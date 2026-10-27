लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के OSD को दी धमकी, कांग्रेस के पूर्व MLA पर FIR

कोटा में कांग्रेस नेता एवं पूर्व विधायक प्रहलाद गुंजल की मुश्किलें बढ़ गई हैं. लोकसभा अध्यक्ष के ओएसडी राजीव दत्ता को कथित तौर पर धमकी देने और सभा के दौरान लोगों को उकसाने के आरोप में कोटा के रानपुर थाने में उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है. पुलिस ने यह कार्रवाई 21 अक्टूबर को कोलाना गांव में आयोजित सभा के एक वीडियो के आधार पर की है. मामले में कॉन्स्टेबल पुष्पेंद्र चौधरी की रिपोर्ट पर भारतीय न्याय संहिता (BNS) और लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की विभिन्न धाराओं में प्रकरण दर्ज किया गया है.

पुलिस रिपोर्ट के मुताबिक, घटना शाम करीब सात बजे की बताई गई है. लगभग एक मिनट 17 सेकंड के वीडियो में गुंजल कथित तौर पर राजीव दत्ता के खिलाफ तल्ख टिप्पणी करते हुए उन्हें गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी देते सुनाई दे रहे हैं. वीडियो में वो प्रदेश में सत्ता परिवर्तन का जिक्र करते हुए दत्ता की हालत बिगाड़ने जैसी बात कहते नजर आ रहे हैं. उनके बयान को लेकर पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए कानूनी कार्रवाई शुरू की है.

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वीडियो में तीखे बयान, सत्ता परिवर्तन का भी जिक्र

वीडियो में गुंजल कथित तौर पर सभा में मौजूद लोगों के सामने राजीव दत्ता को लेकर नाराजगी जाहिर करते और उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की बात कहते दिखाई दे रहे हैं. रिकॉर्डिंग में वो कोलाना गांव के लोगों के साथ कथित ज्यादती का जिक्र करते हुए विरोध-प्रदर्शन की जरूरत की बात भी कहते हैं. पुलिस ने वीडियो को रिपोर्ट का आधार बनाया है. हालांकि, वीडियो में सामने आए बयानों और लगाए गए आरोपों के संबंध में संबंधित पक्ष का जवाब सामने आना भी महत्वपूर्ण होगा.

मंदिर में सभा और निर्वाचन आयोग के निर्देशों के उल्लंघन का आरोप

दर्ज रिपोर्ट में केवल कथित धमकी ही नहीं, बल्कि सभा के आयोजन को लेकर भी सवाल उठाए गए हैं. पुलिस के अनुसार, मंदिर परिसर में बिना अनुमति सभा करने, निर्वाचन आयोग के दिशा-निर्देशों का उल्लंघन करने और लोगों को उकसाने के आरोप हैं. इन आरोपों के आधार पर पूरे घटनाक्रम की जांच की जा रही है.

तीन BNS धाराओं सहित लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम में केस

रानपुर थाना पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता की धारा 223(a), 132 और 308(2) के साथ लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 126 के तहत मुकदमा दर्ज किया है. पुलिस ने सभा के वीडियो वाली पेन ड्राइव को भी साक्ष्य के रूप में रिकॉर्ड पर लिया है. अब पुलिस वीडियो में दर्ज बयानों और शिकायत में लगाए गए आरोपों की जांच के आधार पर आगे की कार्रवाई करेगी. फिलहाल मामला दर्ज होने के बाद प्रकरण चर्चा में है. आरोपों की वास्तविकता और घटनाक्रम से जुड़े अन्य पहलुओं का खुलासा पुलिस जांच के बाद ही हो सकेगा.

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