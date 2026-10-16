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हिंदी न्यूज़राज्यराजस्थानफलोदी: बोरवेल में गिरे बच्चे को निकालने के प्रयास जारी, 30 फीट पर फंसा कैमरा

फलोदी: बोरवेल में गिरे बच्चे को निकालने के प्रयास जारी, 30 फीट पर फंसा कैमरा

राजस्थान के फलोदी में गहरे बोरवेल में गिरे भोमाराम को बचाने के लिए NDRF, SDRF और प्रशासन की टीमें जुटी हैं. देसी जुगाड़ की मदद भी ली जा रही है. मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर भी घटनास्थल पर पहुंचे.

Written By : करनपुरी, जोधपुर |  Updated at : 16 Oct 2026 07:01 PM (IST)
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राजस्थान के फलोदी जिले के लोहावट क्षेत्र की पूनियों की ढाणी में 1050 फीट गहरे बोरवेल में गिरे 9 साल के भोमाराम को सुरक्षित बाहर निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है. हादसे के बाद से NDRF, एसडीआरएफ और प्रशासन की टीमें बच्चे को बचाने में जुटी हैं. हालांकि, अब तक मासूम को बाहर निकालने में सफलता नहीं मिली है.

रेस्क्यू अभियान के दौरान बोरवेल में डाले गए कैमरे से बच्चे की हलचल दिखाई दी थी. लेकिन शुक्रवार (16 अक्टूबर) को कैमरे का मूवमेंट दिखना बंद हो गया. बताया जा रहा है कि रेस्क्यू कैमरा करीब 30 फीट की गहराई पर जाकर फंस गया, जिससे बचाव अभियान में नई चुनौती सामने आई है. लगातार प्रयासों के बीच बोरवेल में पानी भरने की भी सूचना है.

देसी जुगाड़ से बचाव की कोशिश तेज

बच्चे को बाहर निकालने के लिए अब पारंपरिक तकनीकों और देसी जुगाड़ की मदद भी ली जा रही है. जालोर जिले के बागोड़ा से रेस्क्यू एक्सपर्ट माधाराम सुथार अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचे हैं. टीम लोहे के सरियों से विशेष जाल तैयार कर बच्चे को सुरक्षित बाहर निकालने का प्रयास कर रही है.

15 अक्टूबर को बोरवेल में गिर गया था भोमाराम

भोमाराम गुरुवार (15 अक्टूबर) दोपहर खेत में अचानक 1050 फीट गहरे बोरवेल में गिर गया था. इस दौरान खेत में नलकूप की मरम्मत का काम चल रहा था. शुरुआती जानकारी के अनुसार, बच्चा करीब 640 फीट की गहराई पर फंसा हुआ है.

मंत्री खींवसर ने अधिकारियों से लिया फीडबैक

कैबिनेट मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर घटनास्थल पर पहुंचे और रेस्क्यू ऑपरेशन का जायजा लिया. उन्होंने बच्चे के परिजनों से मुलाकात कर संवेदनाएं व्यक्त कीं और जिला कलेक्टर अंकित कुमार सिंह और एसपी आदित्य काकड़े से पूरे घटनाक्रम की जानकारी ली.

मंत्री ने एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और माधाराम सुथार की टीमों से भी बचाव प्रयासों को लेकर संवाद किया. उन्होंने कहा कि पुलिस और प्रशासन ने मासूम को बचाने के लिए अपनी ओर से कोई कसर नहीं छोड़ी है. साथ ही भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए सामूहिक प्रयासों और सतर्कता पर जोर दिया.

रेस्क्यू अभियान के दौरान कई अधिकारी, नेता मौजूद

रेस्क्यू अभियान के दौरान एसडीएम निधि उडासरिया सहित प्रशासनिक अधिकारी, कांग्रेस नेता अनुजा बिश्नोई, भाजपा नेता भागीरथ बिश्नोई और अन्य जनप्रतिनिधि भी मौजूद रहे. मासूम की सलामती के लिए परिजनों और ग्रामीणों की उम्मीदें रेस्क्यू ऑपरेशन पर टिकी हैं. पूरे क्षेत्र में भोमाराम को जल्द सुरक्षित बाहर निकालने की दुआ की जा रही है.

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About the author करनपुरी, जोधपुर

करनपुरी गोस्वामी ABP NEWS की डिजिटल टीम के साथ बतौर रिपोर्टर जुड़े हुई हैं. पत्रकारिता के क्षेत्र में उन्हें 12 साल का अनुभव है और पिछले 10 सालों से वे एबीपी के साथ जुड़े हुए हैं. राजस्थान के जोधपुर संभाग से जुड़ी हर खबर पर इनकी नजर रहती है. इससे पहले करनपुरी इंडिया टीवी के साथ भी काम कर चुके हैं.
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Published at : 16 Oct 2026 05:51 PM (IST)
Tags :
Phalodi News RAJASTHAN NEWS Jodhpur NEWS
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