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हिंदी न्यूज़राज्यराजस्थानCM भजनलाल शर्मा ने जयपुर कलेक्टर से कहा 'BJP को जितवा दो', प्रताप खाचरियावास का बड़ा बयान

CM भजनलाल शर्मा ने जयपुर कलेक्टर से कहा 'BJP को जितवा दो', प्रताप खाचरियावास का बड़ा बयान

राजस्थान निकाय चुनाव के नतीजों में घपले का दावा करते हुए प्रताप सिंह खाचरियावास ने चेतावनी दी है कि अगर गड़बड़ी सामने आई तो फिर झगड़ा होगा. ऐसी लड़ाइयों में पुलिस फोर्स भी कम पड़ जाती है.

Written By : निमिषा श्रीवास्तव |  Updated at : 14 Sep 2026 12:42 PM (IST)
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राजस्थान नगर निकाय चुनाव के परिणामों में कांग्रेस का प्रदर्शन खासा अच्छा दिख रहा है. इस बीच कांग्रेस नेता और पूर्व मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास का बड़ा बयान सामने आया है. खाचरियावास का दावा है सत्तारूढ़ दल बीजेपी चुनाव नतीजों में घपला कर रही है. उन्होंने दावा किया कि सीएम भजनलाल शर्मा ने खुद जयपुर कलेक्टर से कहा कि जहां छोटे-मोटे अंतर से जीत-हार हो वहां बीजेपी को जिता देना.

प्रताप सिंह खाचरियावास ने कहा, "इसमें कोई शक नहीं है कि कांग्रेस को वोट मिल रहा है. मेरा यह मानना है कि नतीजों में अभी जल्दीबाजी की जा रही है. कांग्रेस अच्छा मैनडेट लेकर आ रही है. जयपुर में भी बहुत जल्दीबाजी हुए लेकिम बेईमानी भी बहुत हो रही है. मुख्यमंत्री ने कलेक्टर जयपुर को एक दिन बुलाकर यह आदेश दिया."

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'रिजल्ट नहीं दिखाओगे तो झगड़ा होगा'

खाचरियावास ने जयपुर के 101 नंबर वार्ड का उदाहरण दिया. उन्होंने कहा कि वहां पहले दुर्गेश शर्मा को 81 वोट से जीत हासिल होने का ऐलान किया गया. सब चैनलों ने यह बात चला दी. चुनाव आयोग ने खुद डिक्लेयर कर दिया, लेकिन एक घंटे बाद किसी का फोन जाता है और फिर 76 वोट से दुर्गेश को हरा देते हैं. प्रताप खाचरियावास ने दोबारा काउंटिंग कर सामने नतीजे दिखाने की बात कही. वापस एक-एक पेटी खोलनी है और रिजल्ट सामने आ जाएगा, कोई बहुत मेहनत नहीं है. लेकिन अगर आप रिजल्ट दिखाओगे ही नहीं तो झगड़ा होगा. 

'ADM से कह दिया है कि सुधर जाओ'

प्रताप सिंह खाचरियावास ने कहा कि वह इस तरीके के रिजल्ट स्वीकार नहीं करेंगे. उन्होंने आगे कहा, "एडीएम को कह दिया है कि सुधर जाओ. अगर नहीं सुधरोगे तो मैं खुद जाऊंगा. मैं नहीं चाहता जयपुर का माहौल बिगड़े. फिर बीजेपी वाले आरोप लगाएंगे कि प्रताप सिंह यह कर रहा है वो कर रहा है. झंझट आपको ही होगा. मैं बेईमानी नहीं होने दूंगा."

'बीजेपी बेईमानी न करें'

कांग्रेस नेता ने आगे कहा, "कांग्रेस लगातार वार्ड पर वार्ड जीत रही है. मैं बस बीजेपी से यही कहूंगा कि बेईमानी नहीं करें. बेईमानी से यह होता है कि लोकतंत्र से लोगों का भरोसा उठने लगता है. दुर्गेश के समर्थकों ने जश्न मनाना शुरू कर दिया. एक घंटे बाद आप बता रहे हो कि दुर्गेश हार गया. अगर ऐसा है तो नतीजे सामने दिखा दो. यह दादागिरी नहीं चलेगी. मैं नहीं चाहता कि जयपुर में झंझट हो. मैं वहां जाऊंगा, हल्ला होगा तो किसका फायदा होगा? काउंटिंग बंद हो जाएगी तो सब मेरे माथे डाल देंगे."

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About the author निमिषा श्रीवास्तव

निमिषा श्रीवास्तव ने लखनऊ यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता में ग्रेजुएशन करने के बाद माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से मास कम्यूनिकेशन में मास्टर्स की डिग्री ली है. इनको पत्राकारिता के क्षेत्र  में 5 साल से ज्यादा का अनुभव है. इस दौरान निमिषा ने राजनीति, क्राइम, पॉलिटिकल एनालिसिस और इलेक्शन रीसर्च पर काम किया है. अभी निमिषा एबीपी लाइव में स्टेट्स सेक्शन में बतौर शिफ्ट हेड अपनी सेवाएं दे रही हैं. निमिषा इतिहास और साहित्य की किताबों में रुचि रखती हैं और खबरों से हटकर भी लिखना पसंद करती हैं. 
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Published at : 14 Sep 2026 12:34 PM (IST)
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