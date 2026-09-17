सीकर: 11 साल की भूमिजा को PM मोदी का थैंक्स लेटर! जानिए क्यों भेजा पत्र?

सीकर की 11 वर्षीय भूमिजा जैन को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस वर्ष भी हस्तनिर्मित राखी भेजने पर धन्यवाद पत्र भेजा है. कक्षा छठी में पढ़ने वाली भूमिजा वर्ष 2021 से लगातार प्रधानमंत्री को अपने हाथों से बनाई राखी भेज रही हैं. हर बार प्रधानमंत्री की ओर से पत्र मिलने पर भूमिजा और उनके परिवार में खुशी का माहौल बन जाता है.

प्रधानमंत्री मोदी ने पत्र में भूमिजा जैन के स्नेह और शुभकामनाओं के लिए आभार व्यक्त किया. उन्होंने कहा कि रक्षाबंधन भाई-बहन के विश्वास, स्नेह और आत्मीयता के पवित्र बंधन का प्रतीक है. प्रधानमंत्री ने कामना की कि यह पर्व सभी के जीवन में सुख, शांति और समृद्धि लेकर आए. उन्होंने भूमिजा की ओर से राखी भेजने के प्रयास को आत्मीय भावनाओं से जुड़ा विशेष उपहार बताया. प्रधानमंत्री का पत्र मिलने के बाद भूमिजा का चेहरा खुशी से खिल उठा.

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महिलाओं की भूमिका को बताया महत्वपूर्ण

प्रधानमंत्री ने अपने पत्र में देश के विकास में महिलाओं की केंद्रीय भूमिका पर भी जोर दिया. उन्होंने कहा कि महिलाएं शिक्षा, विज्ञान, तकनीक, उद्यमिता, खेल और नवाचार सहित प्रत्येक क्षेत्र में अपनी प्रतिभा और क्षमता का प्रदर्शन कर रही हैं.

उन्होंने कहा कि महिलाओं की उपलब्धियां देश के वर्तमान को मजबूत करने के साथ ही भारत के उज्ज्वल भविष्य की नींव भी तैयार कर रही हैं. देश की प्रगति में महिलाओं की भागीदारी लगातार बढ़ रही है और वे आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान दे रही हैं.

‘शक्ति की सप्त धारा’ से नई ऊर्जा

प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि विकसित भारत के निर्माण की दिशा में ‘शक्ति की सप्त धारा’ के माध्यम से नई ऊर्जा प्राप्त की जा रही है. भारत को अधिक सक्षम, सशक्त और आत्मनिर्भर बनाने के लिए नारी शक्ति की सक्रिय भागीदारी आवश्यक है.

उन्होंने कहा कि देश अब ‘महिला नेतृत्व वाले विकास’ की दिशा में आगे बढ़ रहा है. महिलाओं को विकास प्रक्रिया में केवल सहभागी के रूप में नहीं, बल्कि नेतृत्वकर्ता के रूप में भी अवसर दिए जा रहे हैं.

भूमिजा के उज्ज्वल भविष्य की कामना

प्रधानमंत्री ने विश्वास जताया कि भूमिजा जैन के प्रयास और योगदान भारत की परिवर्तन यात्रा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे. उन्होंने भूमिजा के अच्छे स्वास्थ्य, सफलता और उज्ज्वल भविष्य की कामना की. प्रधानमंत्री का धन्यवाद पत्र मिलने पर भूमिजा जैन और उनके परिवार में खुशी का माहौल है. स्थानीय लोगों ने इसे सीकर के लिए सम्मान और गर्व का विषय बताया.

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