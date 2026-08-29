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हिंदी न्यूज़राज्यराजस्थानराजस्थान: राहुल गांधी के गणेश आरती वाले वीडियो से छेड़छाड़! BJP पर भड़की कांग्रेस

राजस्थान: राहुल गांधी के गणेश आरती वाले वीडियो से छेड़छाड़! BJP पर भड़की कांग्रेस

राहुल गांधी के वीडियो में गणेश आरती के बोल बदलने पर राजस्थान में सियासत गरमा गई. कांग्रेस ने BJP से माफी की मांग की. बाद में पोस्ट डिलीट कर दी गई.

Written By : मोहम्मद मोईन |  Updated at : 29 Aug 2026 08:55 PM (IST)
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राजस्थान में नगर निकाय चुनावों की गहमा-गहमी के बीच बीजेपी की ओर से सोशल मीडिया पर पोस्ट किए गए एक वीडियो को लेकर सियासत गरमा गई है. वीडियो में लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और राजस्थान कांग्रेस के कई नेताओं की तस्वीरों और वीडियो क्लिप के साथ गणेश वंदना के शब्दों को बदलकर पेश किया गया है.

वीडियो सामने आने के बाद कांग्रेस ने बीजेपी पर भगवान गणेश और सनातन का अपमान करने का आरोप लगाया है. विवाद बढ़ता देख राजस्थान बीजेपी ने कुछ ही घंटों बाद यह पोस्ट सोशल मीडिया से डिलीट कर दिया.

राजस्थान बीजेपी ने यह वीडियो एक दिन पहले इंस्टाग्राम और एक्स पर पोस्ट किया था. इसमें राहुल गांधी की कई तस्वीरों और वीडियो क्लिप का इस्तेमाल किया गया था. साथ ही राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव और पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट, प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा समेत पार्टी के कई दूसरे नेताओं को भी वीडियो में दिखाया गया था.

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वीडियो को लेकर सबसे ज्यादा विवाद उसके बैकग्राउंड में इस्तेमाल किए गए गीत के बोल को लेकर हुआ. दरअसल, गणेश आरती की मशहूर पंक्तियां ‘जय गणेश, जय गणेश, जय गणेश देवा’ की जगह वीडियो में ‘जय कलेश, जय कलेश, जय कलेश देवा’ बोला गया. आरती की आगे की कुछ पंक्तियों को भी बदल दिया गया. इनमें ‘फेमिली को भोग लगे और चमचे करे सेवा’ जैसे शब्द इस्तेमाल किए गए.

पोस्ट होते ही लोगों ने जताई आपत्ति

वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट होते ही कई लोगों ने इस पर आपत्ति जतानी शुरू कर दी. विवाद बढ़ने के बाद बीजेपी ने कुछ ही घंटों में वीडियो को हटा दिया. हालांकि, तब तक वीडियो को लेकर राजनीतिक बहस तेज हो चुकी थी.

कांग्रेस ने इसे सनातन और भगवान गणेश का अपमान बताते हुए बीजेपी से माफी मांगने की मांग शुरू कर दी. कांग्रेस का कहना है कि राहुल गांधी को निशाना बनाने के लिए बीजेपी ने जो वीडियो बनाया, उसमें धार्मिक आरती के शब्दों को बदलना बेहद आपत्तिजनक है.

बीजेपी भगवान गणेश का अपमान करने लगी- कांग्रेस 

राजस्थान कांग्रेस के मीडिया कोऑर्डिनेटर स्वर्णिम चतुर्वेदी ने कहा है कि बीजेपी अब राहुल गांधी का अपमान करते-करते भगवान गणेश का अपमान करने लगी है. ऐसे में उसे राहुल गांधी के साथ ही पूरे देश से माफी मांगनी चाहिए.

कांग्रेस ने इस पूरे मामले को लेकर बीजेपी पर हमला तेज कर दिया है. पार्टी का कहना है कि राजनीतिक विरोध अपनी जगह है, लेकिन धार्मिक भावनाओं से जुड़े शब्दों को इस तरह बदलकर इस्तेमाल करना ठीक नहीं है.

वहीं, बीजेपी भी कांग्रेस के आरोपों के बाद पूरी तरह चुप नहीं है. राजस्थान की भजनलाल शर्मा सरकार के कैबिनेट मंत्री कन्हैया लाल चौधरी का कहना है कि राहुल गांधी ने कांग्रेस को खत्म करने का जो बीड़ा उठाया है, उसे वह पूरा करके ही मानेंगे.

वहीं राजस्थान बीजेपी के कार्यालय प्रभारी व प्रदेश मंत्री मुकेश पारीख ने सवाल खड़ा किया है कि कांग्रेस पार्टी को आखिरकार कब से सनातन की चिंता होने लगी जो वह माफी की मांग कर रही है.

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निकाय चुनाव में भी बन सकता है मुद्दा

फिलहाल विवादित वीडियो बीजेपी की ओर से हटा दिया गया है, लेकिन इसको लेकर सियासी घमासान थमता नजर नहीं आ रहा है. नगर निकाय चुनावों के बीच सामने आए इस विवाद को दोनों दल अपने-अपने तरीके से उठा रहे हैं. ऐसे में आने वाले दिनों में यह मुद्दा और गरमा सकता है. अब देखना होगा कि चुनावी माहौल में इस विवाद का फायदा किस पार्टी को मिलता है और नुकसान किसे उठाना पड़ता है.

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About the author मोहम्मद मोईन

मोहम्मद मोईन को पत्रकारिता का करीब तीन दशक का अनुभव है. वह प्रिंट - इलेक्ट्रानिक और डिजिटल तीनों ही माध्यमों में सालों तक काम कर चुके हैं. ABP नेटवर्क से वह पिछले करीब 18 सालों, स्टार न्यूज़ के समय से ही जुड़े हुए हैं. राजनीति - धर्म और लीगल टापिक के साथ सम सामयिक विषयों के एक्सपर्ट हैं. पत्रकार होने के साथ ही राजनीतिक विश्लेषक, एक्सपर्ट पैनलिस्ट, आलोचक और टिप्पणीकार भी हैं. इनकी चुनावी भविष्यवाणी ज्यादातर मौकों पर सटीक साबित हुई है. 8 लोकसभा चुनाव और कई विधानसभा चुनाव कवर कर चुके हैं. 7 कुंभ और महाकुंभ की कवरेज कर अपनी अलग पहचान बनाई है. यह अपनी बेबाक- निष्पक्ष और तथ्यपरक पत्रकारिता के लिए जाने जाते हैं. मोहम्मद मोईन ने चार विषयों पत्रकारिता एवं जनसंचार, राजनीति विज्ञान, हिंदी और मध्यकालीन व आधुनिक इतिहास विषयों में मास्टर डिग्री यानी स्नातकोत्तर किया हुआ है. लॉ ग्रेजुएट भी हैं. देश के कई राज्यों में काम करने का अनुभव रखते हैं. देश की तमाम नामचीन हस्तियों का इंटरव्यू ले चुके हैं और कई चर्चित घटनाओं को कवर चुके हैं. 
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Published at : 29 Aug 2026 08:40 PM (IST)
Tags :
BJP RAHUL GANDHI RAJASTHAN NEWS
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