पाकिस्तान के लिए जासूसी करने के आरोप में राजस्थान के श्रीगंगानगर से गिरफ्तार किए गए पंजाब के प्रकाश सिंह उर्फ बादल को मंगलवार (2 दिसंबर) को जयपुर की सीजेएम कोर्ट में पेश किया गया. जांच एजेंसियों के अनुरोध पर कोर्ट ने आरोपी प्रकाश सिंह को 10 दिनों की पुलिस कस्टडी रिमांड पर भेज दिया है.

पुलिस अब 10 दिनों तक आरोपी को अपनी गिरफ्त में रखकर उसे गहनता से पूछताछ करेगी और साथ ही कई जगहों पर ले जाकर स्पॉट वेरिफिकेशन भी कराएगी. गिरफ्तार आरोपी ने मई महीने में 'ऑपरेशन सिंदूर' के समय से ही पाकिस्तान के लिए जासूसी शुरू कर दी थी.

पैसों के लिए करता था पाकिस्तान की जासूसी

प्रकाश सिंह उर्फ बादल पैसों के लिए सेना समेत भारत के बारे में तमाम महत्वपूर्ण जानकारियां मोबाइल फोन से पाकिस्तान भेजता था. 'ऑपरेशन सिंदूर' के बाद पाकिस्तान के लिए जासूसी करने के आरोप में राजस्थान की सीआईडी इंटेलिजेंस ने यह छठी गिरफ्तारी की है.

गिरफ्तार जासूस से अब तक हुई पूछताछ में तमाम चौंकाने वाले खुलासे किए जाने के दावे किए गए हैं. जानकारी के मुताबिक गिरफ्तार जासूस ने फार्मासिस्ट की डिग्री ले रखी है और वह पैसों की लालच में जासूसी का काम करता था.

कई लोगों पर थी इंटेलिजेंस की नजर

राजस्थान के स्पेशल पब्लिक प्रॉसिक्यूटर सुदेश सिंह सत्तवान के मुताबिक 'ऑपरेशन सिंदूर' के समय से ही इंटेलिजेंस तमाम लोगों पर अपनी निगाह रखे हुए हैं. इसी कड़ी में पंजाब के फिरोजपुर के रहने वाले प्रकाश सिंह उर्फ बादल भी इंटेलिजेंस की रडार पर था. इंटेलिजेंस को जानकारी मिली थी कि वह 27 नवंबर को पाकिस्तान बॉर्डर वाले राजस्थान के जिले श्रीगंगानगर में सेना के बड़े सेंटर साधूवाली की रेकी कर रहा है.

इस पर सीआईडी इंटेलिजेंस की टीम ने वहां उसे हिरासत में ले लिया था. उस गहराई से पूछताछ में कई चौंकाने वाली जानकारी मिली. पूछताछ में यह साफ होने के बाद कि वह पाकिस्तान के लिए पिछले कई महीनो से जासूसी कर रहा है, एजेंसियों ने सोमवार (1 दिसंबर) की शाम को औपचारिक तौर पर उसे गिरफ्तार कर लिया और उसके खिलाफ जयपुर के स्पेशल पुलिस स्टेशन में केस दर्ज कर लिया. वह एयरटेल मनी बैंक के माध्यम से पाकिस्तान हैंडलर से पैसे लेता था.

पंजाब का रहना वाला है पाकिस्तानी जासूस

जासूसी के आरोप में गिरफ्तार किए गए पंजाब के फिरोजपुर के 34 साल के फार्मासिस्ट प्रकाश सिंह उर्फ बादल को आज दोपहर जयपुर की सीजेएम कोर्ट में पेश किया गया. यहां एजेंसी की तरफ से कोर्ट में यह अपील की गई कि गिरफ्तार आरोपी को 10 दिनों की पुलिस कस्टडी रिमांड में दिया जाए.

दलील दी गई की जासूसी से जुड़े हुए तमाम बिंदुओं पर पूछताछ करने, स्पॉट वेरिफिकेशन करने और पाकिस्तान के लिए काम करने के नेटवर्क की गहराई से तहकीकात करने के लिए कस्टडी डिमांड जरूरी है. स्पेशल पब्लिक प्रॉसिक्यूटर सुदेश सिंह सत्तवान के मुताबिक आरोपी पक्ष के एतराज के बावजूद कोर्ट ने 10 दिनों की पुलिस कस्टडी रिमांड मंजूर कर ली.

स्पेशल पब्लिक प्रॉसिक्यूटर ने क्या बताया?

स्पेशल पब्लिक प्रॉसिक्यूटर सुदेश सिंह सत्तवान का कहना है कि प्रकाश सिंह उर्फ बादल 'ऑपरेशन सिंदूर' के समय से ही पाकिस्तान के लिए जासूसी का काम करने लगा था. वह पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई के एजेंट के तौर पर काम करता था. उसके खिलाफ कई आपराधिक मुकदमे पहले से ही दर्ज हैं. उसने खुद के फार्मासिस्ट होने का दावा भी किया है. पूछताछ के दौरान उसकी फार्मासिस्ट की डिग्री के बारे में भी जांच की जाएगी.

सुदेश सिंह सत्तवान के मुताबिक आरोपी के मोबाइल नंबर पर पाकिस्तान के चार नंबर सेव थे. इन चारों नंबरों पर उसने राजस्थान, पंजाब और गुजरात में सेना की गतिविधियों की जानकारी भेजी थी. कई फोटो और वीडियो भी भेजे गए थे. सेना के साथ ही महत्वपूर्ण स्थलों की जानकारियां भी पाकिस्तान साझा की गई थी.

हैरान कर देने वाली बात यह है कि भारत के कई मोबाइल नंबरों पर आई ओटीपी को भी पाकिस्तान शेयर किया गया था. इन ओटीपी के जरिए पाकिस्तान में आईएसआई द्वारा भारतीय सोशल मीडिया में एक्टिव होकर यहां से जानकारियां हासिल करने की भी आशंका है. सीआईडी इंटेलिजेंस को गिरफ्तार आरोपी को 11 दिसंबर की शाम को फिर से कोर्ट में पेश करना होगा.

कड़ी सुरक्षा के बीच कोर्ट में पेश हुआ आरोपी

जासूसी के आरोपी की कोर्ट में पेशी के दौरान सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे. पाकिस्तानी हैंडलरों के नंबर प्रकाश सिंह उर्फ बादल ने अपने मोबाइल में कोड वर्ड के तौर पर सेव कर रखे थे.

एजेंसियों को उम्मीद है कि 10 दिनों की पूछताछ में कई बेहद अहम खुलासे हो सकते हैं. कोर्ट में पेशी के दौरान ABP News ने आरोपी से कई बार सवाल किया लेकिन उसने पूरे वक्त चुप्पी साधे रखी और किसी भी सवाल का जवाब नहीं दिया.