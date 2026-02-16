अजमेर से पूरा राजस्थान साधेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राज्य को देंगे 23 हजार करोड़ की सौगात

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अजमेर दौरा तय हो गया है. अब प्रधानमंत्री 28 फरवरी को राजस्थान के अजमेर पहुंचेंगे, जहां सभा का आयोजन किया जाएगा. इस बात की जानकारी मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने अपने एक्स हैंडल से दी है. सरकार की ओर से प्रधानमंत्री के इस प्रस्तावित दौरे को लेकर तैयारियां काफी पहले से शुरू हो चुकी थी, परंतु अब प्रधानमंत्री का अजमेर दौरा तय हो चुका है.

ऐसे में तैयारियों में भी गति दिखाई दे रही है, प्रधानमंत्री के दौरे से पहले स्थानीय प्रशासन तैयारियों में जुट चुका है. प्रधानमंत्री के इस दौरे से राजस्थान को बड़ी सौगात मिलने की उम्मीद है.

विकसित राजस्थान को मिलेगी गति

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे को लेकर जानकारी देते हुए कहा कि प्रधानमंत्री मोदी का कार्यक्रम ‘विकसित राजस्थान’ के संकल्प को नई शक्ति प्रदान करेगा. प्रधानमंत्री मोदी 28 फरवरी को राजस्थान के दौरे पर आएंगे. वे अजमेर की धरती से 23 हजार करोड़ रुपये से अधिक की विकास परियोजनाओं की राजस्थान को सौगात देंगे. इस दौरान रोजगार उत्सव कार्यक्रम में राजस्थान के 21 हजार युवाओं को नियुक्ति पत्र भी वितरित किए जाएंगे.

23 हजार करोड़ रुपये से अधिक परियोजनाओं की सौगात

CM भजनलाल ने अपने इस पोस्ट में लिखा कि मुझे जानकारी देते हुए गर्व की अनुभूति हो रही है कि प्रधानमंत्री 23 हजार करोड़ रुपये से अधिक की विकास परियोजनाओं की सौगात राजस्थान को देने जा रहे हैं.

आपको बता दें अजमेर जिले के पास ही विश्व प्रसिद्ध ब्रह्मा जी का मंदिर है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अजमेर से ही प्रदेश के लिए ये 23 हजार करोड़ रुपये की विकास परियोजनाओं की घोषणा करेंगे. वहीं राजनीतिक लिहाज़ से भी प्रधानमंत्री का यह दौरा बेहद ख़ास माना जा रहा है. क्योंकि आने वाले दिनों में प्रदेश में पंचायत और निकाय चुनाव भी होने जा रहे हैं. ऐसे में आमजन को विकास परियोजनाओं की सौगात देकर बीजेपी का ये मास्टर स्ट्रोक माना जा सकता है.