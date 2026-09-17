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हिंदी न्यूज़राज्यराजस्थानPM मोदी का जन्मदिन: दीया जलाने का सरकारी फरमान, PUCL बोला- छात्रों को राजनीति में घसीट रहे

PM मोदी का जन्मदिन: दीया जलाने का सरकारी फरमान, PUCL बोला- छात्रों को राजनीति में घसीट रहे

राजस्थान सरकार ‘विकसित भारत-जन सेवा अभियान’ चला रही है. दिशा-निर्देशों में अभियान के दौरान अलग-अलग विभागों के जरिए 12 तरह की गतिविधियां कराने का कार्यक्रम तय किया गया है.

Written By : मोहम्मद मोईन |  Updated at : 17 Sep 2026 08:20 AM (IST)
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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर राजस्थान में ‘आशीर्वाद का दीया’ जलाने के सरकारी निर्देश को लेकर विवाद खड़ा हो गया है. कॉलेज शिक्षा विभाग ने प्रदेश के सभी सरकारी और निजी महाविद्यालयों को 17 सितंबर की शाम होने वाली इस गतिविधि में सहभागिता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं. आदेश सामने आने के बाद सामाजिक संगठन PUCL ने इसका विरोध किया है. कांग्रेस की ओर से भी सरकार के फैसले पर सवाल उठाए गए है.

दरअसल, राजस्थान सरकार 17 सितंबर से 17 अक्टूबर तक ‘विकसित भारत-जन सेवा अभियान’ चला रही है. योजना विभाग के दिशा-निर्देशों में अभियान के दौरान अलग-अलग विभागों के जरिए 12 तरह की गतिविधियां कराने का कार्यक्रम तय किया गया है. इसी के तहत कॉलेज शिक्षा आयुक्तालय ने सरकारी और निजी कॉलेजों के प्राचार्यों को पत्र भेजकर विद्यार्थियों की भागीदारी सुनिश्चित करने और कार्यक्रमों की तस्वीरें व वीडियो अपलोड करने के निर्देश दिए हैं. 

17 सितंबर शाम 7 बजे ‘आशीर्वाद का दीया’

अभियान की पहली गतिविधि ‘आशीर्वाद का दीया’ है. सरकारी कार्यक्रम की सूची में इसके लिए 17 सितंबर 2026 को शाम 7 बजे का समय तय किया गया है. जिला स्तर पर नव-लाभार्थी परिवारों से अपने घर पर दीप प्रज्वलित कराने, गांव और शहरों में प्रमुख स्थानों पर दीप जलाने और सामूहिक मंगलकामना करने की बात कही गई है. लाभार्थियों के साथ संवाद के फोटो और वीडियो भी पोर्टल पर अपलोड करने के निर्देश हैं. 

अभियान के तहत इसके बाद रक्तदान शिविर, ‘मेरे सपनों का भारत’ चित्रकला प्रतियोगिता, ‘नमो सेवा-अनकही कहानियां’, ‘आंगन मिलन सेवा’, ‘सेवा की कहानी’, ‘सेवा ज्योति यात्रा’, ‘सेवा मेरा योगदान’, ‘सेवा सेतु अभियान’, ‘सेवा के रंग’, ‘सेवा फर्स्ट इनोवेशन चैलेंज’ और ‘सुशासन सेवा संवाद’ जैसी गतिविधियां भी रखी गई हैं. 

आदेश में कार्यक्रमों की मॉनिटरिंग के लिए पोर्टल/डैशबोर्ड तैयार करने और गतिविधियों की सूचना, रिपोर्ट, फोटो और वीडियो अपलोड करने की व्यवस्था भी तय की गई है. यानी कॉलेजों को केवल कार्यक्रम की जानकारी देने के बजाय उनकी सहभागिता और गतिविधियों की रिपोर्टिंग भी करनी होगी. 

PUCL ने उठाए सवाल

सामाजिक संस्था UCL की राष्ट्रीय अध्यक्ष कविता श्रीवास्तव ने इस निर्देश का विरोध करते हुए कहा कि कॉलेज उच्च शिक्षा के केंद्र हैं, जहां विद्यार्थियों में स्वतंत्र सोच और वैज्ञानिक नजरिया विकसित होना चाहिए. उनका कहना है कि सक्रिय राजनेताओं के जन्मदिन से जुड़े कार्यक्रमों में विद्यार्थियों को शामिल करना शिक्षा संस्थानों की भूमिका पर सवाल खड़े करता है.

PUCL के राज्य अध्यक्ष अनंत भटनागर और राष्ट्रीय सचिव भंवर मेघवंशी ने भी आदेश वापस लेने की मांग की है.

कांग्रेस ने भी सरकार को घेरा, उठाए गंभीर सवाल

विपक्षी पार्टी कांग्रेस ने भी इस मुद्दे को लेकर सरकार के फैसले पर सवाल उठाए है. पार्टी का तर्क है कि सरकारी शिक्षण संस्थानों में विद्यार्थियों को किसी सक्रिय राजनीतिक व्यक्ति के जन्मदिन से जुड़े आयोजन में शामिल करने के बजाय शिक्षा और छात्रों से जुड़े मुद्दों पर ध्यान दिया जाना चाहिए

अब विवाद का मुख्य सवाल यही है कि सरकारी अभियान के तहत कॉलेज विद्यार्थियों की भागीदारी को प्रधानमंत्री के जन्मदिन पर ‘आशीर्वाद का दीया’ जैसी गतिविधि से जोड़ना कितना उचित है? 17 सितंबर को इस मुद्दे पर राजनीतिक और सामाजिक बहस और तेज होने के आसार हैं.

About the author मोहम्मद मोईन

मोहम्मद मोईन को पत्रकारिता का करीब तीन दशक का अनुभव है. वह प्रिंट - इलेक्ट्रानिक और डिजिटल तीनों ही माध्यमों में सालों तक काम कर चुके हैं. ABP नेटवर्क से वह पिछले करीब 18 सालों, स्टार न्यूज़ के समय से ही जुड़े हुए हैं. राजनीति - धर्म और लीगल टापिक के साथ सम सामयिक विषयों के एक्सपर्ट हैं. पत्रकार होने के साथ ही राजनीतिक विश्लेषक, एक्सपर्ट पैनलिस्ट, आलोचक और टिप्पणीकार भी हैं. इनकी चुनावी भविष्यवाणी ज्यादातर मौकों पर सटीक साबित हुई है. 8 लोकसभा चुनाव और कई विधानसभा चुनाव कवर कर चुके हैं. 7 कुंभ और महाकुंभ की कवरेज कर अपनी अलग पहचान बनाई है. यह अपनी बेबाक- निष्पक्ष और तथ्यपरक पत्रकारिता के लिए जाने जाते हैं. मोहम्मद मोईन ने चार विषयों पत्रकारिता एवं जनसंचार, राजनीति विज्ञान, हिंदी और मध्यकालीन व आधुनिक इतिहास विषयों में मास्टर डिग्री यानी स्नातकोत्तर किया हुआ है. लॉ ग्रेजुएट भी हैं. देश के कई राज्यों में काम करने का अनुभव रखते हैं. देश की तमाम नामचीन हस्तियों का इंटरव्यू ले चुके हैं और कई चर्चित घटनाओं को कवर चुके हैं. 
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Published at : 17 Sep 2026 08:20 AM (IST)
Tags :
Rajasthan News Narendra Modi Rajasthan Politics CONGRESS
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