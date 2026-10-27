Explainerदुर्गा पूजाDataLabs#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यराजस्थानलोकसभा स्पीकर ओम बिरला के OSD को दी धमकी, कांग्रेस के पूर्व MLA पर FIR

लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के OSD को दी धमकी, कांग्रेस के पूर्व MLA पर FIR

लोकसभा अध्यक्ष के ओएसडी राजीव दत्ता को कथित तौर पर धमकी देने और सभा के दौरान लोगों को उकसाने के आरोप में कांग्रेस नेता और पूर्व विधायक प्रहलाद गुंजल के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है.

Written By : आसिफ खान, कोटा |  Updated at : 27 Oct 2026 12:08 PM (IST)
Preferred Sources

कोटा में कांग्रेस नेता एवं पूर्व विधायक प्रहलाद गुंजल की मुश्किलें बढ़ गई हैं. लोकसभा अध्यक्ष के ओएसडी राजीव दत्ता को कथित तौर पर धमकी देने और सभा के दौरान लोगों को उकसाने के आरोप में कोटा के रानपुर थाने में उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है. पुलिस ने यह कार्रवाई 21 अक्टूबर को कोलाना गांव में आयोजित सभा के एक वीडियो के आधार पर की है. मामले में कॉन्स्टेबल पुष्पेंद्र चौधरी की रिपोर्ट पर भारतीय न्याय संहिता (BNS) और लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की विभिन्न धाराओं में प्रकरण दर्ज किया गया है.

पुलिस रिपोर्ट के मुताबिक, घटना शाम करीब सात बजे की बताई गई है. लगभग एक मिनट 17 सेकंड के वीडियो में गुंजल कथित तौर पर राजीव दत्ता के खिलाफ तल्ख टिप्पणी करते हुए उन्हें गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी देते सुनाई दे रहे हैं. वीडियो में वो प्रदेश में सत्ता परिवर्तन का जिक्र करते हुए दत्ता की हालत बिगाड़ने जैसी बात कहते नजर आ रहे हैं. उनके बयान को लेकर पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए कानूनी कार्रवाई शुरू की है.

राजस्थान में सरकारी योजना और नेताओं के नाम पर ठगी, पुलिस ने जारी की एडवाइजरी

वीडियो में तीखे बयान, सत्ता परिवर्तन का भी जिक्र

वीडियो में गुंजल कथित तौर पर सभा में मौजूद लोगों के सामने राजीव दत्ता को लेकर नाराजगी जाहिर करते और उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की बात कहते दिखाई दे रहे हैं. रिकॉर्डिंग में वो कोलाना गांव के लोगों के साथ कथित ज्यादती का जिक्र करते हुए विरोध-प्रदर्शन की जरूरत की बात भी कहते हैं. पुलिस ने वीडियो को रिपोर्ट का आधार बनाया है. हालांकि, वीडियो में सामने आए बयानों और लगाए गए आरोपों के संबंध में संबंधित पक्ष का जवाब सामने आना भी महत्वपूर्ण होगा.

मंदिर में सभा और निर्वाचन आयोग के निर्देशों के उल्लंघन का आरोप

दर्ज रिपोर्ट में केवल कथित धमकी ही नहीं, बल्कि सभा के आयोजन को लेकर भी सवाल उठाए गए हैं. पुलिस के अनुसार, मंदिर परिसर में बिना अनुमति सभा करने, निर्वाचन आयोग के दिशा-निर्देशों का उल्लंघन करने और लोगों को उकसाने के आरोप हैं. इन आरोपों के आधार पर पूरे घटनाक्रम की जांच की जा रही है.

तीन BNS धाराओं सहित लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम में केस

रानपुर थाना पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता की धारा 223(a), 132 और 308(2) के साथ लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 126 के तहत मुकदमा दर्ज किया है. पुलिस ने सभा के वीडियो वाली पेन ड्राइव को भी साक्ष्य के रूप में रिकॉर्ड पर लिया है. अब पुलिस वीडियो में दर्ज बयानों और शिकायत में लगाए गए आरोपों की जांच के आधार पर आगे की कार्रवाई करेगी. फिलहाल मामला दर्ज होने के बाद प्रकरण चर्चा में है. आरोपों की वास्तविकता और घटनाक्रम से जुड़े अन्य पहलुओं का खुलासा पुलिस जांच के बाद ही हो सकेगा.

जयपुर में RSS सरकार्यवाहक का बड़ा बयान, 'सेवा लेने वाले हाथ कल...'

 

और पढ़ें

About the author आसिफ खान, कोटा

15 साल के पत्रकारिता अनुभव के साथ आसिफ खान ABP News के साथ जुड़े हैं. आसिफ की नजर राजस्थान के कोटा संभाग की हर बड़ी खबर पर रहती है. क्राइम खबरों पर उनकी खास पकड़ मानी जाती है और कई बड़े मामलों की ग्राउंड रिपोर्टिंग उन्होंने की है.
तेज,सटीक और भरोसेमंद पत्रकारिता की कोशिश रही है.
Read More
Published at : 27 Oct 2026 12:08 PM (IST)
Tags :
RAJASTHAN NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

राजस्थान
मंत्री-अफसरों की जंग में फंसे 72 करोड़, बच्चे टूटे बर्तनों में खाने को मजबूर
मंत्री-अफसरों की जंग में फंसे 72 करोड़, बच्चे टूटे बर्तनों में खाने को मजबूर
राजस्थान
जयपुर में RSS सरकार्यवाहक का बड़ा बयान, 'सेवा लेने वाले हाथ कल...'
जयपुर में RSS सरकार्यवाहक का बड़ा बयान, 'सेवा लेने वाले हाथ कल...'
राजस्थान
जयपुर में खरगे के खिलाफ प्रदर्शन, BJYM अध्यक्ष ने खींचा पुलिस का कॉलर
जयपुर में खरगे के खिलाफ प्रदर्शन, BJYM अध्यक्ष ने खींचा पुलिस का कॉलर
राजस्थान
राजस्थान में सरकारी योजना और नेताओं के नाम पर ठगी, पुलिस ने जारी की एडवाइजरी
राजस्थान में सरकारी योजना और नेताओं के नाम पर ठगी, पुलिस ने जारी की एडवाइजरी
Advertisement

वीडियोज

Sansani | ABP News: No Parking का शैतान...नजरों के सामने खूनी खेल !
Mallikarjun Kharge on PM Modi News: कांग्रेस बौखलाई...'बाप-दादा' पर आई! | Breaking | ABP News
Janhit with Chitra Tripathi: बड़े-बड़े कांग्रेसी..'सेल्फ गोल' के 'महारथी'! | Kharge on PM Modi
Mallikarjun Kharge on PM Modi News: 'बाप भी जाएगा' vs 'मोदी कहीं नहीं जाएगा' | Breaking | ABP News
Sandeep Chaudhary: Iran-US के बीच फिर बढ़ा तनाव...महंगाई निकालेगी दम? | Inflation | Crude Oil | ABP
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
Cyclone Arnab Live: चक्रवाती तूफान अर्नब का दिखना शुरू हुआ असर, तटीय इलाकों में तेज हवाएं, ट्रेनें, स्कूल बंद
Live: चक्रवाती तूफान अर्नब का दिखना शुरू हुआ असर, तटीय इलाकों में तेज हवाएं, ट्रेनें, स्कूल बंद
बिहार
बिहार: MLC चुनाव के रिजल्ट के बीच बड़ा विवाद, जन सुराज, RJD, कांग्रेस, सब नाराज
बिहार: MLC चुनाव के रिजल्ट के बीच बड़ा विवाद, जन सुराज, RJD, कांग्रेस, सब नाराज
इंडिया
Live: SIR पर SC में सुनवाई, राहुल गांधी के खिलाफ याचिका पर CJI ने कहा, 'नोटिस जारी हो चुका है'
Live: SIR पर SC में सुनवाई, राहुल गांधी के खिलाफ याचिका पर CJI ने कहा, 'नोटिस जारी हो चुका है'
आईपीएल 2026
WPL Auction: मुंबई इंडियंस कंगाल, नीलामी से पहले जानें किसके पर्स में कितना पैसा?
मुंबई इंडियंस कंगाल, WPL ऑक्शन से पहले जानें किसके पर्स में कितना पैसा?
बॉलीवुड
‘कातिल नहीं, आशिक हूं', ‘किंग’ के दमदार पोस्टर में दिखा शाहरुख खान का गजब अंदाज
‘कातिल नहीं, आशिक हूं', ‘किंग’ के दमदार पोस्टर में दिखा शाहरुख खान का गजब अंदाज
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
सपा के लिए जरूरी है MLC चुनाव में 3 सीट, नहीं तो अखिलेश को होगा बड़ा नुकसान
सपा के लिए जरूरी है MLC चुनाव में 3 सीट, नहीं तो अखिलेश को होगा बड़ा नुकसान
विश्व
हूतियों के सामने सऊदी ने टेके घुटने! जंग रोकने के लिए दिया 1 बिलियन डॉलर का ऑफर
हूतियों के सामने सऊदी ने टेके घुटने! जंग रोकने के लिए दिया 1 बिलियन डॉलर का ऑफर
एग्रीकल्चर
क्या है कृषक दुर्घटना कल्याण योजना, जानें कैसे करें आवेदन?
क्या है कृषक दुर्घटना कल्याण योजना, जानें कैसे करें आवेदन?
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
ENT LIVE
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
Embed widget