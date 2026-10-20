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हिंदी न्यूज़राज्यराजस्थानजयपुर में फर्जी कॉल सेंटर का पर्दाफाश, अमेरिकी नागरिकों से करते थे ठगी, 10 अरेस्ट

जयपुर में फर्जी कॉल सेंटर का पर्दाफाश, अमेरिकी नागरिकों से करते थे ठगी, 10 अरेस्ट

जयपुर में बैठकर अमेरिकी नागरिकों से ऑनलाइन ठगी की वारदात सामने आई है. पुलिस ने फर्जी आईफोन टेक्निकल सपोर्ट कॉल सेंटर का भी खुलासा किया. मामले में 10 आरोपी गिरफ्तार किए.

Written By : मोहम्मद मोईन |  Updated at : 20 Oct 2026 09:05 PM (IST)
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जयपुर में बैठकर अमेरिका के नागरिकों को ऑनलाइन ठगी का शिकार बनाने वाले साइबर गिरोह का जयपुर पुलिस ने पर्दाफाश किया है. जयपुर पुलिस कमिश्नरेट के भांकरोटा थाना क्षेत्र में चल रहे फर्जी टेक्निकल सपोर्ट कॉल सेंटर पर पुलिस ने दबिश देकर 8 युवकों और 2 युवतियों समेत कुल 10 लोगों को हिरासत में लिया है. 

पुलिस ने मौके से 19 मोबाइल फोन, 12 लैपटॉप और बड़ी संख्या में लैपटॉप एक्सेसरीज भी जब्त की हैं. पुलिस के मुताबिक आरोपी अमेरिकी नागरिकों को निशाना बनाते थे. गिरोह के सदस्य खुद को आईफोन-एप्पल टेक्निकल सपोर्ट से जुड़ा कर्मचारी बताकर लोगों से संपर्क करते थे.

फोन या ऑनलाइन संपर्क के दौरान पीड़ितों को उनके आईफोन में तकनीकी समस्या होने की बात कही जाती थी. इसके बाद समस्या दूर करने के नाम पर उन्हें अलग-अलग तरीके से झांसे में लिया जाता था.

ठगी के लिए तैयार था सेटअप

आरोपियों ने ठगी के लिए बाकायदा कॉल सेंटर जैसा सेटअप तैयार कर रखा था. लैपटॉप और मोबाइल के जरिए अमेरिकी नागरिकों से संपर्क किया जाता था. पुलिस अब जब्त किए गए इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की जांच कर रही है, ताकि गिरोह के नेटवर्क, संभावित पीड़ितों और ठगी से जुड़े लेनदेन की जानकारी जुटाई जा सके.

यह कार्रवाई जयपुर में अंतरराष्ट्रीय साइबर ठगी के खिलाफ पुलिस की लगातार चल रही मुहिम का हिस्सा है. इससे पहले भी जयपुर में एप्पल कस्टमर सपोर्ट बनकर अमेरिकी नागरिकों को निशाना बनाने वाले फर्जी कॉल सेंटरों पर कार्रवाई हो चुकी है. ऐसे मामलों में आरोपी बड़ी टेक कंपनियों के नाम और तकनीकी सहायता का भरोसा देकर विदेशों में बैठे लोगों को फंसाते हैं.

जांच में जुटी पुलिस

पुलिस अब यह पता लगाने में जुटी है कि इस गिरोह ने कितने अमेरिकी नागरिकों को अपना शिकार बनाया और इसके पीछे कौन-कौन लोग सक्रिय हैं. राजस्थान पुलिस ने कुछ महीनों पहले भी इसी तरह के एक गिरोह को पकड़ा था.

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About the author मोहम्मद मोईन

मोहम्मद मोईन को पत्रकारिता का करीब तीन दशक का अनुभव है. वह प्रिंट - इलेक्ट्रानिक और डिजिटल तीनों ही माध्यमों में सालों तक काम कर चुके हैं. ABP नेटवर्क से वह पिछले करीब 18 सालों, स्टार न्यूज़ के समय से ही जुड़े हुए हैं. राजनीति - धर्म और लीगल टापिक के साथ सम सामयिक विषयों के एक्सपर्ट हैं. पत्रकार होने के साथ ही राजनीतिक विश्लेषक, एक्सपर्ट पैनलिस्ट, आलोचक और टिप्पणीकार भी हैं. इनकी चुनावी भविष्यवाणी ज्यादातर मौकों पर सटीक साबित हुई है. 8 लोकसभा चुनाव और कई विधानसभा चुनाव कवर कर चुके हैं. 7 कुंभ और महाकुंभ की कवरेज कर अपनी अलग पहचान बनाई है. यह अपनी बेबाक- निष्पक्ष और तथ्यपरक पत्रकारिता के लिए जाने जाते हैं. मोहम्मद मोईन ने चार विषयों पत्रकारिता एवं जनसंचार, राजनीति विज्ञान, हिंदी और मध्यकालीन व आधुनिक इतिहास विषयों में मास्टर डिग्री यानी स्नातकोत्तर किया हुआ है. लॉ ग्रेजुएट भी हैं. देश के कई राज्यों में काम करने का अनुभव रखते हैं. देश की तमाम नामचीन हस्तियों का इंटरव्यू ले चुके हैं और कई चर्चित घटनाओं को कवर चुके हैं. 
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Published at : 20 Oct 2026 09:03 PM (IST)
Tags :
Rajasthan Police RAJASTHAN NEWS JAIPUR NEWS
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