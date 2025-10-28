राजस्थान: पाली में ढोल-नगाड़ों से निकला अपराधियों का जुलूस, हाथ जोड़कर मांगी माफी

राजस्थान के पाली जिले में पुलिस ने हत्या के मामले में गिरफ्तार किए गए तीन आरोपियों को ढोल नगाड़ों के बीच शहर की सड़कों पर घुमाया. हाथ में हथकड़ी पहनाकर ढोल नगाड़ों के बीच आरोपियों का जुलूस निकाला गया. सभी आरोपी लंगड़ाते हुए चलते दिखाई दे रहे हैं.

इस दौरान उनकी शर्ट पर हार्डकोर क्रिमिनल लिखवाया गया. पुलिस स्टेशन से कोर्ट तक आरोपियों को इसी तरह से जुलूस निकाल कर ले जाया गया. इस दौरान तीनों आरोपी लगातार हाथ जोड़कर चल रहे थे और शहर के लोगों से माफी मांग रहे थे.

आरोपियों के जुलूस में जुटी लोगों की भीड़

आरोपियों के जुलूस को देखने के लिए सड़कों के किनारे बड़ी संख्या में लोग जुटे हुए थे. लोग इन आरोपियों की फोटो और वीडियो बना रहे थे. दरअसल पाली शहर में शुक्रवार (24 अक्टूबर) को दीपावली मनाने के लिए गुजरात से अपने घर आए 32 साल के जितेंद्र मेघवाल पर चार लोगों ने चाकू से हमला कर दिया था. गंभीर हालत में उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया था.

वहीं इलाज के दौरान जितेंद्र की मौत हो गई. पुलिस ने जांच में पाया था कि जितेंद्र की हत्या बदमाशों ने की है. पुलिस ने इनमें से तीन आरोपी को गिरफ्तार कर लिया. पुलिस ने गिरफ्तार किए गए आरोपियों को कोर्ट में पेश करने से पहले आज उनका जुलूस निकाला.

ढोल नगाड़ों के साथ निकला जुलूस

गिरफ्तार आरोपी पूरे रास्ते लंगड़ाते हुए चल रहे थे. उनकी शर्ट पर हार्डकोर क्रिमिनल लिखा हुआ था. ढोल की थाप के बीच तीनों आरोपी हाथ जोड़कर माफी मांगते हुए सड़कों पर चल रहे थे. तीनों के एक-एक हाथ में हथकड़ी बंधी हुई थी.

पुलिस का कहना है कि इसके जरिए यह संदेश देना था कि अपराध करने वालों को हर हाल में कड़ी सजा मिलती है. हालांकि राजस्थान पुलिस का यह फैसला सवालों के घेरे में है. यह जुलूस इलाके चर्चा का विषय बना हुआ है.