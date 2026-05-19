'जोधपुर में सूख चुके पेट्रोल पंप, गुमराह न करे सरकार', पेट्रोल-डीजल पर अशोक गहलोत का बड़ा दावा

राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राज्य में पेट्रोल, डीजल और एलपीजी की कथित कमी को लेकर भजनलाल सरकार पर निशाना साधा है. गहलोत ने कहा कि सरकार एक तरफ दावा कर रही है कि किसी तरह की कोई कमी नहीं है, जबकि दूसरी तरफ लोगों को पेट्रोल पंपों पर लंबी लाइनों और सीमित ईंधन सप्लाई की परेशानी झेलनी पड़ रही है.

'जोधपुर में कई पेट्रोल पंपों पर ईंधन खत्म'

अशोक गहलोत ने कहा कि उनके आवास पर मिलने आए कुछ लोगों ने बताया कि जोधपुर में कई पेट्रोल पंपों पर पेट्रोल और डीजल सीमित मात्रा में दिया जा रहा है. कई जगहों पर तो ईंधन उपलब्ध ही नहीं है.

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उन्होंने कहा कि जोधपुर से जयपुर तक यात्रा करने वाले लोगों को रास्ते में तीन-चार बार पेट्रोल भरवाना पड़ रहा है, क्योंकि एक बार में 1000 रुपये से ज्यादा का तेल नहीं दिया जा रहा.

'एलपीजी सिलेंडर को लेकर भी शिकायतें'

अशोक गहलोत ने दावा किया कि केवल पेट्रोल-डीजल ही नहीं, बल्कि एलपीजी सिलेंडर की सप्लाई भी प्रभावित हो रही है. लोगों को कई-कई दिनों तक गैस सिलेंडर नहीं मिल पा रहे हैं. इससे आम परिवारों की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं.

पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि जब पेट्रोल पंप संचालकों से इस बारे में बात की गई तो उनका कहना था कि उन्हें सरकार की तरफ से मौखिक रूप से सीमित मात्रा में ईंधन देने के निर्देश मिले हैं. इसी वजह से पेट्रोल पंपों पर लंबी कतारें लग रही हैं और लोग परेशान हो रहे हैं.

'जनता को सच बताना चाहिए'

उन्होंने ने कहा कि मीडिया रिपोर्ट्स में यह भी सामने आया है कि जोधपुर के करीब 40 प्रतिशत पेट्रोल पंप सूख चुके हैं. उन्होंने सरकार से मांग की कि जनता को गुमराह करने के बजाय स्थिति की सही जानकारी दी जाए.

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गहलोत ने कहा कि अगर समय रहते लोगों को सच पता होगा तो वे वैकल्पिक व्यवस्थाएं कर सकेंगे. उन्होंने चेतावनी दी कि अधूरी और अपुष्ट जानकारी अफवाहों को जन्म देती है, जिससे भ्रम और अव्यवस्था जैसी स्थिति बन सकती है.