'शंकराचार्य को रोने पर किया जा रहा मजबूर', माघ मेले में अविमुक्तेश्वरानंद के समर्थन में उतरे सचिन पायलट
Rajasthan News: प्रयागराज माघ मेले में धरने पर बैठे शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद के समर्थन में सचिन पायलट सामने आए. उन्होंने योगी सरकार पर निशाना साधते हुए कार्रवाई को अनुचित और आपत्तिजनक बताया.
प्रयागराज माघ मेले में बीते पांच दिनों से धरने पर बैठे शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के समर्थन में अब सियासत भी गर्मा गई है. कांग्रेस महासचिव और राजस्थान के पूर्व उपमुख्यमंत्री सचिन पायलट टोंक से खुलकर उनके समर्थन में सामने आए हैं. जिससे यह मामला राजनीतिक रूप से और अहम हो गया है.
सचिन पायलट ने कहा कि शंकराचार्य के खिलाफ ताबड़तोड़ कार्रवाई कतई उचित नहीं है. उन्होंने यह बयान राजस्थान के टोंक जिले में मीडिया से बात करते हुए दिया है.
धर्म गुरुओं को परेशान कर रहे धर्म संरक्षक- सचिन पायलट
सचिन पायलट ने शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद के मुद्दे को लेकर यूपी की योगी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी की राजनीतिक सोच को फॉलो नहीं करने की वजह से शंकराचार्य को प्रताड़ित किया जा रहा है. हिंदू धर्म के संरक्षक होने का दावा करने वाले लोग ही धर्म गुरुओं को परेशान कर रहे हैं.
शंकराचार्य को रोने पर किया जा रहा मजबूर- पायलट
इसके अलावा सचिन पायलट ने कहा कि जो भी लोग बीजेपी की बात को नहीं मानते हैं, उनको मजा चखाने का काम किया जाता है. शंकराचार्य को रोने पर मजबूर किया जा रहा है. शंकराचार्य के साथ जो कुछ हुआ, वह पूरी तरह आपत्तिजनक है. ऐसा सिर्फ इसलिए किया गया क्योंकि वह बीजेपी की राजनीतिक सोच से सहमत नहीं रहते हैं.
