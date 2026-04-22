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हिंदी न्यूज़राज्यराजस्थानJodhpur News: फलोदी में बेखौफ बदमाश, सरकारी अस्पताल में लहराई तलवार

Jodhpur News: फलोदी में बेखौफ बदमाश, सरकारी अस्पताल में लहराई तलवार

Jodhpur News In Hindi: फलोदी के सरकारी अस्पताल में देर रात दो युवक तलवार लेकर घुस गए, जिससे मरीजों और स्टाफ में दहशत फैल गई. पुलिस आरोपियों की पहचान में जुटी है.

By : करनपुरी, जोधपुर | Edited By: पंकज यादव | Updated at : 22 Apr 2026 07:36 PM (IST)
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राजस्थान के जोधपुर जिले के फलोदी इलाके में बदमाशों के हौसले बुलंद होते नजर आ रहे हैं. सेतरावा सरकारी अस्पताल में देर रात उस वक्त अफरा-तफरी मच गई, जब दो युवक हाथों में धारदार तलवारें लेकर अस्पताल परिसर में घुस गए. अचानक हुए इस घटनाक्रम से वहां मौजूद मरीजों, उनके परिजनों और अस्पताल स्टाफ में डर का माहौल बन गया.

घटना का वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. वायरल वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि दोनों युवक बेखौफ अंदाज में तलवार लहराते हुए अस्पताल की ओर बढ़ते हैं और बिना किसी डर के अंदर घुस जाते हैं. उनकी इस हरकत ने इलाके में सुरक्षा व्यवस्था पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं.

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पुलिस पहुंची, लेकिन आरोपी फरार

घटना की सूचना मिलते ही देचू पुलिस तुरंत हरकत में आई और टीम मौके पर पहुंची. थाना प्रभारी धनाराम के मुताबिक पुलिस ने अस्पताल परिसर की बारीकी से जांच की, लेकिन तब तक दोनों युवक वहां से फरार हो चुके थे.

इसके बाद पुलिस ने आसपास के इलाकों में भी तलाशी अभियान चलाया और संदिग्धों की तलाश की, हालांकि काफी प्रयासों के बावजूद अभी तक कोई ठोस सुराग हाथ नहीं लग पाया है और जांच जारी है.

अब तक नहीं हुई कोई शिकायत दर्ज

इस मामले में सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि इतनी गंभीर घटना के बावजूद अब तक किसी भी व्यक्ति ने पुलिस थाने में औपचारिक शिकायत दर्ज नहीं करवाई है. आमतौर पर ऐसी घटनाओं में पीड़ित पक्ष सामने आता है, लेकिन यहां ऐसा नहीं हुआ, जिससे मामले को लेकर कई तरह के सवाल उठ रहे हैं.

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फिलहाल पुलिस वायरल वीडियो के आधार पर आरोपियों की पहचान करने में जुटी हुई है. आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज भी खंगाली जा रही है, ताकि बदमाशों तक पहुंचा जा सके. पुलिस का कहना है कि जल्द ही आरोपियों को पकड़ लिया जाएगा और मामले में सख्त कार्रवाई की जाएगी.

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About the author करनपुरी, जोधपुर

करनपुरी गोस्वामी ABP NEWS की डिजिटल टीम के साथ बतौर रिपोर्टर जुड़े हुई हैं. पत्रकारिता के क्षेत्र में उन्हें 12 साल का अनुभव है और पिछले 10 सालों से वे एबीपी के साथ जुड़े हुए हैं. राजस्थान के जोधपुर संभाग से जुड़ी हर खबर पर इनकी नजर रहती है. इससे पहले करनपुरी इंडिया टीवी के साथ भी काम कर चुके हैं.
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Published at : 22 Apr 2026 07:36 PM (IST)
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