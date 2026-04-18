राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के राष्ट्र के नाम संबोधन पर तीखी प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने महिलाओं के मुद्दे पर विपक्ष को घेरने की कोशिश की, लेकिन यदि उन्हें अपने दावे पर भरोसा है तो लोकसभा भंग कर इस मुद्दे पर नया जनादेश लेना चाहिए.

गहलोत ने आरोप लगाया कि 2026 की जातिगत जनगणना से पहले 2011 के आधार पर परिसीमन करना ओबीसी महिलाओं के अधिकारों के साथ अन्याय है. साथ ही उन्होंने चुनाव आयोग पर भी निष्पक्षता को लेकर सवाल उठाए.

Women Reservation Bill: बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ का कांग्रेस पर प्रहार, कहा- 'महिलाओं को हमेशा...'

'लोकसभा भंग कर लें नया जनादेश'

अशोक गहलोत ने कहा, "आज प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने जिस तरह कहा कि देशभर की महिलाएं कांग्रेस समेत सभी विपक्षी पार्टियों को कड़ा जवाब देंगी एवं सबक सिखाएंगी। यदि उन्हें अपनी बात पर इतना भरोसा है तो उन्हें इसी मुद्दे पर लोकसभा भंग कर देश में चुनाव करवा कर इस मुद्दे पर नया बहुमत मांगना चाहिए।"

गहलोत ने सीधे तौर पर प्रधानमंत्री को चुनौती देते हुए कहा कि जनता का भरोसा परखने का सबसे सही तरीका चुनाव ही है।

परिसीमन और ओबीसी महिलाओं का मुद्दा

गहलोत ने परिसीमन के मुद्दे को भी उठाया और इसे ओबीसी महिलाओं के अधिकारों से जोड़ा। उन्होंने कहा, "2026 की जातिगत जनगणना की बजाय 2011 की जनगणना के आधार पर परिसीमन करना ओबीसी महिलाओं के हक को लूटने जैसा था क्योंकि 2026 की जनगणना के बाद देश में ओबीसी की संख्या पता चलेगी और उनके लिए भी आरक्षण मिल सकेगा।"

उनके मुताबिक, पुराने आंकड़ों के आधार पर परिसीमन करना सामाजिक न्याय के खिलाफ है और इससे कई वर्गों के साथ अन्याय होगा।

'अगर अपने दावे पर भरोसा है तो...', पीएम मोदी के संबोधन पर क्या बोले पूर्व CM अशोक गहलोत?

चुनाव आयोग पर भी सवाल

गहलोत ने चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा, "बंगाल एवं तमिलनाडू के चुनावों के बीच इस तरह का संबोधन आचार संहिता का उल्लंघन है परन्तु चुनाव आयोग भाजपा का चुनाव विभाग बन गया है इसलिए कोई कार्रवाई नहीं करेगा।"