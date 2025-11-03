हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़राज्यराजस्थानPhalodi road accident: 15 श्रद्धालुओं की मौत पर राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने जताया दुख, मुआवजे का ऐलान

Phalodi road accident: 15 श्रद्धालुओं की मौत पर राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने जताया दुख, मुआवजे का ऐलान

Rajasthan News: फलोदी में कपिल मुनि आश्रम से लौट रहे श्रद्धालुओं की ट्रैवलर ट्रेलर से टकराने पर बड़ा हादसा हुआ. 10 महिलाओं और 4 बच्चों समेत 15 की मौत पर राष्ट्रपति और पीएम मोदी ने जताई संवेदना.

By : पीटीआई- भाषा | Updated at : 03 Nov 2025 08:22 AM (IST)
Preferred Sources

राजस्थान के फलोदी जिले में रविवार (2 नवंबर) देर शाम हुए एक दर्दनाक सड़क हादसे ने पूरे प्रदेश को झकझोर दिया. भारतमाला राजमार्ग पर मतोड़ा गांव के पास हुए इस हादसे में 10 महिलाओं और 4 बच्चों सहित 15 लोगों की मौत हो गई, जबकि दो महिलाएं गंभीर रूप से घायल हैं.

कैसे हुआ हादसा

जोधपुर के पुलिस आयुक्त ओम प्रकाश ने बताया कि यह हादसा जोधपुर जिले के बापिणी उपखंड के मतोड़ा गांव के पास हुआ. उन्होंने कहा, "15 यात्रियों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दो महिलाएं गंभीर रूप से घायल हैं. घायलों को पहले ओसियां अस्पताल में भर्ती कराया गया और बाद में जोधपुर रेफर कर दिया गया."

पुलिस के मुताबिक, सभी मृतक जोधपुर के चांदपोल बड़ा रामदेवरा के पास नैनची बाग इलाके के निवासी थे. वे देवउठनी एकादशी के मौके पर बीकानेर जिले के कोलायत स्थित कपिल मुनि आश्रम में पूजा-अर्चना कर लौट रहे थे. यह हादसा उनके जोधपुर पहुंचने से करीब 80 किलोमीटर पहले हुआ.

प्रत्यक्षदर्शी ने बताई हादसे की भयावह दास्तां

प्रत्यक्षदर्शी महिपाल सारण ने बताया कि भारतमाला राजमार्ग के किनारे कई छोटे-छोटे ढाबे बने हुए हैं. उन्होंने कहा, "एक ट्रेलर इन्हीं ढाबों में से एक के सामने खड़ा था. तेज रफ्तार टेंपो ट्रैवलर ने दूसरे ट्रक से आगे निकलने की कोशिश की और सड़क किनारे खड़े ट्रेलर से टकरा गया."

टक्कर इतनी जोरदार थी कि टेंपो ट्रैवलर का अगला हिस्सा पूरी तरह चकनाचूर हो गया. मौके पर अफरा-तफरी मच गई.

शवों को भेजा गया जोधपुर

ओसियां उपजिला अस्पताल के प्रभारी डॉ. प्रदीप सिंह चौधरी ने बताया कि सभी शवों को जोधपुर के मथुरादास माथुर अस्पताल और महात्मा गांधी अस्पताल में पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है. अधिकारियों ने बताया कि सभी 15 शवों को ओसियां अस्पताल के मुर्दाघर में रखा गया था, जिन्हें आगे की कार्रवाई के लिए जोधपुर भेजा गया.

राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने जताया दुख

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने ‘एक्स’ (पूर्व में ट्विटर) पर पोस्ट करते हुए लिखा, "फलोदी, राजस्थान में हुई सड़क दुर्घटना में अनेक लोगों की मृत्यु का समाचार अत्यंत पीड़ादायक है. मैं इस हादसे में अपने प्रियजनों को खोने वाले परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त करती हूं और घायल हुए लोगों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करती हूं."

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी संवेदना प्रकट की. पोस्ट में कहा, "राजस्थान के फलोदी जिले में हुई दुर्घटना में लोगों की मौत से दुखी हूं. इस कठिन समय में मेरी संवेदनाएं प्रभावित लोगों और उनके परिवारों के साथ हैं. घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना करता हूं."

पीएमओ ने यह भी बताया कि प्रत्येक मृतक के परिजन को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से दो लाख रुपये और घायलों को 50,000 रुपये की सहायता राशि दी जाएगी.

मुख्यमंत्री ने जताई संवेदना

राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने भी हादसे पर गहरा दुख जताया. उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि पीड़ित परिवारों को हरसंभव सहायता दी जाए और घायलों को बेहतर इलाज मुहैया कराया जाए.

इसके अलावा पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, पूर्व सीएम वसुंधरा राजे, स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह और नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली सहित कई नेताओं ने भी ट्वीट कर शोक व्यक्त किया.

Published at : 03 Nov 2025 08:22 AM (IST)
Tags :
RAJASTHAN NEWS ROAD ACCIDENT Phalodi Road Accident
