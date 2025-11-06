हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यराजस्थानVideo: चलती ट्रेन में चढ़ रहा था युवक, प्लेटफॉर्म पर फिसला, दोनों पैर हुए फ्रैक्चर, वीडियो वायरल

Video: चलती ट्रेन में चढ़ रहा था युवक, प्लेटफॉर्म पर फिसला, दोनों पैर हुए फ्रैक्चर, वीडियो वायरल

Rajasthan Viral Video: राजस्थान के किशनगढ़ रेलवे स्टेशन पर बड़ा हादसा टल गया. एक यात्री चलती ट्रेन में चढ़ने की कोशिश में ट्रेन और प्लेटफॉर्म के बीच फंस गया. मौके पर मौजूद जवान ने दौड़कर जान बचाई.

By : एबीपी लाइव डेस्क | Updated at : 06 Nov 2025 11:54 AM (IST)
Preferred Sources

Ajmer News: कभी-कभी जिंदगी और मौत के बीच का फ़ासला बस कुछ ही सेकंड का होता है और ऐसे वक्त में अगर कोई सही समय पर मदद कर दे, तो बड़ा हादसा टल सकता है. ऐसी ही एक घटना राजस्थान के अजमेर के किशनगढ़ रेलवे स्टेशन पर देखने को मिली, जहां एक यात्री चलती ट्रेन में चढ़ने की कोशिश करते हुए हादसे का शिकार हो गया, लेकिन मौके पर मौजूद आरपीएफ जवान की सूझबूझ और तेजी ने उस यात्री की जान बचा ली.

पैर फिसलने से बीच में फंसा यात्री

शाम का वक्त स्टेशन पर भीड़ थी और ट्रेन धीरे-धीरे प्लेटफॉर्म से निकल रही थी, तभी एक यात्री ने चलती ट्रेन में चढ़ने की कोशिश की, लेकिन उसका पैर फिसल गया और वह ट्रेन और प्लेटफॉर्म के बीच फंस गया. देखते ही देखते लोग घबरा गए, किसी को समझ नहीं आया कि क्या करें. उसी वक्त ड्यूटी पर तैनात आरपीएफ का जवान दौड़ पड़ा और बिना समय गंवाए यात्री को ट्रेन से खींचकर बाहर निकाल लिया.

यात्री का संतुलन बिगड़ने से वह बुरी तरह गिर गया था और उसके दोनों पैरों में फ्रैक्चर हो गया. गनीमत रही कि जवान ने समय रहते उसे ट्रेन की चपेट में आने से बचा लिया, नहीं तो हादसा बेहद दर्दनाक हो सकता था. घायल यात्री को तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उसका इलाज जारी है.

लोगों ने जवान की तारीफें की

प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, पूरा वाकया कुछ ही सेकंड में हुआ. लोग इस बहादुर जवान की तारीफ करते नहीं थक रहे हैं. कई यात्रियों ने कहा कि अगर वह एक पल भी देर कर देता, तो नतीजा बहुत बुरा होता. आरपीएफ अधिकारियों ने बताया कि हादसा लापरवाही की वजह से हुआ है. उन्होंने यात्रियों से अपील की है कि कभी भी चलती ट्रेन में चढ़ने या उतरने की कोशिश न करें, क्योंकि ऐसा करना जानलेवा साबित हो सकता है.

Published at : 06 Nov 2025 11:54 AM (IST)
Tags :
Ajmer News VIRAL VIDEO RAJASTHAN NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
'मेरी मम्मी ने 5 बार कॉल की, पूछा मेरे हीरो से कब मिल रही है', फास्ट बॉलर अरुंधति रेड्डी की मां का मैसेज सुनकर क्या बोले पीएम मोदी?
'मेरी मम्मी ने 5 बार कॉल की, पूछा मेरे हीरो से कब मिल रही है', फास्ट बॉलर अरुंधति रेड्डी की मां का मैसेज सुनकर क्या बोले पीएम मोदी?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'न तीन में न ही तेरह में...लट्ठ भांज रहे हैं', केशव प्रसाद मौर्य ने अखिलेश यादव पर साधा निशाना
'न तीन में न ही तेरह में...लट्ठ भांज रहे हैं', केशव प्रसाद मौर्य ने अखिलेश यादव पर साधा निशाना
इंडिया
राहुल गांधी ने जिस ब्राजीलियन मॉडल का किया जिक्र, उसका वीडियो आया सामने, जानें वोट चोरी पर क्या कहा
राहुल गांधी ने जिस ब्राजीलियन मॉडल का किया जिक्र, उसका वीडियो आया सामने, जानें वोट चोरी पर क्या कहा
स्पोर्ट्स
PM मोदी ने दीप्ति से किया उनके हनुमान जी वाले टैटू का जिक्र तो क्या मिला जवाब, जानिए
PM मोदी ने दीप्ति से किया उनके हनुमान जी वाले टैटू का जिक्र तो क्या मिला जवाब, जानिए
Advertisement

वीडियोज

अंधविश्वास के भूतों का हाहाकार
Bihar Election 2025: Khesarilal Yadav के बंगले में चलेगा बुलडोजर?
Bihar Election: 'हाइड्रोजन' फाइल्स का पोस्टमार्टम | Rahul Gandhi | Janhit with Chitra Tripathi
Sandeep Chaudhary: 'हाइड्रोजन बम' फूटा...लोकतंत्र किसने लूटा?
Bihar Election: बिहार में हाइड्रोजन नहीं 'वीडियो बम'!
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'मेरी मम्मी ने 5 बार कॉल की, पूछा मेरे हीरो से कब मिल रही है', फास्ट बॉलर अरुंधति रेड्डी की मां का मैसेज सुनकर क्या बोले पीएम मोदी?
'मेरी मम्मी ने 5 बार कॉल की, पूछा मेरे हीरो से कब मिल रही है', फास्ट बॉलर अरुंधति रेड्डी की मां का मैसेज सुनकर क्या बोले पीएम मोदी?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'न तीन में न ही तेरह में...लट्ठ भांज रहे हैं', केशव प्रसाद मौर्य ने अखिलेश यादव पर साधा निशाना
'न तीन में न ही तेरह में...लट्ठ भांज रहे हैं', केशव प्रसाद मौर्य ने अखिलेश यादव पर साधा निशाना
इंडिया
राहुल गांधी ने जिस ब्राजीलियन मॉडल का किया जिक्र, उसका वीडियो आया सामने, जानें वोट चोरी पर क्या कहा
राहुल गांधी ने जिस ब्राजीलियन मॉडल का किया जिक्र, उसका वीडियो आया सामने, जानें वोट चोरी पर क्या कहा
स्पोर्ट्स
PM मोदी ने दीप्ति से किया उनके हनुमान जी वाले टैटू का जिक्र तो क्या मिला जवाब, जानिए
PM मोदी ने दीप्ति से किया उनके हनुमान जी वाले टैटू का जिक्र तो क्या मिला जवाब, जानिए
टेलीविजन
'अकबर' संग नहीं जोधा की दोस्ती, परिधि शर्मा बोलीं- जरुरी नहीं सभी के साथ आपके रिश्ते अच्छे हों
'अकबर' संग नहीं जोधा की दोस्ती, परिधि शर्मा बोलीं- जरुरी नहीं सभी के साथ आपके रिश्ते अच्छे हों
यूटिलिटी
मिनटों में Digilocker से डाउनलोड कर सकते हैं राशन कार्ड, यहां जान लें पूरा प्रॉसेस
मिनटों में Digilocker से डाउनलोड कर सकते हैं राशन कार्ड, यहां जान लें पूरा प्रॉसेस
हेल्थ
कम नींद और हेयर फॉल के बीच क्या है कनेक्शन? जानें एक्सपर्ट्स की राय
कम नींद और हेयर फॉल के बीच क्या है कनेक्शन? जानें एक्सपर्ट्स की राय
ब्यूटी
आप भी पाना चाहती हैं लंबे-घने और काले बाल? अपने रूटीन में शामिल करें ये 5 आसान आदतें
आप भी पाना चाहती हैं लंबे-घने और काले बाल? अपने रूटीन में शामिल करें ये 5 आसान आदतें
ABP NEWS
Bihar Election : एलान पर एलान .....लेकिन कहा से आएंगे पैसे ?
Bihar Election : एलान पर एलान .....लेकिन कहा से आएंगे पैसे ?
ABP NEWS
Khajuraho के देवगांव टोल प्लाजा के पास चलती कार में लगी आग, पूरी जलकर खाक |
Khajuraho के देवगांव टोल प्लाजा के पास चलती कार में लगी आग, पूरी जलकर खाक |
ABP NEWS
Bihar Election 2025: क्याJDU पर भारी पड़ गई RJD? | ABP NEWS SHORTS
Bihar Election 2025: क्याJDU पर भारी पड़ गई RJD? | ABP NEWS SHORTS
ABP NEWS
'पहले दूध बेचा आज दूध से नहलाया गया' - Khesari Lal
'पहले दूध बेचा आज दूध से नहलाया गया' - Khesari Lal
ABP NEWS
Bihar Election 2025: 'छन छन बदले मिजाज रजऊ...CM Nitish पर बोले Imran Pratapgarhi | NDA
Bihar Election 2025: 'छन छन बदले मिजाज रजऊ...CM Nitish पर बोले Imran Pratapgarhi | NDA
Embed widget