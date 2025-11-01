हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़राज्यराजस्थानसरदार पटेल पर सियासी संग्राम! BJP ने कहा– 'गांधी-अंबेडकर सब हमारे', अब कांग्रेस ने किया पलटवार

सरदार पटेल पर सियासी संग्राम! BJP ने कहा– 'गांधी-अंबेडकर सब हमारे', अब कांग्रेस ने किया पलटवार

Rajasthan Politics: राजस्थान में सरदार पटेल की जयंती पर कांग्रेस व BJP के बीच जुबानी जंग छिड़ गई. BJP ने कांग्रेस से महापुरुषों को छीनने का दावा किया तो कांग्रेस बोली- उनके आदर्श भी अपनाने चाहिए.

By : मोहम्मद मोईन | Updated at : 01 Nov 2025 08:05 AM (IST)
लौह पुरुष कहे जाने वाले सरदार पटेल की डेढ़ सौवीं जन्म जयंती के मौके पर राजस्थान में 31 अक्टूबर को तमाम जगहों पर कार्यक्रम आयोजित किए गए. सरदार पटेल को लेकर कांग्रेस और बीजेपी के नेताओं में जुबानी जंग भी देखी गई.

बीजेपी ने जहां सरदार पटेल के बहाने ताल ठोक कर दावा किया कि उसने कांग्रेस से महात्मा गांधी, सरदार पटेल और अंबेडकर समेत सभी महापुरुषों को छीन लिया है और देश की सबसे पुरानी पार्टी को सिर्फ राहुल गांधी के भरोसे छोड़ दिया है, तो वहीं कांग्रेस ने बीजेपी पर पलटवार किया. 

कांग्रेस ने कहा कि राहुल गांधी इस देश की धरोहर हैं. बीजेपी अगर कांग्रेस से जुड़े रहे महापुरुषों को छीन कर उस पर कब्जा जमा रही है, तो उसे सिर्फ उनके नाम का ही इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, बल्कि उनके आदर्शों, विचारों और सोच को भी अपनाना चाहिए.

हमने कांग्रेस पार्टी से सभी महापुरुषों को छीन लिया- मदन राठौड़

शुरुआत राजस्थान बीजेपी के अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद मदन राठौड़ ने की. मीडिया के एक सवाल के जवाब में उन्होंने चुटकी लेते हुए कहा कि हमने कांग्रेस पार्टी से महात्मा गांधी, सरदार पटेल और अंबेडकर समेत सभी महापुरुषों को छीन लिया है. कांग्रेस अब अकेली हो गई है. उसके पास राहुल गांधी को छोड़कर कोई भी नहीं बचा है.

उनके मुताबिक राहुल गांधी भी असली गांधी नहीं हैं और बीजेपी ने असली गांधी को भी कांग्रेस से छीन लिया है. मदन राठौड़ ने यह भी कहा कि राहुल गांधी की चाची मेनका गांधी और चचेरे भाई वरुण गांधी भी बीजेपी में ही हैं.

महापुरुषों के संदेशों को अपनाए BJP- प्रताप सिंह खाचरियावास

बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने अगर कांग्रेस पार्टी पर सियासी निशाना साधा तो देश की सबसे पुरानी पार्टी पलटवार करने में पीछे नहीं रही. राजस्थान में कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व कैबिनेट मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने कहा कि बीजेपी कांग्रेस से जुड़े रहे महापुरुषों को छीनने और उनके नाम का इस्तेमाल कर खुश हो रही हो, लेकिन उसे सिर्फ इन महापुरुषों के नाम का ही इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, देश की एकता और अखंडता को लेकर इनके द्वारा दिए गए संदेशों और विचारों को भी अपनाना चाहिए. गांधी और सरदार पटेल समेत दूसरे महापुरुषों ने हमेशा पूरे देश को एक रखने का काम किया, लेकिन बीजेपी हमेशा इनकी सोच के खिलाफ नफरत फैलाने का काम करती है.

प्रताप सिंह खाचरियावास ने यह भी कहा कि जिस राहुल गांधी को लेकर बीजेपी खुश होती रहती है, वह देश की धरोहर हैं. पूरी बीजेपी राहुल गांधी के नाम से घबराती है. बिहार के चुनाव में बीजेपी का घमंड चूर-चूर हो जाएगा.

Published at : 01 Nov 2025 08:05 AM (IST)
Sardar Vallabhbhai Patel Sardar Vallabhbhai Patel Jayanti RAJASTHAN NEWS JAIPUR NEWS
