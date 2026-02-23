पिंडवाड़ा: NH-27 पर पलटा बेकाबू ट्रेलर, 1 बाइक सवार की मौत, सामने आई प्रशासनिक लापरवाही

पिंडवाड़ा थाना क्षेत्र के अंतर्गत नेशनल हाईवे-27 (NH-27) पर स्थित जनापुर चौराहे पर सोमवार को एक दिल दहला देने वाला सड़क हादसा सामने आया. तेज रफ्तार से दौड़ रहा एक भारी-भरकम ट्रेलर अचानक अनियंत्रित होकर पलट गया. इस खौफनाक हादसे में ट्रेलर की चपेट में आकर दो बाइक बुरी तरह दब गईं, जिसमें एक युवक की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई, जबकि दूसरा गंभीर रूप से घायल हो गया.

प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, ट्रेलर की गति काफी तेज थी. जनापुर चौराहे के पास अचानक उसका संतुलन बिगड़ा और वह पास से गुजर रही दो मोटरसाइकिलों पर पलट गया. हादसे के बाद मौके पर चीख-पुकार और अफरा-तफरी का माहौल बन गया. स्थानीय लोगों ने तुरंत साहस दिखाते हुए राहत-बचाव कार्य शुरू किया. भारी मशक्कत के बाद ट्रेलर के नीचे दबे दोनों युवकों को बाहर निकाला गया. गंभीर रूप से घायल युवक को आनन-फानन में अस्पताल पहुंचाया गया, जहां चिकित्सकों के अनुसार उसकी हालत बेहद नाजुक बनी हुई है.

पुलिस ने क्रेन से हटवाया ट्रेलर, सुचारू कराया हाईवे

हादसे की सूचना मिलते ही पिंडवाड़ा पुलिस हरकत में आई. पिंडवाड़ा डीएसपी भंवर लाल चौधरी सहित पुलिस के कई आला अधिकारी घटनास्थल पर पहुंचे और हालात को संभाला. हादसे के कारण NH-27 पर लंबा जाम लग गया था. पुलिस ने तुरंत क्रेन मंगवाकर सड़क से ट्रेलर को हटवाया और यातायात को नियंत्रित कर हाईवे को फिर से सुचारू करवाया. पुलिस ने मृतक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम की प्रक्रिया शुरू कर दी है.

हादसे की असली वजह: सड़क किनारे पड़े पत्थरों के ढेर?

इस दर्दनाक दुर्घटना ने सड़क सुरक्षा और प्रशासनिक लापरवाही पर बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं. स्थानीय नागरिकों ने आरोप लगाया है कि जनापुर चौराहे के पास सड़क किनारे लंबे समय से बड़े-बड़े पत्थरों के ढेर पड़े हुए हैं. इन पत्थरों की वजह से हाईवे काफी संकरा हो गया है, जिससे तेज रफ्तार वाहनों को पर्याप्त जगह नहीं मिल पाती और वे असंतुलित होकर हादसों का शिकार हो जाते हैं.

प्रशासनिक जांच का आश्वासन

लोगों ने सवाल उठाया है कि संबंधित विभाग ने अब तक इन जानलेवा अवरोधों को क्यों नहीं हटाया? क्या किसी की लापरवाही ने आज एक बेगुनाह की जान ले ली? ग्रामीणों ने चेतावनी दी है कि यदि जल्द ही इन पत्थरों को नहीं हटाया गया, तो ऐसे हादसे आगे भी हो सकते हैं.

वहीं, पुलिस अधिकारियों ने लोगों को आश्वासन दिया है कि दुर्घटना के कारणों की गहनता से जांच की जाएगी. यदि सड़क पर पड़े पत्थरों के मामले में किसी स्तर पर लापरवाही सामने आती है, तो संबंधित के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी.