को लेकर निश्चित तौर पर जरूरी कदम उठा रही है और आगे भी उठाती रहेगी. सरकार सिर्फ राहुल गांधी ही नहीं बल्कि विपक्ष के सभी नेताओं की सुरक्षा को लेकर चिंतित रहती है.

बीजेपी विधायक गोपाल शर्मा का कहना है कि अगर कांग्रेस को लगता है कि आरोपी के खिलाफ कम धाराओं में कार्रवाई हुई है तो वह नए सिरे से एफआईआर के लिए अर्जी दे सकती है. उनके पास कोर्ट जाने का भी रास्ता खुला हुआ है. गोपाल शर्मा ने व्यंग्य करते हुए कहा है कि कांग्रेस के लोग चाहे तो इस मुद्दे को लेकर राष्ट्रपति तक से मुलाकात कर सकते हैं और उनसे शिकायत के साथ ही अपनी मांग भी रख सकते हैं.

कहीं तस्वीर एडिटेड तो नहीं है- बीजेपी

विधायक गोपाल शर्मा के मुताबिक लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के साथ आरोपी की तस्वीर सामने आना कोई बड़ी बात नहीं है. नेताओं और सार्वजनिक जीवन में रहने वाले दूसरे लोगों के साथ तमाम लोग तस्वीर खिंचा लेते हैं. नेता किसी को भी तस्वीर लेने से नहीं रोक सकते हैं. हालांकि गोपाल शर्मा ने यह भी कहा है कि आजकल तमाम तस्वीरें एडिट करके भी तैयार कर ली जाती हैं. इस मामले में भी यह पता लगाया जाना चाहिए कि कहीं तस्वीर एडिटेड तो नहीं है. उन्हें तैयार तो नहीं किया गया है.

कांग्रेस पार्टी ने राहुल गांधी को धमकी दिए जाने के मामले को लेकर कोटा में ज्ञापन भी सौंपा है. कुछ जगहों पर आज प्रदर्शन किए जाने की भी तैयारी है. राहुल गांधी को धमकी के मामले को लेकर जमकर सियासत हो रही है. हालांकि कोटा पुलिस ने धमकी देने वाले आरोपी राज सिंह आमेरा को कल ही हिरासत में ले लिया था. राजस्थान के गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेडम ने इस मामले में कल ही बयान दे दिया था. उन्होंने कहा था कि पुलिस अपना काम कर रही है, लेकिन कांग्रेस पार्टी इस मुद्दे पर भी सियासत कर रही है.

पहले कांग्रेस पार्टी से जुड़ा हुआ था आरोपी राज सिंह

बताया जा रहा है कि ओम बिरला के संपर्क में आने के बाद उसने कांग्रेस छोड़ दी थी. इसके बाद वह बीजेपी में शामिल हो गया था. हालांकि बीजेपी में उसे कोई पद या जिम्मेदारी नहीं दी गई थी. ओम बिरला की तस्वीरों के साथ आरोपी ने अपने कई पोस्ट भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर जारी किए थे. संसद भवन में ओम बिरला के चेंबर में कांग्रेस के 25 सांसदों के पहुंचने की घटना को लेकर ही आरोपी राज सिंह आमेरा ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी को गोली मारने की धमकी दी थी.

अपने धमकी वाले वीडियो में उसने कहा था कि राहुल गांधी के कहने पर ही उनकी पार्टी के सांसद ओम बिरला के चेंबर में गए थे. बता दें कि आरोपी जिस कोटा शहर का रहने वाला है, ओम बिरला वहीं से लोकसभा का चुनाव लड़ते हैं. ओम बिरला के पिछले चुनाव में भी आरोपी राज सिंह काफी सक्रिय नजर आया था.