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हिंदी न्यूज़राज्यराजस्थान'ये एक बहुत बड़ा षड्यंत्र था जिसको...', PM के संबोधन पर अशोक गहलोत का बड़ा दावा

'ये एक बहुत बड़ा षड्यंत्र था जिसको...', PM के संबोधन पर अशोक गहलोत का बड़ा दावा

Ashok Gehlot News: पीएम मोदी के संबोधन पर राजस्थान के पूर्व CM अशोक गहलोत ने आरोप लगाते हुए कहा कि उन्होंने तमिलनाडु और बंगाल की महिलाओं को भड़काया है. पहले किसी भी प्रधानमंत्री ने ऐसा नहीं किया.

By : एबीपी स्टेट डेस्क | Edited By: ज़हीन तकवी | Updated at : 19 Apr 2026 03:46 PM (IST)
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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से राष्ट्र के नाम संबोधन पर राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता अशोक गहलोत ने प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र को संबोधित किया है. उनसे पहले किसी भी प्रधानमंत्री ने ऐसा नहीं किया है. उन्होंने तमिलनाडु और बंगाल की महिलाओं को भड़काया है. यह एक बहुत बड़ा षड्यंत्र था जिसको कांग्रेस और अन्य विपक्षी पार्टियों ने पर्दाफाश कर दिया, देश को बचा लिया.

उन्होंने कहा, ''आज तक किसी भी प्रधानमंत्री ने राष्ट्र को संबोधित करते हुए विपक्ष की आलोचना नहीं की. चाहे मनमोहन सिंह हों या नरसिम्हा राव, अटल बिहारी वाजपेयी जी हों या कोई और हों. राष्ट्र को संबोधित करते समय राजनीति करना उचित नहीं है.''

'ये चीन और रूस की तरह स्थायी रूप से सत्ता में बने रहना चाहते'

उनका षड्यंत्र चीन और रूस की तरह स्थायी रूप से सत्ता में बने रहने की थी. वहां चुनाव आयोग सिर्फ नाम के लिए हैं. यहां भी नाम का ही आयोग है. न्यायपालिका भी दबाव में है. यहां भी सभी एजेंसियां ​​उनके इशारे पर काम करती हैं. प्रधानमंत्री मोदी जी ने लंबी चौड़ी बातें की, पूरा भाषण उन्होंने सिर्फ कांग्रेस के बारे में दिया. 'कांग्रेस-मुक्त भारत' उनका सपना था, लेकिन इसमें कामयाब नहीं हो पाए. फिर उन्होंने 'विपक्ष-मुक्त भारत' की बात कही, जो भी नहीं हो सका इसलिए, यह एक बड़ी साजिश थी."

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एजेंडा हमारा है इसलिए हमने 2023 में साथ दिया था- गहलोत

ये बहुत बड़ा षड्यंत्र था उन्हें मालूम था कि इसमें कुछ होने वाला नहीं है क्योंकि विपक्ष कभी इसका समर्थन नहीं करेगा. एनडीए सरकार की हरकतें ऐसी थी कि इन्होंने विपक्ष के किसी भी नेता को शामिल नहीं किया. मैं ये पूछना चाहता हूं कि ये योजना किसकी थी? ये राजीव गांधी का प्लान था, जिसने लाखों महिलाओं को आज पंचायतों में प्रतिनिधित्व दिया. यूपीए की चेयरपर्सन सोनिया गांधी की योजना थी कि पार्लियामेंट और विधानसभा में महिलाओं को एक तिहाई आरक्षण मिले. एजेंडा हमारा है इसलिए हमने 2023 में उनका साथ दिया था और तब विपक्ष और सत्ताधारी दल ने मिलकर इसे पारित किया था.''

उनकी नीयत साफ होती तो पहले विपक्ष से बात कर लेते- गहलोत

उन्होंने आगे कहा, ''अगर उनकी नीयत साफ होती, तो वे पहले ही सत्ताधारी और विपक्ष से बात कर लेते और सर्वदलीय बैठक बुला लेते, प्रधानमंत्री को दक्षिणी राज्यों के मुख्यमंत्रियों को बुलाकर उनसे बात करनी चाहिए थी. उन्होंने 16-18 अप्रैल को सत्र क्यों बुलाया? उन्हें पता था कि चुनाव चल रहे हैं और विधेयक पारित नहीं होगा. वे बंगाल चुनाव जीतना चाहते हैं. प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह का सिर्फ एक ही एजेंडा है- चुनाव जीतना, सरकारों को गिराना और विधायकों की खरीद-फरोख्त करना. ये लोग इतने बड़े खेल खेल रहे हैं, ये सिर्फ चाहते हैं कि देश में स्थायी रूप से इनके पास सत्ता रहे.''

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Published at : 19 Apr 2026 03:19 PM (IST)
Tags :
Women Reservation Bill Ashok Gehlot PM Modi Rajasthan News
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