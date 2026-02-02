हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़राज्यराजस्थानऑपरेशन नीलकंठ: नागौर पुलिस का बड़ा एक्शन, बाथरूम के तहखाने से बरामद की 1.35 करोड़ की ड्रग्स

ऑपरेशन नीलकंठ: नागौर पुलिस का बड़ा एक्शन, बाथरूम के तहखाने से बरामद की 1.35 करोड़ की ड्रग्स

Operation Neelkanth: कार्रवाई के दौरान नशे की बिक्री से कमाए 11.23 लाख रुपये नकद, दो डायरियां जिनमें हवाला के जरिए लाखों-करोड़ों रुपये के लेन-देन का पूरा कच्चा-चिट्ठा लिखा हुआ जब्त किया गया.

By : मुबारिक खान | Edited By: ज़हीन तकवी | Updated at : 02 Feb 2026 08:58 PM (IST)
Preferred Sources

राजस्थान में नशे के सौदागरों के खिलाफ नागौर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है. जिला पुलिस अधीक्षक मृदुल कच्छावा के नेतृत्व में ऑपरेशन नीलकंठ के तहत खींवसर पुलिस और डीएसटी टीम ने पांचलासिद्धा में एक रहवासी मकान पर छापा मारकर 1 करोड़ 35 लाख रुपये की एमडी ड्रग बरामद की है.

एसपी मृदुल कच्छावा ने बताया कि पुलिस को गोपनीय सूचना मिली थी कि पांचलासिद्धा निवासी श्रवणराम बिश्नोई अपने घर से नशे का बड़ा नेटवर्क चला रहा है. इस पर एएसपी आशाराम चौधरी और जतिन जैन आईपीएस के सुपरविजन में टीम ने दबिश दी, तो मुख्य आरोपी श्रवणराम पुलिस को देखकर मौके से फरार हो गया. पुलिस ने जब बारीकी से तलाशी ली, तो मकान के बाथरूम में बने एक सीक्रेट चैंबर से 670 ग्राम अवैध एमडी ड्रग बरामद हुई.

लाखों की नकदी और करोड़ों का हिसाब मिला

कार्रवाई के दौरान पुलिस के हाथ न केवल ड्रग्स, बल्कि अपराध की काली कमाई भी लगी. नशीले पदार्थों की बिक्री से कमाए गए 11.23 लाख रुपये नकद, दो डायरियां जिनमें हवाला के जरिए लाखों-करोड़ों रुपये के लेन-देन का पूरा कच्चा-चिट्ठा लिखा हुआ जब्त किया गया.

पत्नी गिरफ्तार, मुख्य आरोपी की तलाश जारी

मौके से पुलिस ने आरोपी श्रवणराम की पत्नी पूजा बिश्नोई (23) को गिरफ्तार कर लिया है. पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. फरार आरोपी श्रवणराम की गिरफ्तारी के लिए पुलिस की टीमें लगातार दबिश दे रही हैं.

पुलिस टीम में ये लोग शामिल

इस शानदार कार्रवाई में खींवसर थानाधिकारी रामनारायण भंवरिया के साथ डीएसटी टीम नागौर का विशेष योगदान रहा. टीम में हेड कांस्टेबल सोहनराम, प्रकाशराम, मंछाराम और कांस्टेबल श्रवणराम, गुट्टू शामिल रहे. कार्रवाई में डीएसटी नागौर का विशेष योगदान रहा.

About the author मुबारिक खान

मुबारिक खान को पत्रकारिता में करीब 8 सालों का अनुभव है. उन्होंने राजस्थान की राजनीतिक खबरों के साथ-साथ ट्रांसपोर्ट, एजुकेशन और मेडिकल क्षेत्र से जुड़ी ख़बरों की रिपोर्टिंग की है. 2023 के विधानसभा और 2024 के लोकसभा चुनाव में राजस्थान की अलग-अलग विधानसभा सीटों पर ग्राउंड जीरो से रिपोर्टिंग की. आनंदपाल एनकाउंटर और लॉरेंस बिश्नोई गैंग की मैडम माया पर स्टोरी ने खूब सुर्खियां बटोरी. मुबारिक खान ने राजस्थान यूनिवर्सिटी से स्नातक की पढ़ाई करने के बाद बीजेएमसी में डिप्लोमा प्राप्त किया.
Read
Published at : 02 Feb 2026 08:51 PM (IST)
Tags :
Rajasthan Police NAGAUR News RAJASTHAN NEWS
