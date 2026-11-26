राजस्थान में जिला परिषदों के अध्यक्ष पद के चुनाव में मिली जीत के बाद कांग्रेस में उत्साह का माहौल है. जीत से उत्साहित कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बुधवार को जयपुर स्थित प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में जमकर जश्न मनाया. इस दौरान पटाखे फोड़े गए और आतिशबाजी की गई.

प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा सहित पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने एक-दूसरे का मुंह मीठा कराकर जीत की बधाई दी. वहीं, चुनावी नतीजों के बाद बीजेपी और कांग्रेस के बीच जुबानी जंग भी तेज हो गई है.

गोविंद सिंह डोटासरा का बीजेपी पर हमला

प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने इस जीत को बीजेपी सरकार की नाकामियों का नतीजा बताया. उन्होंने कहा कि प्रदेश की जनता बीजेपी से नाराज है और अब राजस्थान के साथ पूरे देश से बीजेपी की विदाई चाहती है. इन नतीजों का असर पांच राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनावों पर भी पड़ेगा. डोटासरा ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के गृह जिले भरतपुर में बीजेपी की हार को शर्मनाक बताते हुए कहा कि बीजेपी की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है. मुख्यमंत्री का चेहरा बदलने से भी पार्टी को कोई फायदा नहीं होगा. उन्होंने आरोप लगाया कि जोड़-तोड़ और सत्ता के दुरुपयोग के बावजूद बीजेपी कांग्रेस के मुकाबले आधी सीटें भी नहीं जीत पाई.

जोगाराम पटेल ने किया पलटवार

कांग्रेस के आरोपों पर संसदीय कार्य एवं कानून मंत्री जोगाराम पटेल ने तीखा पलटवार किया. उन्होंने कहा कि कांग्रेस में नेतृत्व और वर्चस्व की अंदरूनी लड़ाई चल रही है. एक नेता मुख्यमंत्री बनने के सपने देख रहा है, तो दूसरा अपनी कुर्सी बचाने के लिए ब्रांडिंग में जुटा है. पटेल ने डोटासरा को नसीहत देते हुए कहा कि दूसरों पर उंगली उठाने से पहले उन्हें अपना घर संभालना चाहिए.

उन्होंने कहा कि डोटासरा के खुद के जिले में पहले बीजेपी को 11 सीटें मिली थीं, जबकि अब बीजेपी के पक्ष में 16 मत आए हैं. कांग्रेस पंचायत चुनाव के नतीजों पर बेवजह हल्ला मचा रही है. पटेल ने कहा कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में सरकार ने तीन साल में पानी, बिजली और रोजगार सहित हर क्षेत्र में काम किया है.

उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार के विकास कार्यों को नकार नहीं सकती. बीजेपी सरकार ने वन स्टेट, वन इलेक्शन का संकल्प भी पूरा करके दिखाया है. जिला परिषद अध्यक्ष चुनाव के नतीजों के बाद दोनों प्रमुख दलों के बीच अब जीत के दावों और हार के आरोपों को लेकर सियासी बयानबाजी तेज हो गई है.