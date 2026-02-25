राजस्थान: अब दो से ज्यादा बच्चे वाले भी लड़ सकेंगे पंचायत चुनाव, BJP सरकार ने रोक हटाई
Rajasthan Panchayat Election: राजस्थान की भजनलाल शर्मा की सरकार ने कैबिनेट की बैठक में बढ़ा फैसला लिया. दो से ज्यादा बच्चों के पंचायत और नगर निकाल चुनाव लड़ने पर लगी रोक को हटा दिया.
राजस्थान में अब दो से ज्यादा बच्चे वाले भी नगर निकाय और पंचायत के चुनाव लड़ सकेंगे. राजस्थान कैबिनेट की बैठक में बड़ा फैसला हुआ. कैबिनेट ने दो से ज्यादा बच्चों वालों के चुनाव लड़ने पर लगी रोक को हटा दिया. विधानसभा के मौजूदा सत्र में ही इसे सदन में पेश कर कानून भी बनाया जाएगा. कानून मंत्री जोगाराम पटेल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बुधवार (25 फरवरी) को इसकी जानकारी दी. इस मौके पर कैबिनेट मंत्री कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने कहा कि लोग अब जागरुक हो चुके हैं.
यह फैसला RSS की विचारधारा से प्रभावित नहीं- राज्यवर्धन राठौड़
राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने कहा कि आर्थिक रूप से सक्षम ऐसे लोग जो ज्यादा बच्चों को पाल सकते हैं, उन्हें चुनाव लड़ने का मौका मिलना चाहिए. उनके मुताबिक, यह फैसला RSS या किसी अन्य विचारधारा से प्रभावित नहीं है. उन्होंने कहा कि अगर हम किसी विचारधारा से प्रभावित होते तो तीन से ज्यादा बच्चे वालों को ही चुनाव लड़ने की इजाजत देते.
RSS के एजेंडे पर काम कर रही सरकार- कांग्रेस
कांग्रेस पार्टी ने कैबिनेट के फैसले पर तीखी प्रतिक्रिया जताई है कहा है कि सरकार RSS के एजेंडे पर काम कर रही है.
कैबिनेट की बैठक में अन्य फैसले
- बजट वर्ष 2024-25 में आयुर्वेद विश्वविद्यालय के निर्माण की घोषणा को पूरा करते हुए राजस्थान आयुर्वेद, योग तथा नेचुरोपैथी विश्वविद्यालय, अजमेर विधेयक-2026 के प्रारूप को मंजूरी
- राज्य को औद्योगिक निवेश के महत्वपूर्ण डेस्टिनेशन हब के रूप में विकसित करने के लिए राजस्थान औद्योगिक पार्क प्रोत्साहन नीति- 2026 के प्रारूप को मंजूरी
- ग्राम विकास अधिकारी संवर्ग को पदोन्नति के अधिक अवसर प्रदान करने के लिए वरिष्ठ ग्राम विकास अधिकारी के नए पद के सृजन को मंजूरी दी गई
- अपराधों पर प्रभावी रोकथाम एवं त्वरित कार्रवाई के लिए राजस्व आसूचना एवं आर्थिक अपराध निदेशालय के गठन का निर्णय किया गया।
- प्रदेश को ऊर्जा मामले में आत्मनिर्भर बनाने के लिए 3 जिलों में 4 सौर ऊर्जा परियोजनाओं के लिए भूमि आवंटन को राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में मंजूरी दी गई
टॉप हेडलाइंस
Source: IOCL