राजस्थान के भीलवाड़ा में इन दिनों मशहूर कथा वाचक पंडित प्रदीप मिश्रा 'सीहोर वाले' की शिव महापुराण कथा आयोजित की जा रही है. भीलवाड़ा के मेडिसिटी ग्राउंड में चल रही शिव महापुराण कथा के छठे दिन पंडित प्रदीप मिश्रा ने युवाओं, खासकर बेटियों को महत्वपूर्ण संदेश दिया. कथा में उमड़े जनसैलाब के बीच उन्होंने बेटियों को लव जिहाद में नहीं पड़ने का भी संकल्प दिलाया है.

कथा वाचक पंडित प्रदीप मिश्रा ने कहा कि बच्चों का मोबाइल इस्तेमाल करना सामान्य बात है, लेकिन जब वे छुपकर बात करने या मैसेज करने लगें, तो यह चिंता का विषय है. ऐसे समय पर घर के सदस्यों को सतर्क रहना चाहिए. आज के दौर में सबसे बड़ी जिम्मेदारी घर की बेटियों पर है, क्योंकि वे परिवार की मर्यादा और संस्कारों की धुरी होती हैं.

'माता-पिता को जीते जी स्वर्ग का मार्ग प्रदान करती हैं बेटिया'

शिव महापुराण कथा के दौरान पंडित प्रदीप मिश्रा ने गरुड़ पुराण का उल्लेख करते हुए कहा कि जहां बेटा अपने कर्मों से माता-पिता को मृत्यु के बाद मोक्ष दिलाता है, वहीं बेटी अपने कन्यादान के माध्यम से जीवित रहते हुए ही माता-पिता को स्वर्ग का मार्ग प्रदान करती है.

पंडित प्रदीप मिश्रा ने कहा कि इसलिए बेटियों की जिम्मेदारी और भी बढ़ जाती है. माता-पिता अपनी बेटी को जन्म से लेकर बड़ा करने तक हर कष्ट सहते हैं. ऐसे में बेटियों को चाहिए कि वे अपने माता-पिता को कन्यादान का अवसर अवश्य दें और उनके सम्मान का ध्यान रखें.

प्रदीप मिश्रा ने बेटियों को किया सावधान

पंडित प्रदीप मिश्रा ने बेटियों को सावधान करते हुए कहा कि छोटी-छोटी बातों या लालच में आकर गलत रास्ते पर न जाएं. जरा सी बॉडी शो-ऑफ के चक्कर में, 10 रुपए के डीजल-पेट्रोल के लालच में या चाऊमीन के चक्कर में, सुंदर काया और लव जिहाद के झांसे में पड़कर अपनी जिंदगी बर्बाद मत कर लेना बेटियों. उन्होंने विशेष रूप से लव जिहाद जैसे मामलों से दूर रहने की अपील की और कथा में मौजूद बेटियों को संकल्प भी दिलाया.