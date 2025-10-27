राजस्थान: जोधपुर में पाक विस्थापित युवक की हत्या, हाथ-पैर बंधा हुआ शव बरामद

जोधपुर के महादेव विहार क्षेत्र में रविवार (26 अक्टूबर) सुबह एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई. यहां पाकिस्तान से विस्थापित युवक विजय कुमार अपने ही मकान में मृत अवस्था में मिला. मृतक के दोनों हाथ और पैर बंधे हुए थे.

घटना का पता तब चला जब सुबह तक विजय कुमार घर से बाहर नहीं निकला और दरवाजा खुला मिला. शक होने पर पड़ोसियों ने जब भीतर जाकर देखा तो विजय का शव पड़ा था. उन्होंने तुरंत पुलिस को सूचना दी.

मौके पर पहुंची पुलिस

सूचना मिलने पर माता का थाना पुलिस और वरिष्ठ पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे. शव को कब्जे में लेकर महात्मा गांधी अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया.एडीसीपी वीरेंद्र कुमार ने बताया कि मृतक विजय कुमार पाकिस्तान से तीन वर्ष पूर्व भारत आया था और जोधपुर के महादेव विहार क्षेत्र में रह रहा था.

बता दें, मृतक पेशे से कार मैकेनिक था और रात करीब 8 बजे घर लौटा था. पुलिस के अनुसार, प्रथम दृष्टि में मामला हत्या का प्रतीत हो रहा है, हालांकि हर पहलू से जांच जारी है.

परिजनों का क्या कहना है?

विजय कुमार के परिजनों ने बताया कि वह एक शरीफ और मेहनती युवक था, जो कारों की मरम्मत का काम करता था. उन्होंने कहा कि जिस हालत में शव मिला है, उससे साफ है कि यह हत्या का मामला है.

परिजनों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से गुहार लगाई है कि हत्यारों को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए. परिजनों ने भावुक होकर कहा, 'हम पाकिस्तान में अत्याचार से बचने के लिए भारत आए थे, लेकिन यहां इस तरह की घटना होना बेहद दुखद है. हमें न्याय चाहिए.'

फिलहाल पुलिस ने एफएसएल टीम को बुलाकर मौके से साक्ष्य जुटाए हैं और आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं. पुलिस ने आशंका जताई है कि मृतक की हत्या देर रात की गई होगी.