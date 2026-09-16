डूंगरपुर सभापति चुनाव: BJP से प्रभु पंड्या-सुशीला गुप्ता ने भरा पर्चा

राजस्थान के डूंगरपुर नगर परिषद के सभापति पद के चुनाव के लिए नामांकन प्रक्रिया के अंतिम दिन कांग्रेस और बीजेपी की ओर से नामांकन दाखिल किए गए. कांग्रेस की ओर से भरत नागदा ने नामांकन दाखिल किया. वहीं बीजेपी की ओर से पहले प्रभु पंड्या ने पर्चा भरा. इसके बाद पूर्व सभापति के.के. गुप्ता की पत्नी सुशीला गुप्ता भी सभापति पद के लिए नामांकन दाखिल करने नगर परिषद पहुंचीं.

बीजेपी की ओर से दो नामांकन दाखिल होने के बाद मीडिया ने सुशीला गुप्ता से इस बारे में सवाल किया. उन्होंने अपने नामांकन को लेकर संगठन के आदेश की बात कही. इससे पहले प्रभु पंड्या भी अपने नामांकन के बाद पार्टी के निर्देश पर चुनाव मैदान में उतरने की बात कह चुके हैं.

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नामांकन के बाद क्या बोले प्रभु पंड्या?

बीजेपी की ओर से प्रभु पंड्या ने सभापति पद के लिए रिटर्निंग अधिकारी के समक्ष नामांकन पत्र प्रस्तुत किया. नामांकन के बाद मीडिया से बातचीत में पंड्या ने कहा कि उन्होंने संगठन के आदेश पर सभापति पद के लिए नामांकन दाखिल किया है.

उन्होंने डूंगरपुर शहर के विकास को लेकर अपनी प्राथमिकताएं भी बताईं. पंड्या ने कहा कि सभापति बनने का अवसर मिलने पर बीजेपी के संकल्प पत्र के आधार पर शहर के चहुंमुखी विकास के लिए काम किया जाएगा.

पूर्व सभापति की पत्नी सुशीला गुप्ता ने भी हैं बीजेपी उम्मीदवार

प्रभु पंड्या के नामांकन के बाद पूर्व सभापति के.के. गुप्ता की पत्नी सुशीला गुप्ता भी नगर परिषद पहुंचीं. उन्होंने सभापति पद के लिए अपना नामांकन दाखिल किया. सुशीला गुप्ता के नामांकन के बाद मीडिया ने उनसे पूछा कि बीजेपी की ओर से प्रभु पंड्या के नामांकन के बाद उन्होंने भी पर्चा क्यों दाखिल किया.

इस पर सुशीला गुप्ता ने कहा कि उन्होंने भी संगठन के आदेश पर नामांकन दाखिल किया है. सुशीला गुप्ता पूर्व सभापति के.के. गुप्ता की पत्नी हैं. उनके नामांकन के साथ बीजेपी की ओर से सभापति पद के लिए दो नामांकन दाखिल होने की स्थिति सामने आई है.

दोनों प्रत्याशियों ने संगठन के आदेश की बात कही

नामांकन के बाद मीडिया से बातचीत में प्रभु पंड्या और सुशीला गुप्ता दोनों ने अपने नामांकन के संबंध में संगठन के निर्देश का उल्लेख किया. फिलहाल उपलब्ध जानकारी के अनुसार बीजेपी की ओर से सभापति पद के लिए दोनों नामांकन दाखिल किए गए हैं. अंतिम रूप से कौन प्रत्याशी चुनाव मैदान में रहेगा, यह चुनावी प्रक्रिया के अगले चरणों के बाद स्पष्ट होगा.

कांग्रेस के भरत नागदा भी मैदान में हैं

सभापति पद के लिए कांग्रेस की ओर से भरत नागदा ने भी नामांकन दाखिल किया. नामांकन के बाद नागदा ने मीडिया से बातचीत करते हुए नगर परिषद के सभी 40 पार्षदों से अपनी अंतरात्मा की आवाज पर मतदान करने की अपील की.

भरत नागदा ने कांग्रेस की ओर से शहर के लिए लिए गए 50 संकल्पों का भी जिक्र किया. उन्होंने पार्षदों से इन संकल्पों को पढ़ने और शहर के हित को ध्यान में रखते हुए मतदान करने की अपील की.

नामांकन के बाद आगे की प्रक्रिया पर नजर

नामांकन प्रक्रिया के अंतिम दिन कांग्रेस के भरत नागदा और बीजेपी की ओर से प्रभु पंड्या तथा सुशीला गुप्ता के नामांकन दाखिल किए गए हैं. अब चुनावी प्रक्रिया के अगले चरण में नामांकन पत्रों की जांच और अन्य निर्धारित प्रक्रियाएं होंगी. इसके बाद सभापति पद के चुनाव में अंतिम रूप से कौन-कौन प्रत्याशी मैदान में रहते हैं, इसकी स्थिति स्पष्ट होगी. सभापति पद का फैसला नगर परिषद के पार्षदों के मतदान से होगा.

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