हिंदी न्यूज़राज्यराजस्थानPushkar Animal Fair: 23 करोड़ का भैंसा 'अनमोल', 15 करोड़ का 'शहबाज़' घोड़ा, पुष्कर मेले में जो गया रह गया दंग

Pushkar Animal Fair: 23 करोड़ का भैंसा 'अनमोल', 15 करोड़ का 'शहबाज़' घोड़ा, पुष्कर मेले में जो गया रह गया दंग

Pushkar Fair 2025: राजस्थान के पुष्कर मेले में इस बार करोड़ों के जानवरों ने मचाई धूम. 23 करोड़ का भैंसा अनमोल और 15 करोड़ का घोड़ा शाहबाज़ बने मेले का आकर्षण, देश-विदेश से उमड़ी भीड़.

By : मुबारिक खान | Updated at : 29 Oct 2025 02:30 PM (IST)
राजस्थान के पुष्कर में विश्व प्रसिद्ध पशु मेले का आयोजन किया जा रहा है इस मेले का आयोजन राजस्थान पर्यटन विभाग की ओर से किया जाता है यह मेला 30 अक्टूबर से 5 नवंबर तक आयोजित किया जाएगा जिसमें दुनिया भर से लोग शामिल होते हैं वहीं इस मेले में ख़ास बात यह होती है कि यहां पर विभिन्न नस्लों वाले ऊंट, घोड़े, भेंसा, गाय, आदी विशेष और आकर्षक गुणों वाले पशु इस मेले में पहुंचते हैं जिन्हें देखने के लिए दूर दूर से लोग यहां आते हैं. इन विशेष गुण वाले पशुओं की क़ीमत भी अक्सर इस मेले में चर्चा का कारण बन जाती है इस बार पुष्कर पशु मेले में 15 करोड़ का घोड़ा, 20 करोड़ का भैंसा, तो वही 16 इंच की गाय चर्चा में है.

23 करोड़ का ‘अनमोल’ बना आकर्षण का केंद्र

इस बार पशु मेले का एक और बड़ा आकर्षण 1500 किलो का भैंसा अनमोल है जिसकी क़ीमत 23 करोड़ रुपये बतायी जा रही है. मालिक परमिंदर गिल ने कहा कि उन्होंने अनमोल को राजाओं की तरह पाला है, उसे हर दिन दूध, देशी घी और सूखे मेवे खिलाते हैं, उसके रखरखाव का भी विशेष ध्यान रखा जाता है. वही उज्जैन से आया भैंसा राणा भी है जिसका वज़न लगभग 600 किलो का है बताया जा रहा है कि यह भैंसा हर दिन क़रीब 1500 रुपये की ख़ुराक खाता है.

15 करोड़ के घोड़े ‘शाहबाज़’ ने खींचा सबका ध्यान

वहीं इस मेले में चंडीगढ़ से पशुपालक गैरी गिल भी पहुंचे हैं, उनके घोड़े शाहबाज़ को देखने के लिए भीड़ हटाये नहीं हटती, क्योंकि इस घोड़े की क़ीमत 15 करोड़ रुपये है. मारवाड़ी नस्ल के इस घोड़े को ख़रीदने के लिए नौ करोड़ रूपये लग चुके हैं, लेकिन मालिक ने इसे अब तक नहीं बेचा. मालिक ने बताया कि शाहबाज़ की क़ीमत 15 करोड़ रखी गई है. इस घोड़े की कविग फ़ीस यानी प्रजनन शुल्क दो लाख रुपया है.

11 करोड़ का घोड़ा ‘बादल’ और 4,300 पशुओं का पंजीकरण

मेले में बादल नाम का घोड़ा भी पहुंचा है जिसकी क़ीमत क़रीब 11 करोड़ रुपये बतायी जा रही है, यह क़रीब 300 बच्चों का बाप बन चुका है, घोड़े बादल की उम्र पांच वर्ष है.
मेले में करीब 4,300 जानवरों का पंजीकरण हुआ है जिनमें 3,028 घोड़े और 1,306 ऊंट शामिल हैं. पुलिस ने सुरक्षा के लिए 2,000 से अधिक जवान तैनात किए हैं. वहीं पशुपालन विभाग ने हर जानवर की जांच और डिजिटल रिकॉर्डिंग की व्यवस्था की है. 

About the author मुबारिक खान

मुबारिक खान को पत्रकारिता में करीब 8 सालों का अनुभव है. उन्होंने राजस्थान की राजनीतिक खबरों के साथ-साथ ट्रांसपोर्ट, एजुकेशन और मेडिकल क्षेत्र से जुड़ी ख़बरों की रिपोर्टिंग की है. 2023 के विधानसभा और 2024 के लोकसभा चुनाव में राजस्थान की अलग-अलग विधानसभा सीटों पर ग्राउंड जीरो से रिपोर्टिंग की. आनंदपाल एनकाउंटर और लॉरेंस बिश्नोई गैंग की मैडम माया पर स्टोरी ने खूब सुर्खियां बटोरी. मुबारिक खान ने राजस्थान यूनिवर्सिटी से स्नातक की पढ़ाई करने के बाद बीजेएमसी में डिप्लोमा प्राप्त किया.
Published at : 29 Oct 2025 02:30 PM (IST)
Pushkar News RAJASTHAN NEWS Pushkar Fair 2025
