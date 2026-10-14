राजस्थान में पाकिस्तान से आई हथियारों की खेप बरामद, दो युवक पकड़े

राजस्थान में भारत-पाकिस्तान अंतरराष्ट्रीय सीमा के पास सुरक्षा एजेंसियों ने हथियारों और विस्फोटकों की बड़ी खेप बरामद की है. श्रीगंगानगर जिले के रावला मंडी इलाके में पाकिस्तान की तरफ से ड्रोन के जरिए गिराए गए पैकेट से 2 पिस्टल, 4 मैगजीन, करीब 650 कारतूस और 7 किलोग्राम संदिग्ध विस्फोटक मिला है. इस मामले में पंजाब के रहने वाले दो युवकों को हिरासत में लिया गया है. सुरक्षा एजेंसियां जांच कर रही हैं कि यह खेप किसके लिए भेजी गई थी और इसके पीछे कौन लोग शामिल हैं.

एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स (ANTF) के आईजी विकास कुमार के मुताबिक, श्रीगंगानगर के रावला मंडी क्षेत्र में पाकिस्तान सीमा के नजदीक 12 केएनडी इलाके में देर रात ड्रोन के जरिए हथियारों और विस्फोटकों की खेप गिराई गई थी. इसकी जानकारी मिलने के बाद सीमा सुरक्षा बल (BSF), राजस्थान की एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स और स्थानीय पुलिस ने मिलकर तलाशी अभियान चलाया.

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सर्च ऑपरेशन के दौरान सुरक्षा एजेंसियों को हथियारों और विस्फोटकों से भरे पैकेट मिले. बरामदगी के बाद पूरे मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच तेज कर दी गई है.

650 कारतूस और 7 किलो संदिग्ध विस्फोटक बरामद

तलाशी के दौरान 2 पिस्टल, 4 मैगजीन और करीब 650 कारतूस बरामद किए गए. इसके अलावा करीब 7 किलोग्राम संदिग्ध विस्फोटक भी मिला है. शुरुआती जानकारी में विस्फोटक के आरडीएक्स होने की आशंका जताई गई है. हालांकि, इसकी वास्तविक प्रकृति की पुष्टि जांच के बाद ही होगी.

मौके से 4 जोड़ी बैटरियां और 2 रिमोट मिलने की भी सूचना है. आईजी विकास कुमार के मुताबिक, बरामद विस्फोटक का इस्तेमाल आमतौर पर आईईडी यानी इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस बनाने में किया जाता है. ऐसे में सुरक्षा एजेंसियां इस बात की जांच कर रही हैं कि इस सामग्री का इस्तेमाल किस मकसद से किया जाना था.

पंजाब के दो युवक हिरासत में, नेटवर्क की तलाश

इस मामले में पंजाब के रहने वाले दो युवकों को हिरासत में लिया गया है. जांच एजेंसियों को आशंका है कि दोनों युवक हथियारों और विस्फोटकों की खेप लेने के लिए मौके पर पहुंचे थे. उनसे पूछताछ की जा रही है, ताकि इस नेटवर्क से जुड़े दूसरे लोगों की पहचान की जा सके.

आईजी विकास कुमार के मुताबिक, हिरासत में लिए गए दोनों युवक पंजाब की कुछ बड़ी घटनाओं में शामिल रहे हैं. पूछताछ के जरिए यह पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि हथियार कहां पहुंचाए जाने थे और सीमा पार से इन्हें भेजने के पीछे किसका हाथ है.

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बड़ी साजिश की आशंका, सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट

सीमा के पास इतनी बड़ी मात्रा में हथियार, कारतूस और संदिग्ध विस्फोटक मिलना सुरक्षा एजेंसियों के लिए गंभीर मामला है. जांच में किसी बड़ी वारदात की आशंका समेत सभी पहलुओं को ध्यान में रखा जा रहा है. हालांकि, किसी खास आतंकी हमले या धमाके की योजना की अभी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है.

घटना के बाद सीमावर्ती इलाकों में तलाशी अभियान तेज कर दिया गया है. सुरक्षा एजेंसियां संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रख रही हैं और हिरासत में लिए गए युवकों से पूछताछ के आधार पर आगे की कार्रवाई कर रही हैं.