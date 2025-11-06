Ajmer News: कभी-कभी जिंदगी और मौत के बीच का फ़ासला बस कुछ ही सेकंड का होता है और ऐसे वक्त में अगर कोई सही समय पर मदद कर दे, तो बड़ा हादसा टल सकता है. ऐसी ही एक घटना राजस्थान के अजमेर के किशनगढ़ रेलवे स्टेशन पर देखने को मिली, जहां एक यात्री चलती ट्रेन में चढ़ने की कोशिश करते हुए हादसे का शिकार हो गया, लेकिन मौके पर मौजूद आरपीएफ जवान की सूझबूझ और तेजी ने उस यात्री की जान बचा ली.

पैर फिसलने से बीच में फंसा यात्री

शाम का वक्त स्टेशन पर भीड़ थी और ट्रेन धीरे-धीरे प्लेटफॉर्म से निकल रही थी, तभी एक यात्री ने चलती ट्रेन में चढ़ने की कोशिश की, लेकिन उसका पैर फिसल गया और वह ट्रेन और प्लेटफॉर्म के बीच फंस गया. देखते ही देखते लोग घबरा गए, किसी को समझ नहीं आया कि क्या करें. उसी वक्त ड्यूटी पर तैनात आरपीएफ का जवान दौड़ पड़ा और बिना समय गंवाए यात्री को ट्रेन से खींचकर बाहर निकाल लिया.

अजमेर के किशनगढ़ रेलवे स्टेशन पर मंगलवार शाम चलती ट्रेन में चढ़ने के दौरान एक यात्री ट्रेन और प्लेटफॉर्म के बीच फंस गया। आरपीएफ जवान ने भागकर यात्री को बचाया और ट्रेन से दूर किया। यात्री के दोनों पैर में फ्रैक्चर हो गए। pic.twitter.com/e2FmwjxlY4 — Ashok Shera (@ashokshera94) November 5, 2025

यात्री का संतुलन बिगड़ने से वह बुरी तरह गिर गया था और उसके दोनों पैरों में फ्रैक्चर हो गया. गनीमत रही कि जवान ने समय रहते उसे ट्रेन की चपेट में आने से बचा लिया, नहीं तो हादसा बेहद दर्दनाक हो सकता था. घायल यात्री को तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उसका इलाज जारी है.

लोगों ने जवान की तारीफें की

प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, पूरा वाकया कुछ ही सेकंड में हुआ. लोग इस बहादुर जवान की तारीफ करते नहीं थक रहे हैं. कई यात्रियों ने कहा कि अगर वह एक पल भी देर कर देता, तो नतीजा बहुत बुरा होता. आरपीएफ अधिकारियों ने बताया कि हादसा लापरवाही की वजह से हुआ है. उन्होंने यात्रियों से अपील की है कि कभी भी चलती ट्रेन में चढ़ने या उतरने की कोशिश न करें, क्योंकि ऐसा करना जानलेवा साबित हो सकता है.