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हिंदी न्यूज़राज्यराजस्थानसिरोही के पिंडवाड़ा में जहरीले पानी का दावा, उठी जांच की मांग

सिरोही के पिंडवाड़ा में जहरीले पानी का दावा, उठी जांच की मांग

पिंडवाड़ा में पानी प्रदूषण का आरोप लगाया जा रहा है. साथ ही केमिकल फैक्ट्रियों पर गंभीर सवाल भी उठ रहे हैं. भुजेला में नायरा पेट्रोल पंप के आसपास बोरिंग और कुओं का पानी मटमैला होने का दावा किया गया.

Written By : तुषार पुरोहित, सिरोही |  Updated at : 01 Oct 2026 04:36 PM (IST)
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सिरोही जिले के पिंडवाड़ा तहसील क्षेत्र में भुजेला के पास नायरा पेट्रोल पंप के आसपास भूजल प्रदूषण का मामला सामने आया है. स्थानीय लोगों का आरोप है कि क्षेत्र में संचालित कुछ केमिकल फैक्ट्रियों से निकलने वाले रासायनिक अवशिष्टों के जमीन में पहुंचने के कारण आसपास का भूजल प्रभावित हो रहा है. हालांकि, पानी प्रदूषित होने के वास्तविक कारणों की पुष्टि जांच और पानी के वैज्ञानिक परीक्षण के बाद ही हो सकेगी.

ग्राउंड जीरो पर पड़ताल के दौरान बोरिंग से निकलने वाला पानी मटमैला दिखाई दिया. स्थानीय लोगों का कहना है कि क्षेत्र में लंबे समय से पानी की गुणवत्ता को लेकर चिंता बनी हुई है. उनका आरोप है कि आसपास के कुओं और बोरिंग के पानी पर भी इसका असर देखने को मिल रहा है.

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किसानों और होटल व्यवसायियों के सामने बढ़ी परेशानी

भुजेला क्षेत्र राष्ट्रीय राजमार्ग के आसपास होने के कारण यहां बड़ी संख्या में होटल और अन्य व्यावसायिक गतिविधियां संचालित होती हैं. स्थानीय लोगों के अनुसार पानी की गुणवत्ता खराब होने से किसानों के साथ-साथ हाईवे किनारे होटल संचालकों को भी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है. वहीं पशुपालक परिवारों को अपने मवेशियों के लिए पानी की उपलब्धता और गुणवत्ता को लेकर चिंता है.

पेट्रोल पंप संचालक ने केमिकल फैक्ट्री पर लगाए आरोप

नायरा पेट्रोल पंप के संचालक चिमनलाल जणवा का आरोप है कि पेट्रोल पंप के पास एक रासायनिक केमिकल फैक्ट्री संचालित है. उनके मुताबिक फैक्ट्री से विभिन्न प्रकार के केमिकल जमीन में डाले जाने के कारण आसपास के क्षेत्र का पानी प्रदूषित हुआ है. उनका दावा है कि इसका असर पेट्रोल पंप के साथ आसपास स्थित होटलों के पानी पर भी पड़ा है.

आरोपों की जांच के बाद ही साफ होगी असली वजह

हालांकि, केमिकल फैक्ट्री से भूजल प्रदूषण होने के आरोप लगाए जा रहे हैं, लेकिन इसकी स्वतंत्र पुष्टि अभी नहीं हुई है. पानी प्रदूषण के वास्तविक कारण का पता लगाने के लिए संबंधित विभागों की ओर से भूजल और पानी के नमूनों की वैज्ञानिक जांच जरूरी है.

प्रशासन की जांच पर टिकी निगाहें

अब सवाल यह है कि सिरोही जिला प्रशासन इस मामले को कितनी गंभीरता से लेता है और क्या संबंधित विभाग मौके पर पहुंचकर पानी के नमूने लेकर जांच करवाते हैं. यदि जांच में किसी उद्योग या अन्य स्रोत से भूजल प्रदूषण की पुष्टि होती है, तो जिम्मेदार लोगों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई का रास्ता साफ हो सकता है. 

फिलहाल क्षेत्र के किसान, होटल व्यवसायी और पशुपालक प्रशासन की कार्रवाई और जांच रिपोर्ट का इंतजार कर रहे हैं. पिंडवाड़ा उपखंड अधिकारी नरेंद्र जांगिड़ ने कहा कि भुजेला क्षेत्र में पानी प्रदूषण से जुड़े पूरे मामले की जांच करवाई जाएगी. जांच में यदि किसी व्यक्ति या उद्योग की लापरवाही अथवा जिम्मेदारी सामने आती है तो संबंधित दोषियों के खिलाफ नियमानुसार अग्रिम कार्रवाई की जाएगी.

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Published at : 01 Oct 2026 04:35 PM (IST)
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