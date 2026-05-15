राजस्थान के इस जिले में 109 रुपये के पार हुआ पेट्रोल! बढ़ती महंगाई के बीच चिंता का माहौल

राजस्थान की राजधानी जयपुर में शुक्रवार (15 मई) से पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी हुई है. पेट्रोल के दाम 3.25 रुपये प्रति लीटर बढ़ने के बाद नई कीमत 107.97 रुपये प्रति लीटर है. वहीं, डीजल 3.02 रुपये महंगा होकर 93.23 रुपये प्रति लीटर पहुंच गया. इससे पहले जयपुर में पेट्रोल 104.72 रुपये और डीजल 90.21 रुपये प्रति लीटर बिक रहा था.

लगातार बढ़ती ईंधन कीमतों से आम आदमी और वाहन चालकों की चिंता बढ़ी है. ट्रांसपोर्ट, सब्जियों और रोजमर्रा की वस्तुओं के दामों पर भी इसका असर देखने को मिल सकता है.

तेल के दाम बढ़ने पर घरेलू बाजार पर भी असर

जानकारी के अनुसार, अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में लगातार बढ़ोतरी के चलते ईंधन दरों में यह इजाफा किया गया है. वैश्विक स्तर पर बढ़ती अस्थिरता और मध्य पूर्व में तनाव के कारण कच्चे तेल की आपूर्ति और कीमतों पर असर पड़ रहा है, जिसका प्रभाव अब घरेलू बाजार में भी दिखाई देने लगा है.

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श्रीगंगानगर में सबसे महंगा पेट्रोल

वहीं, श्रीगंगानगर में पेट्रोल की नई कीमत 109.46 रुपये प्रति लीटर तक पहुंच गई है. संभवतः ये राजस्थान में सबसे ज्यादा है. यहां डीजल भी अब 94.74 लीटर का हो गया है. माना जा रहा है कि अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में लगातार हो रही बढ़ोतरी के कारण रेट बढ़ाए गए हैं.

राजस्थान पेट्रोल डीजल डीलर एसोसिएशन ने बताया कि पेट्रोलियम कंपनियों की ओर से पेट्रोल डीज़ल वितरण को लेकर लिमिट की गई है, जिससे आम जनता का विरोध झेलना पड़ता है एसोसिएशन ने कहा कि इसके कोई लिखित आदेश नहीं है लेकिन मैसेज और मौखिक आदेशों के तहत उपभोक्ताओं को सीमित मात्रा में पेट्रोल डीजल देने का कहा गया है.

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