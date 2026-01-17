राजस्थान में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान (SIR) प्रक्रिया को लेकर सियासत गरमाती हुई नजर आ रही है. विपक्ष की ओर से लगातार इस मामले में सवाल उठाए जा रहे हैं तो वहीं SIR प्रक्रिया के तहत वोट काटने की आपत्ति की तारीख को अब 19 जनवरी तक बढ़ाया गया. इस बीच आदर्श नगर विधायक और विधानसभा में कांग्रेस के मुख्य सचेतक रफीक खान ने आज (17 जनवरी) SIR प्रक्रिया में धांधली का आरोप लगाते हुए सरकार पर जमकर हमला बोला. उन्होंने कहा कि भाजपा के दिल्ली वाले नेता जयपुर आए थे, उसके बाद से टारगेट बेस काम दिया गया है.

कांग्रेस विधायक रफीक खान ने आरोप लगाते हुए कहा, ''उनकी विधानसभा में क़रीब 13-14 हजार फर्जी आपत्तियां दिए जाने की सूचना है. करीब ढाई से तीन हजार लोगों को तो हमने चिन्हित कर लिया, जिनके नाम हटाने की फर्जी आपत्तियां BJP के नेताओं की ओर से दी गई है. केवल दलित और मुस्लिम वोटर्स को हटाने की साजिश है. कांग्रेस विचारधारा के वोटर्स को टारगेट किया जा रहा है और इसमें BJP के कई नेता शामिल हैं.

बीजेपी नेता रवि नैयर पर रफीक खान का आरोप

रफीक खान ने आदर्श नगर सीट से बीजेपी की टिकट पर चुनाव लड़ चुके रवि नैयर पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि उनकी ओर से भी आपत्तियां दर्ज करवाई गई हैं जबकि नियम ये है कि आपत्ति दर्ज कराने वाला उसी विधानसभा का होना चाहिए. रवि नय्यर तो मालवीय नगर विधानसभा के वोटर हैं तो फिर वो आपत्ति कैसे दे सकते हैं.

फर्जी आपत्तियां देने वालों पर मामला दर्ज करवाएंगे-रफीक खान

उन्होंने ये भी कहा, ''एक व्यक्ति 10 से अधिक आपत्ति नहीं दे सकता जबकि यहां एक व्यक्ति के नाम से कई आपत्तियां दी गई है. चाहे कोई भी हो हम जांच कर रहे हैं और फर्जी आपत्तियां देने वालों के खिलाफ मामला दर्ज करवाएंगे.

लोकतंत्र को बचाने के लिए पीछे नहीं हटेंगे- रफीक खान

विधायक रफीक खान ने कड़े शब्दों में निंदा करते हुए कहा, ''अगर ऐसा ही करना है तो चुनाव कराने की कहां आवश्यकता है. यदि लोकतंत्र को बचाने के लिए सड़कों पर लड़ाई लड़नी पड़ी तो उसके लिए भी हम पीछे नहीं हटेंगे.''