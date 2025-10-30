कांग्रेस नेता प्रताप सिंह खाचरियावास की चेतावनी, 'प्याज को लेकर सरकार गंभीर नहीं हुई तो...'

राजस्थान में प्याज की पैदावार करने वाले किसानों की परेशानी और अलवर में नदी के किनारे अपनी प्याज फेंके जाने के मुद्दे पर सियासत शुरू हो गई है. कांग्रेस ने प्याज को लेकर राज्य की भजन लाल शर्मा सरकार पर निशाना साधा है. कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व कैबिनेट मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने मांग करते हुए कहा है कि सरकार किसानों से उचित मूल्य पर सीधे तौर पर प्याज की खरीददारी करे. उन्होंने सरकार को आंदोलन की भी चेतावनी दी.

कांग्रेस नेता और पूर्व कैबिनेट मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने कहा, ''सरकार किसानों से सीधे प्याज खरीदेगी, तभी उनकी प्याज बिकेगी. मुख्यमंत्री को चाहिए कि वह सीधे तौर पर इस मामले में दखल दें. किसानों से मिलकर उनकी समस्या को सुनें और खुद भी गांवों में जाकर हालात को देखें.''

'किसानों के साथ मिलकर सड़कों पर उतरेगी कांग्रेस'

उन्होंने आगे कहा, ''अगर राज्य सरकार किसानों की प्याज को लेकर गंभीर नहीं हुई तो कांग्रेस पार्टी चुप नहीं बैठेगी. कांग्रेस किसानों के साथ मिलकर सड़कों पर उतरेगी और आंदोलन करेगी. किसानों का प्याज नहीं बिका तो उनके बच्चों की पढ़ाई में दिक्कत आएगी.''

मौजूदा सरकार का किसानों से कोई सरोकार नहीं-खाचरियावास

प्रताप सिंह खाचरियावास ने ये भी कहा, ''सरकार को समझना चाहिए कि किसान परेशान होता है तो देश कमजोर होता है. मौजूदा सरकार का किसानों से कोई सरोकार नहीं है.'' पूर्व मंत्री ने बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ के प्याज वाले बयान पर भी पलटवार किया. उन्होंने कहा, '' मदन राठौड़ किसानों को हाईटेक होने और प्याज का पाउडर बनाने की नसीहत दे रहे हैं. उनकी सरकार ने किसानों को हाईटेक करने की कोई कोशिश क्यों नहीं की.''

किसान आज वहीं के वहीं हैं- प्रताप सिंह खाचरियावास

कांग्रेस नेता ने आरोप लगाते हुए कहा, ''भ्रष्टाचार के चलते प्रदेश सरकार और बीजेपी के नेता हाईटेक हो गए हैं लेकिन किसान आज वहीं के वहीं हैं. कांग्रेस की सरकार में बेहतर तरीके से चल रहे किसान सेवा केंद्र इन दिनों बदहाल हैं. अगर वह सही तरीके से काम कर रहे होते तो आज किसानों को परेशान नहीं होना पड़ता.''