Explainerदुर्गा पूजाDataLabs#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यराजस्थानराजस्थान में पाकिस्तान से आई हथियारों की खेप बरामद, दो युवक पकड़े

राजस्थान में पाकिस्तान से आई हथियारों की खेप बरामद, दो युवक पकड़े

राजस्थान के श्रीगंगानगर में पाकिस्तान से ड्रोन के जरिए हथियारों और 7 किलो संदिग्ध विस्फोटक की खेप गिराई गई. सुरक्षा एजेंसियों ने दो युवकों को हिरासत में लिया है.

Written By : मोहम्मद मोईन |  Updated at : 14 Oct 2026 11:24 AM (IST)
Preferred Sources

राजस्थान में भारत-पाकिस्तान अंतरराष्ट्रीय सीमा के पास सुरक्षा एजेंसियों ने हथियारों और विस्फोटकों की बड़ी खेप बरामद की है. श्रीगंगानगर जिले के रावला मंडी इलाके में पाकिस्तान की तरफ से ड्रोन के जरिए गिराए गए पैकेट से 2 पिस्टल, 4 मैगजीन, करीब 650 कारतूस और 7 किलोग्राम संदिग्ध विस्फोटक मिला है. इस मामले में पंजाब के रहने वाले दो युवकों को हिरासत में लिया गया है. सुरक्षा एजेंसियां जांच कर रही हैं कि यह खेप किसके लिए भेजी गई थी और इसके पीछे कौन लोग शामिल हैं.

एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स (ANTF) के आईजी विकास कुमार के मुताबिक, श्रीगंगानगर के रावला मंडी क्षेत्र में पाकिस्तान सीमा के नजदीक 12 केएनडी इलाके में देर रात ड्रोन के जरिए हथियारों और विस्फोटकों की खेप गिराई गई थी. इसकी जानकारी मिलने के बाद सीमा सुरक्षा बल (BSF), राजस्थान की एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स और स्थानीय पुलिस ने मिलकर तलाशी अभियान चलाया.

राजस्थान कांग्रेस में टिकट को लेकर घमासान, प्रदेश सचिव नरपत पन्नू नाराज! वीडियो वायरल

सर्च ऑपरेशन के दौरान सुरक्षा एजेंसियों को हथियारों और विस्फोटकों से भरे पैकेट मिले. बरामदगी के बाद पूरे मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच तेज कर दी गई है.

650 कारतूस और 7 किलो संदिग्ध विस्फोटक बरामद

तलाशी के दौरान 2 पिस्टल, 4 मैगजीन और करीब 650 कारतूस बरामद किए गए. इसके अलावा करीब 7 किलोग्राम संदिग्ध विस्फोटक भी मिला है. शुरुआती जानकारी में विस्फोटक के आरडीएक्स होने की आशंका जताई गई है. हालांकि, इसकी वास्तविक प्रकृति की पुष्टि जांच के बाद ही होगी.

मौके से 4 जोड़ी बैटरियां और 2 रिमोट मिलने की भी सूचना है. आईजी विकास कुमार के मुताबिक, बरामद विस्फोटक का इस्तेमाल आमतौर पर आईईडी यानी इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस बनाने में किया जाता है. ऐसे में सुरक्षा एजेंसियां इस बात की जांच कर रही हैं कि इस सामग्री का इस्तेमाल किस मकसद से किया जाना था.

पंजाब के दो युवक हिरासत में, नेटवर्क की तलाश

इस मामले में पंजाब के रहने वाले दो युवकों को हिरासत में लिया गया है. जांच एजेंसियों को आशंका है कि दोनों युवक हथियारों और विस्फोटकों की खेप लेने के लिए मौके पर पहुंचे थे. उनसे पूछताछ की जा रही है, ताकि इस नेटवर्क से जुड़े दूसरे लोगों की पहचान की जा सके.

आईजी विकास कुमार के मुताबिक, हिरासत में लिए गए दोनों युवक पंजाब की कुछ बड़ी घटनाओं में शामिल रहे हैं. पूछताछ के जरिए यह पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि हथियार कहां पहुंचाए जाने थे और सीमा पार से इन्हें भेजने के पीछे किसका हाथ है.

जोधपुर पंचायत चुनाव: किसका पलड़ा रहेगा भारी? 196 प्रत्याशियों ने भरे नामांकन

बड़ी साजिश की आशंका, सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट

सीमा के पास इतनी बड़ी मात्रा में हथियार, कारतूस और संदिग्ध विस्फोटक मिलना सुरक्षा एजेंसियों के लिए गंभीर मामला है. जांच में किसी बड़ी वारदात की आशंका समेत सभी पहलुओं को ध्यान में रखा जा रहा है. हालांकि, किसी खास आतंकी हमले या धमाके की योजना की अभी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है.

घटना के बाद सीमावर्ती इलाकों में तलाशी अभियान तेज कर दिया गया है. सुरक्षा एजेंसियां संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रख रही हैं और हिरासत में लिए गए युवकों से पूछताछ के आधार पर आगे की कार्रवाई कर रही हैं.

और पढ़ें

About the author मोहम्मद मोईन

मोहम्मद मोईन को पत्रकारिता का करीब तीन दशक का अनुभव है. वह प्रिंट - इलेक्ट्रानिक और डिजिटल तीनों ही माध्यमों में सालों तक काम कर चुके हैं. ABP नेटवर्क से वह पिछले करीब 18 सालों, स्टार न्यूज़ के समय से ही जुड़े हुए हैं. राजनीति - धर्म और लीगल टापिक के साथ सम सामयिक विषयों के एक्सपर्ट हैं. पत्रकार होने के साथ ही राजनीतिक विश्लेषक, एक्सपर्ट पैनलिस्ट, आलोचक और टिप्पणीकार भी हैं. इनकी चुनावी भविष्यवाणी ज्यादातर मौकों पर सटीक साबित हुई है. 8 लोकसभा चुनाव और कई विधानसभा चुनाव कवर कर चुके हैं. 7 कुंभ और महाकुंभ की कवरेज कर अपनी अलग पहचान बनाई है. यह अपनी बेबाक- निष्पक्ष और तथ्यपरक पत्रकारिता के लिए जाने जाते हैं. मोहम्मद मोईन ने चार विषयों पत्रकारिता एवं जनसंचार, राजनीति विज्ञान, हिंदी और मध्यकालीन व आधुनिक इतिहास विषयों में मास्टर डिग्री यानी स्नातकोत्तर किया हुआ है. लॉ ग्रेजुएट भी हैं. देश के कई राज्यों में काम करने का अनुभव रखते हैं. देश की तमाम नामचीन हस्तियों का इंटरव्यू ले चुके हैं और कई चर्चित घटनाओं को कवर चुके हैं. 
Read More
Published at : 14 Oct 2026 11:24 AM (IST)
Tags :
Sriganganagar News RAJASTHAN NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

राजस्थान
जयपुर में गरबा पंडालों के बाहर पोस्टर पर बवाल! गैर-हिंदुओं की एंट्री बैन
जयपुर में गरबा पंडालों के बाहर पोस्टर पर बवाल! गैर-हिंदुओं की एंट्री बैन
राजस्थान
राजस्थान कांग्रेस में टिकट को लेकर घमासान, प्रदेश सचिव नरपत पन्नू नाराज! वीडियो वायरल
राजस्थान कांग्रेस में टिकट को लेकर घमासान, प्रदेश सचिव नरपत पन्नू नाराज! वीडियो वायरल
राजस्थान
जोधपुर पंचायत चुनाव: किसका पलड़ा रहेगा भारी? 196 प्रत्याशियों ने भरे नामांकन
जोधपुर पंचायत चुनाव: किसका पलड़ा रहेगा भारी? 196 प्रत्याशियों ने भरे नामांकन
राजस्थान
गजेंद्र सिंह शेखावत का निशाना, 'देश में लंबे समय तक शासन करने वाली कांग्रेस...'
गजेंद्र सिंह शेखावत का निशाना, 'देश में लंबे समय तक शासन करने वाली कांग्रेस...'
Advertisement

वीडियोज

सोशल मीडिया की हसीन 'विष कन्या !
ज्ञानेश कुमार के खिलाफ राहुल का पूरा प्लान क्या है?
चाय की चुस्की CEC के खिलाफ विपक्ष की 'नई रणनीति' !
एक चाय, दो बिस्किट-SIR की जंग में कौन 'हिट'
राहुल का प्रोटेस्ट..अमित शाह ने संभाल लिया 'मोर्चा'
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
राहुल गांधी ने अभिजीत दीपके को दिया सीधा मैसेज- 'भले ही बैनर अलग हों...'
राहुल गांधी ने अभिजीत दीपके को दिया सीधा मैसेज- 'भले ही बैनर अलग हों...'
दिल्ली NCR
'बिल्कुल बेतुका...' सौरव दास और आशुतोष रांका की न्यायिक हिरासत पर बोले अरविंद केजरीवाल
'बिल्कुल बेतुका...' सौरव दास और आशुतोष रांका की न्यायिक हिरासत पर बोले अरविंद केजरीवाल
इंडिया
आशुतोष रांका-सौरव दास की न्यायिक हिरासत पर बोले अभिजीत दीपके- 'मोदी जी हिम्मत है तो...'
आशुतोष रांका-सौरव दास की न्यायिक हिरासत पर बोले अभिजीत दीपके- 'मोदी जी हिम्मत है तो...'
बॉलीवुड
'ब्रेकिंग बैड' एक्टर आरजे मिट्टे की मौत की असल वजह का हुआ खुलासा, पुलिस ने किसी गड़बड़ी से किया इंकार
'ब्रेकिंग बैड' एक्टर आरजे मिट्टे की मौत कैसे हुई? असल वजह का हुआ खुलासा
क्रिकेट
यशस्वी 0, केएल राहुल ने बनाए 4 और 1, रणजी ट्रॉफी के पहले मैच में फ्लॉप रहे ये 4 धुरंधर
यशस्वी 0, केएल राहुल ने बनाए 4 और 1, रणजी ट्रॉफी के पहले मैच में फ्लॉप रहे ये 4 धुरंधर
इंडिया
भारत नहीं आए बांग्लादेशी PM तारिक रहमान तो भड़कीं शेख हसीना, 'दो देशों के रिश्ते किसी...'
भारत नहीं आए बांग्लादेशी PM तारिक रहमान तो भड़कीं शेख हसीना, 'दो देशों के रिश्ते किसी...'
बिहार
वैशाली हादसा: मृतकों में एक ही परिवार के 7 बच्चे, DM को पकड़ रोने लगी महिला
वैशाली हादसा: मृतकों में एक ही परिवार के 7 बच्चे, DM को पकड़ रोने लगी महिला
हेल्थ
Epilepsy Symptoms: मिर्गी के साथ कैसे जिएं सामान्य जिंदगी? एक्सपर्ट से जानें सच
मिर्गी के साथ कैसे जिएं सामान्य जिंदगी? एक्सपर्ट से जानें सच
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
ENT LIVE
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
Embed widget